Người đàn ông bị đâm tử vong ở Sài Gòn vì một câu nói

Ngày 16/5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Đinh Văn Phước (SN 1964, ngụ tỉnh Tây Ninh, trú quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Trần Văn Thuận (SN 1979, trú quận 3).

Phước tại cơ quan Công an. Ảnh : M.T

Tại công an, người đàn ông khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 20h ngày 12/5, Phước cùng 2 người phụ nữ khác đến nhậu tại một quán nằm trên đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Một lúc sau, Thuận cùng với 2 người bạn tới quán ngồi nhậu ở bàn bên cạnh.

Đến 0h ngày 13/5, nhóm của Thuận buông lời chọc ghẹo nhóm của Phước bằng câu nói "Một thằng làm sao chơi nổi 2 con". Bực tức, Phước xông đến cự cãi rồi xảy ra đánh nhau. Phước rút dao đâm vào người Thuận khiến nạn nhân ngã gục. Sau đó, Phước tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Thuận được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào sáng cùng ngày.

Nhận tin báo, Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét hung thủ. Biết không thoát tội, Phước tới công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.