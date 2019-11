Người chồng chấp nhận án tử sau khi sát hại vợ trong cơn ngáo đá và bi kịch của một gia đình hạnh phúc

Theo đó, Hưng là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm, được gia đình đưa đi cai nghiện nhưng sau khi về nhà, Hưng vẫn tiếp tục sử dụng ma túy và bị ảo giác do sử dụng ma túy.

Khoảng 22 giờ ngày 5-6, Hưng đến nhà Diệp Văn Kiệt (ngụ quận Cái Răng) để cùng sử dụng ma túy. Đến khoảng 6 giờ ngày 6-6, Hưng chạy xe máy đưa con gái đến Trường ĐH Cần Thơ để dự tư vấn hướng nghiệp. Sau đó, Hưng chạy xe sang Vĩnh Long thì tự té xe bất tỉnh trên đường. Đến khi tỉnh dậy, Hưng không biết đường về nhà nên nhờ người dân địa phương điện thoại cho vợ là Phạm Ngọc Châu sang Vĩnh Long rước về.

Khi về đến nhà, lúc này khoảng 16 giờ, chị Châu thấy Hưng bị thương nên đưa Hưng vào phòng để rửa vết thương. Trong lúc rửa vết thương Hưng bị đau và cho rằng vợ tấn công mình nên Hưng lấy dao có sẵn trong phòng đâm vợ nhiều nhát. Bị đâm, chị Châu chạy ra khỏi phòng kêu cứu thì Hưng đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát.

Được can ngăn, Hưng vào phòng giấu dao rồi đi ngủ. Sự việc được trình báo lên Công an quận Cái Răng, chiều cùng ngày Hưng bị công an bắt giữ.

Bị cáo Hồ Minh Hưng ra tòa ngày 21-11. Ảnh: Hồng Anh.

Chị Châu được người thân đưa đi cấp cứu ở BV Quân y 121, và chuyển sang BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Sau đó chị tiếp tục được chuyển đến BV Chợ Rẫy nhưng đến ngày 13-6 thì tử vong. Nguyên nhân chị Châu tử vong được xác định do choáng sau đa chấn thương.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong và sau khi phạm tội, Hồ Minh Hưng có bệnh tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy.

Theo lời khai của Hưng ở tòa, Hưng cho rằng lúc đâm vợ chắc là do bị sảng nên mới đâm vợ chứ bình thường vợ chồng sống với nhau hòa thuận, không có mâu thuẫn gì. Hưng cho biết lấy vợ hơn chục năm nhưng chưa từng đánh vợ cái nào. Hưng nói mình bị nghiện ma túy hơn chục năm, mỗi lần vợ cằn nhằn thì Hưng lại hứa sẽ bỏ nhưng mãi không bỏ được. Ra tòa, bị cáo này nói rất hối hận vì đã sát hại vợ.

Mẹ chồng nạn nhân cho biết, khi thấy Hưng về bà nhận thấy: "Nó không xỉn như mọi lần con ơi". Lúc ấy, bà kêu con dâu và cháu nội tránh ra nhưng con dâu bà thấy chồng bị thương do té xe nên đã đưa vào phòng chăm sóc. Vừa khi bà và cháu nội đi ra khỏi nhà được hơn chục bước chân thì đã nghe con dâu thất thanh kêu cứu.

Tòa án nhận định hành vi của bị cáo Hưng là hết sức côn đồ, coi thường tính mạng người khác, giết vợ là người thương yêu chung sống bao năm với 21 nhát dao chí mạng trước mặt con cái và người thân trong gia đình. Hành động của bị cáo là vô cùng dã man, gây chấn động trong dư luận. Bị cáo bị loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy. Hành vi của bị cáo là không thể cải sửa nên cần phải áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.

Theo đó, tòa quyết định tuyên phạt Hồ Minh Hưng tử hình về tội "Giết người". Khi tòa tuyên án xong, người thân trong gia đình đã ôm Hưng khóc và khuyên Hưng viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng Hưng đã nói sẽ không kháng cáo.