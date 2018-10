Nhà trai chặn xe đưa dâu đòi xin lỗi: Ông nội chú rể ra, nhà gái cũng không mở cửa xe

Hiện trường vụ việc

Khi cùng đoàn nhà trai từ Ba Vì (Hà Nội) vào Thanh Hóa rước dâu, anh L. (bạn chú rể) bị anh H. (người nhà gái) đấm vì từ chối rượu mời của một số người nhà gái.

Hôm 30/9, khi đoàn nhà gái đưa dâu từ Thanh Hóa về Ba Vì, anh L. cùng một số người nhà trai chặn xe gia đình cô dâu để nói chuyện.

Ông Nguyễn Mạnh Đạt (Trưởng công an xã Châu Sơn) cho biết trên báo Đất Việt, nhận được tin báo, ông đang ở gần đám cưới liền tức tốc đến, do đi vội và cũng là ngày nghỉ nên ông quên mang thẻ công an.

Khi đó, ông gọi nhà gái xuống xe để giải quyết, tuy nhiên phía nhà gái không tin ông là công an và cũng sợ bị đánh nên tất cả ở trong xe đóng kín cửa.

"Tại hiện trường lúc đó, tôi tuyên bố không ai được đập phá xe của nhà gái, sau câu nói của tôi nhóm người chặn xe cũng nghe và hai bên không xảy ra va chạm. Thậm chí khi đó người nhà chú rể là ông nội chú rể cũng ra để nói nhà gái xuống xe để nói chuyện nhưng họ cũng không mở cửa", nguồn trên dẫn lời Trưởng công an xã Châu Sơn.

Cũng theo ông Đạt, khi được mời về trụ sở UBND xã giải quyết, anh L. nói mình bị anh H. đấm 2 cái với lý do không uống rượu mời ở nhà gái. Thanh niên này nói bị đau người, yêu cầu người đánh hỗ trợ 3 triệu đồng.

Người đánh anh L. đã hỗ trợ tiền, sau đó hai bên đi về và không còn mâu thuẫn.

Anh L. cho hay, khi chặn xe, mục đích của anh là muốn phía anh H. và nhà gái phải xuống nói chuyện xin lỗi. Dù nhiều người đứng ngoài gọi nhưng nhà gái không ai xuống.

Đoạn clip ghi lại sự việc này trước đó cũng được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người vây quanh xe của nhà gái, phía trước xe khách có một chiếc xe máy án ngữ.

"Hôm nay mọi người bên nhà trai cần một lời xin lỗi bên nhà gái, nhưng mà nhà gái đóng kín cửa, mặc kệ trưởng công an đứng kêu mở cửa...", một người phụ nữ nói trong đoạn clip.

