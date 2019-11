"Nhà chẳng có gì ngoài điều kiện" nhưng 2 con của Elly Trần lại chỉ thích chơi trò tốn 0 đồng hết sức đáng yêu thế này

Elly Trần từng nổi lên nhờ những bộ ảnh sexy vô cùng nóng bỏng. Sau đó, hotgirl 9X thừa thắng xông lên, cô đóng MV quảng cáo, chụp mẫu tạp chí, đại diện hình ảnh game và tham gia phim truyền hình... Tuy nhiên, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, công chúng hầu như luôn nhớ tới một Elly Trần xinh đẹp, nóng bỏng, sexy.

Tuy nhiên, từ khi sinh con, nữ diễn viên "Cuộc sống thượng lưu" bỗng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Không phải chỉ bởi làm mẹ của 2 nhóc tì xinh xắn, hơn hết là cách dạy con cực khéo léo, linh hoạt của Elly Trần khiến ai nấy ngưỡng mộ.

Mặc dù sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng chưa bao giờ Elly Trần chiều chuộng 2 con như ông hoàng, bà chúa. Ngược lại, chính nữ diễn viên "Khát vọng thượng lưu" cũng từng chia sẻ bị con ghét vì quá nghiêm khắc.

Quả thật, càng theo dõi càng thấy Elly Trần chưa bao giờ phó mặc sở thích của các con. Mỗi khi Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch được nghỉ ở nhà cũng không có chuyện các bé cắm mặt vào điện thoại, iPad hay miệt mài bên những món đồ chơi đắt tiền. Mà Elly Trần thường xuyên cho các con tập vẽ, ra ngoài, học nấu ăn, chơi trò đóng kịch...

Elly Trần thường cho con học vẽ, đọc sách, chơi đố chữ... mỗi khi các bé rảnh rỗi thay vì sử dụng điện thoại, iPad.

Mới đây, trên fanpage của riêng 2 con, Elly Trần đã chia sẻ một thú vui nữa của 2 con khiến ai nấy bất ngờ. Cụ thể, cô thay vai bé Cadie chia sẻ: "Nhà có 2 chị em nên 1 ngày tụi mình nghĩ ra 80 game khác nhau để chơi. Một trong những game 2 chị em rất thích đó là "Chăm sóc baby Alfie".

Cadie sẽ là "Mami Cadie" và Alfie sẽ là "Baby Alfie". Nhiệm vụ của mami sẽ là chăm sóc baby. Baby đói thì nấu cơm, baby khóc thì dỗ, baby buồn ngủ thì hát ru...

Gặp lúc đang vào nhân vật mà ai kêu sai tên là phản ứng thái quá liền. Giống trong clip này Alfie đang là baby mà ngoại kêu "Alfie" của bình thường là không chịu đó nghen. Hết game mới được kêu như bình thường à".

2 nhóc tì nhà Elly Trần chơi trò "Cadie mami và Alfie baby".

Đính kèm đó, Elly Trần đăng tải đoạn clip 2 con đang thích thú nhập vai. Cả hai cực tình cảm, "baby" Alfie liên tục hôn má, gọi mami Cadie. Ngược lại, cô chị cả cũng làm tốt nhiệm vụ của người mẹ, khi "baby" buồn liền ngọt ngào nói "Come here, it's ok" rồi ôm Alfie vào lòng.

Quả thật, không nhiều gia đình có 2 nhóc tì xấp xỉ tuổi nhau mà lại thân thiết và tình cảm như các con của Elly Trần. Đặc biệt, Cadie hơn Alfie 1 tuổi nhưng cực ra dáng, cô biết cách chăm sóc, an ủi và vỗ về em bé.

2 bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch.

Dù đây là một trò chơi chẳng tốn đồng kém một chút nào, nhưng lại có tác dụng rất tốt trong việc gắn kết tình cảm, nâng cao khả năng chăm sóc người khác. Sau khi xem xong, nhiều người hâm mộ đã thích thú bình luận:

- Nghe bà Cadie nói "Come here, it's ok" xong ôm em cưng muốn xỉu.

- Chị "mami" nhập vai dữ thần kìa.

- Hai bé giỏi quá.

- 2 chị em tình cảm quá.

- Elly luôn dạy con những trò chơi mới và bổ ích.

- 2 nhóc đáng yêu quá! Như sinh đôi luôn!

Elly Trần từng là một hotgirl thị phi, gắn liền với những hình ảnh "khoe ngực" nhưng khi có con, cô lại tỏa sáng vì cách dạy dỗ khéo léo, khoa học. Thật sự, cô khiến các mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ với những bài học hay dạy con. Người đẹp tuy nói rất nhẹ nhàng, cũng quyết không sử dụng đòn roi dạy con nhưng lại cực nghiêm khắc. Cô vẫn đưa ra những hình phạt thích đáng như úp mặt vào tường, khoanh tay, cắt xem TV... mỗi khi các con phạm lỗi.

Đặc biệt, Elly cũng rất chú trọng việc dạy tự lập từ nhỏ, cho các con tự làm những việc trong khả năng như tự xúc, tự mặc đồ...

Chia sẻ về cách dạy con của mình, Elly Trần từng nói: "Tôi chăm con theo kiểu khoa học mới và dạy con bằng tổng hợp những kiến thức mà tôi đã có và không ngừng bổ sung, cập nhật. Tuy nhiên, những giá trị truyền thống vẫn được coi trọng!".