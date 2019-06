Người đàn ông lẻn vào nhà hàng xóm hiếp dâm người phụ nữ 58 tuổi trong đêm

Ngày 28/6, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Trung Bá (47 tuổi, trú xã Nghĩa Thái, Tân Kỳ) về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.



Công an thông tin, 2 ngày trước, Bá biết chồng bà H. (58 tuổi) đi vắng nên Bá đã ý định sẽ thực hiện ý đồ xấu. Đêm muộn, Bá đi uống rượu và tìm đến nhà bà H.

Tại đây, Bá lẻn vào nhà rồi khống chế bà H. để thực hiện hành vi đồi bại. Bị khống chế, bà H. hô hoán và chống cự. Sợ bị lộ, Bá đành bỏ chạy.

Nhận được tin trình báo của nạn nhân, Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Sau nhiều giờ điều tra, công an đã bắt được Bá khi đang lẩn trốn tại huyện Quỳ Hợp.

Được biết, đối tượng Bá đã có gia đình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Tân Kỳ điều tra làm rõ.