Người phụ nữ này có vóc dáng săn gọn không ngờ, khi biết tuổi thật lại càng nhiều gái trẻ ngỡ ngàng ghen tị

Chị An Nguyễn sinh năm 1968 (TP.HCM) hiện đang là bà mẹ của 2 đứa con lớn, ngoài 20 tuổi. Chị chia sẻ mình sớm có đam mê với thể dục thể thao, đặc biệt là tập gym. Ngay từ khi còn nhỏ, chị đã chăm chỉ chạy bộ ngoài đường, chơi tennis, cầu lông, tham gia các lớp aerobic…

Bản thân An Nguyễn cảm thấy mình khá may mắn vì ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với các bộ môn thể dục thể thao. Nhất là khi tiếp xúc, ngay lập tức chị tìm thấy đam mê với những hình thức vận động này. Ngày ấy, chị An chỉ tập luyện với mục đích để cơ thể khỏe mạnh mà thôi chứ chưa biết gì đến việc tập luyện sẽ giúp giữ dáng, phát triển body đẹp hơn.



Chị An Nguyễn sinh năm 1968 (TP.HCM) hiện đang là bà mẹ của 2 đứa con lớn, ngoài 20 tuổi.

Có lẽ, việc chăm chỉ vận động từ nhỏ đã trở thành đam mê nên cơ thể của chị luôn săn chắc, khỏe mạnh. Đó là cả một quá trình dài chứ không phải chuyện ngày một ngày hai. Bản thân chị An cũng chỉ mới tập gym đúng cách trong vòng 3 năm trở lại đây.

Và chỉ trong 3 năm ấy, chị đã giữ dáng hoàn hảo với thân hình săn gọn, eo thon, hông nở, cánh tay và bắp chân săn chắc khiến nhiều cô gái trẻ phải thèm thuồng. Nhất là khi hỏi tuổi thì càng ngỡ ngàng, bởi chị đã 50 tuổi nhưng vẫn giữ sắc vóc săn khỏe, thậm chí nhiều gái trẻ phải ghen tị. Cùng khám phá bí quyết giữ dáng của người phụ nữ này nhé!

Bản thân chị An cũng chỉ mới tập gym đúng cách trong vòng 3 năm trở lại đây.

Tập gym được 5 năm nhưng chỉ thực sự tập đúng trong 3 năm trở lại đây

Nói về mục đích tìm đến tập gym, chị An Nguyễn thẳng thắn vì muốn có thân hình khỏe đẹp hơn, nhất là khi đến phòng tập gym thấy nhiều chị em tập lên 6 múi trông rất đẹp, quyến rũ nên cũng có khát khao được sở hữu thân hình này. Khỏe mạnh, tự tin hơn dù ở bất cứ lứa tuổi nào là mục tiêu hàng đầu trong tập gym mà chị An đặt ra cho bản thân mình.

"Bên cạnh đó, mình cũng muốn rũ bỏ những định kiến của xã hội về việc phụ nữ lớn tuổi thì không thể có cơ thể săn gọn như thời còn trẻ. Việc tập gym cũng giúp mình rèn luyện khả năng tập trung cao độ để quên nhiều phiền muộn, lo âu trong cuộc sống hàng ngày", chị An Nguyễn chia sẻ.

Nói về mục đích tìm đến tập gym, chị An Nguyễn thẳng thắn vì muốn có thân hình khỏe đẹp hơn.

Ban đầu, việc tập gym đến với chị An không được thuận lợi lắm do tập không đúng cách. Đó là thời điểm cách đây 5 năm, chị cứ đến phòng gym, ai tập gì cũng học theo nên hiệu quả của việc tập luyện không như chị mong đợi. Cơ thể thường xuyên đau nhức, trong khi việc lên cơ không nhiều, hiệu quả giảm mỡ cũng không thấy ăn thua. Suốt 2 năm trời vừa tập vừa tìm tòi học hỏi qua những người có kinh nghiệm chia sẻ và kiến thức trên mạng, chị An Nguyễn mới có được bộ giáo trình tập luyện cho bản thân.

Tập luyện là đam mê của chị An Nguyễn khi còn trẻ.

Như đã chia sẻ ở trên, chị An tập gym đúng cách từ 3 năm trở lại đây. Mỗi tuần, chị tập 5 buổi, mỗi buổi từ 90-120 phút. Bài tập yêu thích nhất của chị An chính là tập cường độ cao để tăng cường thể lực. Việc thay đổi thể hình tích cực dù không nhanh nhưng cổ vũ tinh thần tập luyện cho chị rất nhiều. "Và quan trọng nhất là mình thấy mình khỏe hơn lên mỗi ngày, không còn chứng đau lưng, đau cổ hành hạ nên vô cùng thích thú tập gym", chị An Nguyễn thành thật.

Ở độ tuổi 50, việc tập gym với chị An thực sự không dễ dàng.

Ở độ tuổi 50, việc tập gym với chị An thực sự không dễ dàng. "Vì ý thức được mình đã lớn tuổi nên phải tập cẩn thận hơn, nếu không sẽ rất dễ bị chấn thương. Những bạn trẻ hơn có khả năng trao đổi chất tốt hơn, tuần hoàn máu nhanh hơn, nên chế độ dinh dưỡng của các bạn có thể không khắt khe như mình nếu muốn đạt chuẩn fit. Còn đối với mình, để đạt được như hôm nay, ngoài tập luyện mình còn thực hiện chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt đến từ một chuyên gia dinh dưỡng, chính là emm gái mình. Nếu các bạn trẻ cố gắng 1 thì mình phải cố gắng 10 mới đạt được cùng một kết quả", chị An Nguyễn cười nói.

Chị An tập gym bằng một quyết tâm, ý chí cao độ.

Nói như vậy để thấy, chị An Nguyễn đã tập gym bằng một quyết tâm, ý chí cao độ. Chị luôn nghĩ theo hướng tích cực mình phải khỏe lên, phải đẹp lên, và luôn theo đuổi mục tiêu đặt ra đến cùng mỗi lần chứ không dễ dàng từ bỏ. Là bà mẹ của 2 đứa con (con cả 24 tuổi, con bé 21 tuổi), nhưng chỉ 4 tháng sau sinh, chị đã tự chạy bộ ngoài đường, mỗi lần tầm 10km. Khi bầu 8 tháng, chị vẫn tập thể dục bằng cách đi bộ nhanh và điều này giúp cô sinh nở rất dễ dàng.

Là bà mẹ của 2 đứa con (con cả 24 tuổi, con bé 21 tuổi), nhưng chỉ 4 tháng sau sinh, chị đã tự chạy bộ ngoài đường, mỗi lần tầm 10km.

Chế độ ăn khắt khe theo thiết kế riêng của chuyên gia dinh dưỡng

Chị An Nguyễn cho biết, chị thực hiện chế độ uống Drink Clean - Eat Clean. Theo đó, bạn thực hiện ăn nhiều protein hơn, ít fat và carb. Trước khi tập gym, chị cũng quan tâm đến dinh dưỡng nhưng không khắt khe như khi tập. Lúc đi tập, chị có dùng protein powder để giữ cơ/tăng cơ. "Nhưng từ ngày ăn sạch, uống sạch mình đã truyền cảm hứng ăn uống cho cả nhà và có một người em chuyên nấu nướng cho mình trong quá trình tập, để mình đạt được như ngày hôm nay", chị An chia sẻ.

Bạn có thể thực hiện đươc bài tập này không?

Quan điểm của chị An trong ăn uống luôn là ăn uống đầy đủ dinh dưỡng sạch, lành mạnh chính là cách để giữ cơ tốt nhất. Bên cạnh đó, chị tránh sử dụng các chất kích thích như bia rượu, nước ngọt… sẽ giúp tăng cơ giảm mỡ hiệu quả hơn.

Bình thường mỗi ngày, chị An dậy lúc 4 giờ sáng, chạy 1 vòng PMH rồi về, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

Bình thường mỗi ngày, chị An dậy lúc 4 giờ sáng, chạy 1 vòng PMH rồi về, nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, trưa thì rước con về nhà ăn cơm, sau đó chở đến trường học chiều. Chị thường tự nấu ăn, chưa từng ăn ở ngoài. Đây cũng là một cách chị quan tâm tới sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Mọi người thường nghĩ để có thân hình thon gọn như chị An Nguyễn sẽ phải duy trì chế độ ăn, detox rất khắt khe. Nhưng thực sự không phải vậy. Bản thân chị An không dùng detox mà chỉ hay sử dụng sinh tố với những thành phần tự nhiên từ rau, củ, quả cực ngon miệng. Đây cũng là cách giúp chị duy trì giữ dáng và có làn da tươi trẻ, mịn màng.

"Muốn đẹp phải có quyết tâm, ý chí, đừng bao giờ bỏ cuộc. Chị em khi giữ dáng, muốn khỏe đẹp cũng đừng quên tập luyện chỉ chiếm 30%, 70% còn lại là phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng của bạn. Bản thân mình tập gym không chỉ muốn là người phụ nữ độc lập, tự tin, cá tính mạnh, kiên định, quyết tâm cao… Mình cũng mong muốn trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho phái nữ yêu thích tập luyện, vượt qua mọi rào cản để phát triển bản thân. Mong rằng chị em phụ nữ sẽ luôn tập luyện và ăn uống khoa học, chuẩn chế độ của bản thân để tự tin, quyết tâm và đạt những điều mình muốn", chị An Nguyễn khẳng định.

Cùng xem thêm hình ảnh body săn chắc của người phụ nữ này;