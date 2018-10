"Người tình màn ảnh" của Selena Gomez công khai hôn đắm đuối con gái Johnny Depp

Mới đây, phóng viên đã chụp được loạt ảnh Timothée và cô nàng Lily-Rose tay trong tay hẹn hò trên đường phố. Người hâm mộ tiết lộ, cả hai hẹn hò như một căp tình nhân. Cả hai thường xuyên thể hiện những cử chỉ thân mật, nắm tay hay hôn môi ngọt ngào.

Theo nhiều nguồn tin tiết lộ, nam diễn viên tài năng Timothée Chalamet (22 tuổi) và con gái tài tử Johnny Depp đã quen nhau khi cùng đóng cùng trong bộ phim The King.

Một số bạn bè của Timothée Chalamet, cả hai đã nảy sinh tình cảm khi đóng phim và nhanh chóng trở thành một nửa của nhau.

Trước khi hẹn hò với Lily-Rose, Timothée Chalamet từng qua lại với con gái của nữ hoàng nhạc pop Madonna, Lourdes Leon.

Timothée Chalamet sinh năm 1995 tại New York, anh chàng bắt đầu đến với làng giải trí từ năm 13 tuổi. Vai diễn khiến cái tên Timothée đến với người hâm mộ chính là vai diễn đồng tính trong bộ phim Call Me by Your Name. Lily-Rose là con gái đầu lòng của tài tử Johnny Depp và Vanessa Paradis.

Nguồn: Dailymail