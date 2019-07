"Nhanh như chớp nhí": Cười no bụng trước bé 6 tuổi chơi theo phong cách "đúng sai không quan trọng, quan trọng là mình thích!"

Tập 14 Nhanh như chớp nhí mùa 2 vừa lên sóng tối qua với sự góp mặt của 2 đội trưởng Will - Khương Ngọc và 6 nhí tài năng.

Không đem nhiều cảm xúc hồi hộp, kịch tính nhưng vòng tranh tài giữa Kim Thảo và Minh Khuê mang đến loạt khoảnh khắc vui nhộn, hóm hỉnh với nhiều câu trả lời "khó đỡ". Đặc biệt nhí Kim Thảo, trả lời theo phong cách "đúng sai không quan trọng" chỉ cần mình thích là được. Ở câu: "Con dê, con đê, con bê con nào người ta có thể vắt ra sữa?", Kim Thảo dõng dạc gọi lớn: "con bò".

Hoặc câu: "Mẹ có thể dùng cái nào để nấu canh: khổ qua, khổ lắm, khổ cực?", cô bé vui vẻ trả lời tỉnh bơ: "Mồng tơi và canh chua". Chưa dừng lại ở đó, câu này mới là đỉnh điểm: "Cái răng nanh nằm dưới vòi con voi được gọi là gì?", Kim Thảo phong thái vô cùng đĩnh đạc và nghiêm túc đưa ra đáp án: "Dạ là cái móng chân". Thua cuộc trước nhí Minh Khuê nhưng Kim Thảo đã cống hiến cho khán giả một trận cười no bụng.

Kim Thảo khiến khán giả cười no bụng.

Trước đó, chiến thắng với thế trận lấn lướt, áp đảo 7 – 4, Trần Vũ xuất sắc vượt qua đối thủ Gia Huy và mang về 1 điểm đầu tiên cho team Will. Sự thông thái và trí nhớ tuyệt vời ở nhiều lĩnh vực đã giúp Trần Vũ "đánh bại" loạt câu hỏi hóc búa của Trấn Thành. Nếu như không lúng túng ở câu hỏi: "Bắp bò, bắp cải, bắp vế, bắp chuối cái nào không phải là bộ phận trên cơ thể con người?" thì tin chắc Trần Vũ đã có cơ hội ghi tên mình vào bảng danh sách kỷ lục Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2.

Trần Vũ.

Về phía Gia Huy, kiến thức thì có thừa nhưng lối chơi không chắc chắn, trả lời quá nóng vội khiến cậu bé tụt dốc nhiều lần đáng tiếc. Ở câu hỏi: "Con rắn, con rể, con rệp từ nào không phải chỉ con vật?", Gia Huy chưa kịp suy nghĩ đã "bắn" ra đáp án con rệp. Sau đó ít giây, cậu bé nhanh chóng đưa ra đáp án con rể và giải thích tường tận mọi thắc mắc của Trấn Thành.

Gia Huy.

Trong khi đó Trần Vũ dù đưa ra câu trả lời chính xác nhưng lập luận không sắc bén như đối thủ. Nhưng không thể phủ nhận sự nhanh nhạy của 2 chiến binh nhí Trần Vũ và Gia Huy thực sự khiến người xem phải kinh ngạc và thán phục.

Ngoài ra, cuộc đấu trí Thanh Tân và Đức Anh "chiêu đãi" những câu trả lời siêu tốc khiến cả trường quay nóng bừng và thích thú. Giải quyết nhanh gọn 6 câu hỏi đã giúp Thanh Tân chiến thắng áp đảo trước Đức Anh.



Đúng với tinh thần đội trưởng, "nguồn năng lượng bất diệt" có phần hơi lố của 2 đội trưởng Will và Khương Ngọc đã mang đến tác dụng "ngược" khi bất chấp "lý sự cùn" với Trấn Thành. Will vẫn vậy, đanh đá không có đối thủ, "chặt chém" thì nâng tầm cao mới. Chỉ với câu hỏi đầu tiên: "Cá bống mú, cá bông lau, cá chùi kiếng, cá nào có thể nấu lẩu được?", Will cứng cỏi trả lời: "Cá bống mú và cá bông lau", rồi ngang ngược chống chế: "Chỉ cá nào em ăn được mới tính nha!".

Will.

Rồi tiếp đến bị đè ở câu hỏi: "Cô Tấm đựng đậu xanh và đậu đen vào chung một túi, sau đó dốc cả một túi xuống đất, toàn bộ đậu xanh và đậu đen lập tức tự tách riêng, tại sao làm được như vậy?", Will đưa ra loạt giả thuyết có ông bụt, bà tiên giúp đỡ xong rồi phán luôn là không thể nào cô Tấm làm được. Riêng Khương Ngọc, anh chàng đúng chất "không để yên cho người khác hiền", khiến Trấn Thành nhẫn nhịn một mình Will đủ rồi giờ lại phải "nhũn não" xử lý thêm một thánh nhây không có điểm dừng, đã vậy còn chọc ghẹo, "lêu lêu" Trấn Thành và Will để nhận cái kết "muối mặt", thua với tỷ số thảm thương 2 – 4. Kết quả chung cuộc, team Will vẻ vang chiến thắng với tỷ số 4 – 0.

Khương Ngọc.

Tập 15 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 chào đón sự xuất hiện của Đức Phúc và Kay Trần cùng 6 nhí sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ, lúc 20h Chủ Nhật – 07/07/2019.