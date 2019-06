"Người yêu màn ảnh" của chàng Thị vệ điển trai nhà Chi Pu gây bất ngờ với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê

Mới đây, An Japan - nữ chính của bộ phim "Mỹ nhân chiến" đã có mặt tại một sự kiện ở Hà Hội. Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp gây chú ý khi diện áo hai dây, quần ống rộng khá đơn giản.

Lâu mới xuất hiện, An Japan gây chú ý với vẻ ngoài xinh xắn và trẻ trung của mình. Nhiều lời khen ngợi dành cho nhan sắc búp bê của An Japan.

Trở lại showbiz Việt sau thời gian dài dành thời gian cho việc đi du học, An Japan đang hoạt động khá tích cực với việc xuất hiện trong các MV ca nhạc, các sự kiện lớn nhỏ và gần đây là bộ phim học đường "Mỹ nhân chiến" đóng cùng Lâm Bảo Châu.



Được biết, sự kết hợp của An Japan và Lâm Bảo Châu - người đảm nhận vai Thị vệ trong MV ca nhạc của Chi Pu nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Bản thân An Japan cũng cho biết cô cảm thấy rung động khi được đóng cặp với Lâm Bảo Châu.



An Japan tên thật Lê Ngọc Hoài An, cô nàng từn nổi tiếng khi ở trong "bộ ba sát thủ" cùng Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên từ năm 2011. Tuy nhiên, thay vì theo đuổi showbiz, Hoài An lại dành nhiều thời gian cho việc học tập.