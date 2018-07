"Người đẹp ngàn cân" Kim Ah Joong vượt đèn đỏ, gây tai nạn giao thông

Theo thông tin truyền thông Hàn tiết lộ, nữ diễn viên Kim Ah Joong đã gây ra một vụ tai nạn giao thông gần giao lộ Hakdong ở Gangnam. Theo thông tin từ cảnh sát, Kim Ah Joong đã va chạm với một người đàn ông đang chạy xe mô tô qua đường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người đàn ông này đã được đưa tới bệnh việc cấp cứu. Về phía mình, Kim Ah Joong không có tổn thương gì nghiêm trọng.

Ngay sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, Kim Ah Joong đã thừa nhận lỗi lầm của mình. Cô cho biết đã vượt đèn đỏ khi di chuyển.

Sau đó, Kim Ah Joong được phép rời khỏi hiện trường và được yêu cầu quay trở lại sở cảnh sát vào ngày hôm sau để điều tra làm rõ sự việc.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Ah Joong được nhiều khán giả Việt Nam biết đến thông qua các tác phẩm Sắc Đẹp Ngàn Cân, Punch, Wanted hay Live Up to Your Name. Tuy không được đánh giá quá cao về gương mặt, cô lại rất nổi tiếng nhờ vóc dáng hoàn hảo. Nữ diễn viên cũng rất thường xuyên khiến người hâm mộ choáng vì thân hình hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trên họa báo hay tại các sự kiện.

Sự việc lần này đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của Kim Ah Joong. Sắp tới người đẹp chuẩn bị trở lại làng giải trí trong một dự án phim mới.

Nguồn: Soompi