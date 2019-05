Người nước ngoài bị tố sàm sỡ 2 cư dân: Kẻ biến thái hỏi tuổi nạn nhân

Chung cư Imperia Garden (203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: PV.

Ngày 23.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, một cư dân đang sống tại chung cư Imperia Garden vẫn chưa hết phẫn nộ khi nhắc lại những hành động của người nước ngoài trên.

Cư dân này cho biết: “Khoảng 5h52 ngày 19.5, em gái tôi đến gia đình tôi chơi tại tòa tháp B của chung cư. Khi bước vào thang máy có thêm một người phụ nữ khác và một người nước ngoài sống tại đây trong thang máy.

Tuy nhiên, khi người phụ nữ kia vừa bước ra khỏi thang máy thì đối tượng người nước ngoài lập tức áp sát và có hành vi sàm sỡ em gái tôi. Ngay cả khi thang máy mở cửa lần 2 để em tôi bước ra thì đối tượng vẫn tiếp tục có hành động sàm sỡ”.

Cũng theo lời cư dân này, do đối tượng người nước ngoài đi nhầm tầng nên đã quay trở lại thang máy. Tại đây, đối tượng người nước ngoài gặp một bé gái và tiếp tục có hành vi sàm sỡ. Ngoài ra, đối tượng còn giữ lại thang máy và 2 lần hỏi bé gái “bao nhiêu tuổi”.

Việc đối tượng người nước ngoài bị tố sàm sỡ liên tiếp 1 phụ nữ, 1 bé gái trong thang máy diễn ra chưa đầy 10 phút.

Đối tượng người nước ngoài bị tố sàm sỡ. Ảnh cắt từ clip do cư dân cung cấp.

Cư dân chung cư mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra xác minh và có kết luận vụ việc. Đồng thời, yêu cầu đối tượng công khai xin lỗi và đề nghị Ban Quản lý tòa nhà trục xuất đối tượng ra khỏi chung cư, tránh tình trạng tái diễn với những trẻ em, phụ nữ khác.

Ở một diễn biến liên quan, ngày 23.5, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết, do vụ việc có liên quan tới yếu tố người nước ngoài nên đơn vị đã thống nhất với Viện KSND quận chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc lên Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cũng cho hay, sau khi nhận được trình báo, đơn vị đã ký giấy triệu tập người đàn ông nước ngoài này lên làm việc vào ngày 20.5, người này nói "say xỉn và không nhớ những gì đã xảy ra".