"Người ấy là ai?": Nữ tiếp viên hàng không Dubai về Việt Nam tìm người yêu, Trấn Thành phán "Bạn trai cũ của em là thằng hèn!"

Tập 12 Người ấy là ai? - mùa 2 sẽ lên sóng tuần này với sự xuất hiện của một nữ chính rất đặc biệt. Cô là Châu Ngọc - nữ tiếp viên một hãng hàng không tại Dubai khiến tất cả trường quay ngỡ ngàng với câu chuyện bạn trai chia tay không lý do.

Ngay từ khi mới bước ra, Châu Ngọc đã khiến khán giả như lạc vào thế giới cổ tích cùng nàng công chúa tóc mây. Chia sẻ về bản thân, nữ chính cho biết mình đã sinh sống và làm việc tại Dubai được 4 năm. Ngoài mối tình gà bông thời cắp sách, cô có một chuyện tình yêu xa với chàng trai sống tại Úc.

Sau hơn 1 năm quen nhau, cô nhận được lời chia tay qua email, dù trước đó, giữa cả hai không hề có lầm lỗi hay cãi vã. "Khi mình gọi điện thẳng sang Úc thì anh ấy lạnh lùng chặn số của mình!" - Châu Ngọc gây sốc khi chia sẻ về bạn trai cũ. Đến với chương trình Người Ấy Là Ai?, Châu Ngọc khẳng định: "Khoảng cách đối với tình yêu như gió đối với ngọn lửa. Nó có thể dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng những ngọn lửa lớn. Và mối tình tan vỡ của mình chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Nên đến với chương trình hôm nay mình hy vọng sẽ tìm được ngọn lửa lớn đời mình".

Khi được ban cố vấn hỏi về hiện tại đã biết được lý do chia tay hay chưa, nữ chính đã khiến ai nấy đều nể phục: "Em cũng không cố gắng tìm hiểu lý do. Em chỉ muốn biết người đó có an toàn hay không? Có chuyện gì xảy ra hay không thôi! Sau một thời gian em có liên lạc với chị gái anh ấy. Và chị ấy nói anh đang trong 1 mối quan hệ mới. Em yên tâm rồi".

Đồng cảm với nữ chính, Trấn Thành hát vội câu hát: "Ngàn lý do chia tay, chỉ là hết yêu", đã nhận được đồng tình của nữ chính và ban cố vấn. Trấn Thành cũng cho rằng trong tình yêu, không biết là có thể đi được với nhau bao lâu nhưng cần phải có nghĩa khí và tử tế, hết yêu thì nói chia tay, có lý do rõ ràng. "Đối với anh hành động của bạn trai em là hành động hèn!" - nam MC thẳng thắn nhận định.

"Người ấy là ai?" tập 12: Nữ chính xinh như công chúa tóc mây

Trong khi đó, Hương Giang lại rất ngưỡng mộ nữ chính: "Thật ra mình chỉ sợ người tử tế thôi, còn cái người không tử tế, mình không bao giờ ngại. Chị thích cái tinh thần của em…".

Sau những lời khuyên của ban cố vấn, nữ chính hy vọng sẽ tìm được chàng trai có đủ kiên nhẫn để có thể đưa cô về Việt Nam sau những chuyến bay dài. Đặc biệt cô cũng khẳng định, dù đã đi qua nhiều đất nước và tiếp xúc nhiều nền văn hóa nhưng cô vẫn thích con trai Việt Nam.

Dàn cố vấn của tập 12 Người ấy là ai?.

Với dàn cố đầy kinh nghiệm như những chuyên gia tâm lý bao gồm Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Mạc Văn Khoa, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và diễn viên Mai Thanh Hà, tuần này nữ chính Châu Ngọc có tìm thấy chàng độc thân cho mình? Tất cả sẽ được hé lộ trong Tập 12 Người Ấy Là Ai? - Mùa 2 sẽ chính thức lên sóng lúc 21h thứ Sáu 05/07 trên kênh truyền hình Vie Channel - HTV2 và Vie GIẢITRÍ.