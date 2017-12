Người phụ nữ lấy vật cứng thọc mạnh vào bộ phận sinh dục của bé trai 2 tuổi khai gì tại công an?

aFamily.vn>Xã hội

Ngày 28-12, Công an xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết qua lời khai ban đầu của bà P.T.V (63 tuổi, ngụ xã Đắk Wer), người được cho là có những hành động bạo hành một bé trai 2 tuổi tại cơ sở giữ trẻ tự phát của mình, bà V. cho biết do bé trai đi ngoài ra nhiều phân nên bà mới phải cọ rửa cho bé.

Tại cơ quan công an, bà V. khai nhận toàn bộ hành vi bạo hành bé trai 2 tuổi. Đồng thời cho biết lý do sử dụng một vật giống cây cọ nhà vệ sinh chà mạnh vào bộ phận sinh dục bé trai. "Bà V. nói hôm đó bé M. (bé trai bị bạo hành) đi ngoài nhiều, dính phân ra vùng hậu môn, mông và chân. Vì vậy, bà ấy dùng chiếc que và buộc giẻ vào để cọ rửa cho sạch", công an xã Kiến Thành cho biết.

Việc bà V. có những hành động khác như đập vào đầu, nhấc bổng bé trai lên...bà V. đã thừa nhận trong lúc chăm sóc bé có những hành động không đúng. Bà V. cũng cho biết cơ sở giữ trẻ của bà là tự phát, bà nhận giữ trẻ từ tháng 9-2016 đến nay với số lượng khoảng 10 trẻ nhỏ.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin tối 26-12, cộng động mạng vô cùng bức xúc khi xem một clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi dùng vật cứng thọc mạnh vào bộ phận sinh dục của bé trai rồi túm áo nhấc bổng vào người, tát vào đầu, rồi để xuống chậu nước tắm khi rửa thay quần áo cho bé khiến người xem phẫn nộ. Dù bé trai liên tục gào khóc nhưng người phụ nữ này vẫn hiển nhiên ra tay, bạo hành bé một cách dãn man.

Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và xác minh vụ việc xảy ra tại xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông. Chiều 27-12, UBND xã Kiến Thành đã chỉ đạo các ban ngành địa phương vào cuộc điều tra vụ bạo hành nói trên và xác nhận, bé trai xuất hiện trên clip là Đỗ Đắc M. (2 tuổi, ngụ xã Đắk Wer) được gia đình là anh Đỗ Đắc Dương (bố ruột) gởi tại cơ sở giữ trẻ của bà V. (xã Kiến Thành) từ tháng 8-2016 với giá 1 triệu đồng/tháng.

Cũng trong chiều 27-12, Công an xã Kiến Thành đã mời bà V. (người phụ nữ trong clip bạo hành) đến để lấy lời khai. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.