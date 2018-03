‘Nhân Sinh’ ngày càng thu hút, ‘Liệt hỏa như ca’ của Địch Lệ Nhiệt Ba vấp nhiều chỉ trích chê bai

1. Liệt Hỏa Như Ca

Là dự án chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ nhà văn Minh Hiểu Khê, Liệt Hỏa Như Ca là một trong những tác phẩm đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của nam tài tử Đài Loan Châu Du Dân .

Dàn diễn viên khiến fan không thể dời mắt của Liệt Hỏa Như Ca

Vào thời thượng cổ, Ám Hà Cung nguy hại thiên hạ chúng sinh. Cung chủ Ám Dạ La yêu thích sư tỷ Ám Dạ Minh, nhưng Ám Dạ Minh lại gả cho hiệp sĩ Chiến Phi Thiên. Ám Dạ La vì trả thù Chiến Phi Thiên đã đem con gái vừa mới ra đời của Chiến Phi Thiên đánh tráo với con trai vừa mới sinh của Trang chủ Liệt hỏa sơn trang Liệt Minh Kính. Liệt Minh Kính đặt tên bé gái là Liệt Như Ca ( Địch Lệ Nhiệt Ba ), Chiến Phi Thiên đặt tên bé trai là Chiến Phong ( Trương Bân Bân ).

Đại sư huynh Chiến Phong vì bị lừa dối mà quay lưng với cha ruột và người yêu

Chiến Phi Thiên qua đời, Liệt Minh Kính thu dưỡng Chiến Phong. Đại sư huynh Chiến Phong, Liệt Như Ca cùng nhị sư huynh Ngọc Tự Hàn (Lưu Nhuế Lân) cùng nhau lớn lên. Liệt Như Ca cùng Chiến Phong yêu nhau. Ám Dạ La phát hiện Liệt Hỏa sơn trang ngày càng lớn mạnh, quyết ý phá hoại. Hắn lừa gạt Chiến Phong, nói người giết cha Chiến Phong là Liệt Minh Kính. Chiến Phong vì chuyện này mà cùng với Liệt Như Ca ly biệt. Liệt Như Ca kết bạn cùng Ngân Tuyết công tử (Châu Du Dân), Ngân Tuyết ái mộ Như Ca, tận tâm bảo vệ Như Ca. Chiến Phong lầm tin Ám Dạ La nên đã giết chết Liệt Minh Kính rồi giá họa cho Phích Lịch môn.

Như Ca rực rỡ như ánh lửa không bao giờ tắt

Quản gia của Liệt Hỏa sơn trang năm đó có tham gia vào sự kiện đánh tráo 2 đứa trẻ là Duệ Lãng, lương tâm cắn rứt, đã nói rõ sự tình với Chiến Phong. Chiến Phong đau đớn khi biết rằng chính tay mình đã giết chết cha ruột Liệt Minh Kính, hắn phẫn hận hướng Ám Dạ La báo thù. Liệt Như Ca, Chiến Phong, Ngân Tuyết cùng Ngọc Tự Hàn liên thủ chế phục Ám Dạ La. Từ đó Ám Hà Cung biến mất, dân chúng được trải qua một cuộc sống bình yên.

Châu Du Dân và Nhiệt Ba sẽ trình diễn một đoạn tình yêu giang hồ đầy sóng gió

Quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp, tạo hình, bối cảnh và kỹ xảo bắt mắt, Liệt Hỏa Như Ca hứa hẹn sẽ tiếp nối Quỹ Trung Mỹ Nhân , gây sốt mạng Youku. Châu Du Dân không hề có giấu hiệu chênh lệch tuổi tác với tiểu hoa nhỏ hơn anh 11 tuổi, thậm chí nhiều fan còn rất mong chờ vào sự kết hợp giữa Nhiệt Ba và Châu Du Dân.

Bộ phim gồm 52 tập, chính thức lên sóng mạng Youku từ tối 1/3.

2. Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ

Dù khá “lận đận” trong công tác ra mắt khi liên tục bị dời lịch phát sóng nhưng sức hút của Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ chưa từng giảm. Bộ phim được cải biên từ tiểu thuyết Dạ sắc/Mê vụ vi thành (Sương mù vây thành) của Phỉ Ngã Tư Tồn, đạo diễn Hà Chú Bồi, các diễn viên chính: Hàn Đông Quân , Tôn Di , Từ Chính Hi , Phương Trung Tín .

Cặp đôi được mong chờ nhất năm 2017 cuối cùng cũng lên sóng vào tháng 3 này

Thời kỳ quân phiệt cát cứ, Giang Tả tuần duyệt sử Dịch Kế Bồi tranh hùng cùng với Nghĩa Châu Lý Trọng Niên, mà Mộ Dung gia ở phương Bắc cũng như hổ rình mồi không buông. Dịch Kế Bồi (Phương Trung Tín) có ba người con trai. Đại công tử Dịch Liên Di giữa lúc tuổi trẻ khí thịnh lại bị người sắp đặt hại cho ngã ngựa, Nhị công tử Dịch Liên Thận (Trâu Đình Uy) kiêu dũng thiện chiến, Tam công tử Dịch Liên Khải (Hàn Đông Quân) lại nổi tiếng chơi bời thanh sắc, phong lưu thành tính.

Tạo hình đẹp đến nao lòng của Tôn Di và Hàn Đông Quân trong phim

Dịch Liên Khải một lần tình cờ gặp gỡ Tần Tang (Tôn Di), liền phí hết tâm tư cưới Tần Tang vào cửa, mà không biết Tần Tang cũng là ôm tâm tư khác gả vào Dịch gia. Sau khi kết hôn, bất kể Dịch Liên Khải chơi bời trăng gió ở bên ngoài, ngợp trong vàng son ra sao, Tần Tang cũng chỉ nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt của người ngoài cuộc. Gả cho anh chỉ là để phụ thân có thể trở về quan trường, sau khi xong việc, cô cũng sẽ thành toàn cho anh.

Vẻ đẹp mong manh của cô gái chiếm trọn trái tim của Tam công tử Dịch Liên Khải

Lúc này Lịch Vọng Bình - người yêu cũ của Tần Tang lại dùng tên giả Phan Tiễn Trì cố tình tiếp cận Dịch Liên Khải, trở thành phụ tá bên người anh. Thời cuộc đột nhiên xảy ra biến động lớn, người có khả năng tiếp quản Dịch gia nhất - nhị công tử Dịch Liên Thận thực ra lại là con của Lục thúc Dịch Thụ Thành. Mà Dịch gia đại công tử cũng tra ra người hại mình ngã ngựa năm đó là Dịch Thụ Thành - thủ lĩnh Thiên Minh hội.

Người yêu cũ năm xưa của Tần Tang trở về, còn bao nhiêu âm mưu chưa được hé lộ?

Giữa lúc trong ngoài cùng bức bách, anh em bất hòa, Dịch Liên Khải dốc hết toàn lực thậm chí liều mình bảo hộ Tần Tang, Tần Tang cũng là trong lúc sinh tử gắn bó dần dần phát hiện ra bản thân đã yêu Dịch Liên Khải…

Chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đầy xót xa và chông gai của Tần Tang và Dịch Liên Khải sẽ có kết thúc ra sao?

Được đầu tư chỉn chu cả về kịch bản, bối cảnh, phục trang và diễn viên, bộ phim dù được sản xuất từ 2016 và mãi đến nay mới chính thức được “xuất đầu lộ diện” nhưng bất kể là nội dung hay ngoại hình nhân vật đều không hề có dấu hiệu bị lỗi thời so với thị hiếu của khán giả. Ngược lại, càng chờ đợi fan càng tỏ ra hứng thú với bộ phim hơn nữa.

Phim có độ dài 50 tập, ra mắt khán giả từ ngày 2/3 trên mạng Tencent.

3. Lão Nam Hài (Trai già)

Là dự án phim truyền hình mới nhất của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt với dàn cast “khủng” là hai cái tên Lâm Y Thần và Lưu Diệp .

Dự án phim Trai già khởi quay vào cuối tháng 5/2017

Bộ phim kể về Ngô Tranh (Lưu Diệp) cơ trưởng hàng không, sở hữu một ngoại hình và nghề nghiệp đáng phải ngưỡng mộ. Trong ngành, là một người có kỹ năng nghề nghiệp cứng cáp, gánh vách trách nhiệm chuyên chở vô số hành khách. Trong cuộc sống, anh là một người yêu thích tự do, phóng khoáng, không quan tâm đến cách nhìn nhận của người ngoài. Ở tuổi 40, anh có một cuộc sống phóng túng và tự do với nhiều món nợ tình.

Ông bố Lưu Diệp sẽ vào vai một “trai già” phóng túng

Mọi chuyện bất ngờ thay đổi khi “từ trên trời rơi xuống” một đứa trẻ 16 tuổi gọi anh là cha, theo sau đó là một cô giáo tên Lâm Tiểu Âu (Lâm Y Thần). Hai người, kẻ đến trước, người đến sau. Hoàn toàn làm đảo lộn cuộc sống vốn có của Ngô Tranh. Lâm Tiểu Âu vô lo vô nghĩ, cách sống thời thượng, tính cách hơi cục cằn. Cô ấy là một người bạn phóng khoáng, một người chị thân thiết, và một người thầy không tự cao tự đại trong mắt các học trò.

Hình tượng trưởng thành của Lâm Y Thần khi tái suất màn ảnh nhỏ

Khi được biết người học trò yêu quý Tiêu Hàm của mình đột nhiên gặp phải gia biến, trở thành một đứa trẻ mồ côi, không có nhà để về, cô ấy đã cố gắng hết sức để liên lạc tới bố của đứa trẻ. Nhưng khi gặp được cha của đứa trẻ ấy, cô mới phát hiện, hoá ra, hắn ta chính là cơn ác mộng cô gặp phải trong chuyến du lịch nước ngoài không lâu trước đó - Ngô Tranh đáng ghét, luôn đối đầu lại với cô.

Đây sẽ là cặp đôi oan gia mang đến cho khán giả nhiều bài học về tình yêu và tình thân

Sau đám cưới vào năm 2014, đây là lần đầu tiên Lâm Y Thần tái suất màn ảnh nhỏ trong vai trò diễn viên, Lưu Diệp cũng khá kín tiếng và ít hoạt động mấy năm gần đây. Màn hợp tác của hai người lần này không chỉ khiến fan háo hức mong chờ mà còn rất có khả năng trở thành đối thủ nặng ký với các phim truyền hình ra mắt dịp tháng ba này.

Bộ phim gồm 45 tập, sẽ ra mắt khán giả vào ngày 4/3.

4. Nam Phương Hữu Kiều Mộc

Đã được hai nhà đài lớn là Giang Tô và Triết Giang mua bản quyền, bộ phim Nam Phương Hữu Kiều Mộc (Cây lớn ở phương nam) với sự tham gia của Trần Vỹ Đình và Bạch Bách Hà .

Poster lạ mắt của Nam Phương Hữu Kiều Mộc

Nam Phương Hữu Kiều Mộc có nguyên tác là tiểu thuyết cùng tên của Tiểu Hồ Nhu Vĩ (1 trong 10 tác phẩm tiêu biểu năm 2015 của diễn đàn văn học mạng Tấn Giang). Trong phim, Trần Vỹ Đình diễn vai chủ quán bar phong trần Thời Việt, Bạch Bách Hà diễn vai kỹ sư thiết kế máy bay không người lái Nam Kiều.

Bạch Bách Hà trở lại màn ảnh nhỏ sau scandal ngoại tình trai trẻ

Vào lễ Giáng sinh, Nam Kiều phát hiện chồng sắp cưới Châu Nhiên phản bội mình nên quyết định chia tay. Đây chính là bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời cô. Châu Nhiên rút hết vốn ở công ty của Nam Kiều, khiến cô phải đi kêu gọi nhà đầu tư. Cũng từ đó cô gặp Thời Việt, người đàn ông có quá khứ phức tạp, là chủ một quán bar. Từ đấy trở đi, cuộc đời và sự nghiệp của Nam Kiều đều gắn liền với Thời Việt.

Trần Vỹ Đình được fan nhận xét rằng vai diễn như sinh ra để dành cho anh

Có một loại tình yêu, cứ tưởng như vĩnh viễn chia lìa, rồi cuối cùng lại gắn bó trọn đời, Nam hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ (cây lớn phía nam, ắt có bóng mát - tên của hai nhân vật chính được lấy từ câu thơ trên). Nam Kiều và Thời Việt ở bên nhau, đều xuất phát từ bản năng, vốn như đã định từ lâu. Bản năng ở bên nhau, bởi vì bọn họ là cùng một loại người. Vì danh dự, lý tưởng mà phấn đấu và sẽ yêu đến tận cùng.

Dàn diễn viên trong phim

Vào vai một cô gái giản dị, mạnh mẽ không phải là khó khăn lớn với diễn viên thực lực như Bạch Bách Hà. Trần Vĩ Đình cũng rất “hợp lòng” fan khi vào vai Thời Việt bởi ngoại hình “bad boy”, công tử vốn có.

Phim sẽ ra mắt khán giả vào 25/3 tới.