"Nhanh như chớp nhí": Bé 6 tuổi ẵm 10 triệu dễ như bỡn, gây cười với câu trả lời về gậy selfie

Tập 16 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 vừa lên sóng tối qua (14/7) đã chứng kiến phút đăng quang của nhà vô địch Quang Thanh (6 tuổi), cùng "cuộc đua lầy lội" của cặp đôi vàng trong làng… "đấu khẩu" Minh Dự và Phát La.



Trong phần thi đầu tiên, Nhí An Nam đã xuất sắc trả lời 1 mạch đúng 8 câu. Tiếc là thời gian không đủ, An Nam đành ngậm ngùi dừng lại ở mức điểm 8. Ngay sau đó, Nhí Quang Thanh tiếp tục mang đến khán giả phần thi ấn tượng. Với câu hỏi: "Cứ 3 cái bánh ú thì bạn Nụ sẽ xếp vừa đủ vào 1 cái hũ. Hỏi nếu có 3 cái bánh tét thì bạn Nụ có thể nhét vào cái hũ đó được không?", Quang Thanh đã lý giải thuyết phục: "Nếu mà cái bánh tét bự quá thì mình cắt miếng nhỏ ra, bỏ vào hũ mới vừa".

Chưa hết, cậu bé 6 tuổi rưỡi này còn khiến MC Trấn Thành cười nắc nẻ khi đưa ra câu trả lời bất ngờ: "Nhờ cây gậy selfie" cho câu hỏi "Con sẽ nhờ ông bà hay cha mẹ chụp ảnh tự sướng?". Thừa thắng xông lên, Quang Thanh đã xuất sắc đăng quang vô địch và "ẵm gọn" giải thưởng 10 triệu đồng trong sự vui mừng của đồng đội, khán giả và đội bạn.

Tiếp đến, Nhí Quý Hương cũng đã khiến cho người xem phải nể vì sự nhạy bén, bình tĩnh hiếm có. Tiếc là đến câu đố thứ 7: "Mình không có chân, không có tay, không có cánh nhưng mình có thể bay lên trời, đố bạn mình là gì?", đáp án "siêu nhân" mà Quý Hương đưa ra chưa chính xác. Đến khi cỗ máy sấm chớp trượt xuống, Quý Hương mới bình tĩnh suy nghĩ lại và kết luận: Đó là mây.

Cũng câu hỏi này, Nguyên Hưng đã trả lời là "cô tiên", để rồi sau đó bé mới vỡ lẽ là "ông mặt trời, ông trăng…" là những lựa chọn hợp lý hơn. Quý Hương đã giành chiến thắng trước Nguyên Hưng với tỷ số 7 - 4.

Ở phần thi của 2 soái ca Nhí Thành Cơ và Minh An, khán giả liên tục chứng kiến nhiều khoảnh khắc thú vị từ lúc Thành Cơ đọc rap "khởi động" phần thi của mình đến những phút giây xuất sắc của Minh An khi chinh phục những câu hỏi kiến thức "khó nhằn". Minh An thắng Thành Cơ với tỷ số sát sao 5 - 4.

Đúng như dự đoán của Trấn Thành, phần thi đấu của 2 đội trưởng Minh Dự - Thành La sôi động và ầm ĩ như cái chợ. Mới bước vào phần oẳn tù xì mà Minh Dự đã mồm năm miệng mười, bắt bẻ Phát La đủ kiểu. Dù nói như "tép lặn tép lội" nhưng Minh Dự chỉ trả lời đúng được 3 câu, còn Phát La thì cứ nhích lên nhích xuống không quá điểm 2.

Tuy nhiên, cặp đôi vàng trong làng "đấu khẩu" đã đóng góp nhiều tiếng cười sảng khoái đến với khán giả. Đặc biệt ở câu hỏi: "Bạn vào phòng thấy trên giường có 1 con chó, 2 con heo và 3 con chim đang bay xung quanh. Hỏi có bao nhiêu cái chân đang đứng trên sàn nhà?", Phát La trả lời "không có cái chân nào", khiến Trấn Thành thắc mắc: "Còn 2 chân em đâu sao em không tính, em bước vô phòng mà?". Phát La còn ngang ngược lý sự: "Em bay vào phòng" và đòi dẫn Trấn Thành về nhà để kiểm chứng.

Đến câu đố: "Hai người đàn ông cùng phải vượt sông trên 1 con thuyền, nhưng con thuyền chỉ chở được 1 người, vậy mà cả hai người đều qua sông được. Hỏi tại sao?"; Phát La cố chấp: "Người đàn ông kia bay à? Em vẫn nghĩ người kia bay đó anh!" và kể thêm: "Nhà em có du thuyền, có sợi dây móc người lên và bay…". Đến nước này thì Minh Dự không thể ngồi yên được nữa: "Nhà anh cái gì cũng có, chỉ "tỉnh táo" là anh không có thôi!"…

Câu: "Bánh gì mỗi năm bạn chỉ ăn 1 lần?", Minh Dự đã đáp đúng là bánh sinh nhật, nhưng Phát La vẫn cãi bất chấp: "Có thể sinh nhật người ta được tặng nhiều cái bánh, ăn 1 cái và để dành 6 tháng sau ăn cái nữa". Dù vậy, đến phút cuối, Phát La đành ngậm ngùi nhìn đội Minh Dự giành chiến thắng chung cuộc.

Tập 17 Nhanh Như Chớp Nhí - Mùa 2 với sự xuất hiện của 2 đội trưởng: Puka - Hữu Tín, cùng 6 thiên thần nhí sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Vie Channel-HTV2 và Vie GIẢITRÍ, lúc 20h Chủ Nhật - 21/07/2019.