Nhận lời yêu qua facebook, cô gái 18 tuổi bị 3 thanh niên thay nhau hại đời

Ngày 2/1, cơ quan chức năng huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Vi Văn Kiều (22 tuổi, ngụ xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Trương Công Nguyễn (20 tuổi) và Trương Công Bắc (19 tuổi, cùng ngụ tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Vi Văn Kiều.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 tháng trước, thông qua mạng xã hội facebook, Kiều quen với V.T.H (18 tuổi, ngụ cùng huyện Tân Kỳ). Khi quen, Kiều nói dối tên mình là Phong rồi buông lời tán tỉnh H. Sau một thời gian tán tỉnh, H nhận lời yêu.



Ngày 5/12/2017, Kiều rủ H cùng đi đám cưới một người bạn và được H đồng ý. Trước khi đi, Kiều đã bàn bạc với Nguyễn và Bắc về kế hoạch hãm hại bạn gái mới quen qua facebook của mình.

Sau khi gặp H, Kiều đã dụ H vào chỗ vắng người quan hệ tình dục. Khi đã thỏa mãn, Kiều quay trở ra nơi Nguyễn và Bắc đang đứng đợi sẵn rồi ra hiệu cho hai người bạn của mình thực hiện hành vi đồi bại với H.

Hai đối tượng Công và Nguyễn.

Bị H kháng cự, Kiều giúp sức cho Nguyễn và Bắc thay nhau quan hệ tình dục với H, mặc cho nạn nhân gào khóc, van xin. Sau khi thỏa mãn thú tính, 3 đối tượng để mặc H ở lại rồi lên xe bỏ đi.

Thấy H trở về với tinh thần hoảng loạn, người thân gặng hỏi thì H kể lại sự việc. Quá bức xúc, gia đình H làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Bằng các nghiệp vụ, sau một thời gian điều tra, cơ quan chức năng đã tìm ra 3 đối tượng trên. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kiều, Bắc và Nguyễn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.