"Ngọc nữ Bolero" Tố My dốc tiền túi giúp đỡ chàng trai khiếm thị bôn ba lo cho vợ và 3 con nhỏ

Cuối tuần qua, ngọc nữ Bolero Tố My đã tổ chức minishow cho các học trò trong chương trình Thần tượng Bolero tại TP.HCM. Đêm nhạc gây được nhiều xúc động cho khán giả và đặc biệt còn có sự xuất hiện của chàng trai khiếm thị Xuân Hòa.

Đêm nhạc mang chủ đề "Friday with bolero" là dự án mà Tố My đã đặt rất nhiều tâm huyết thời gian qua với mong muốn xây dựng tại Việt Nam một sân khấu Bolero chất lượng, chỉn chu như một số sân khấu hải ngoại. Trong đêm nhạc, Tố My và các học trò đã thể hiện lại nhiều ca khúc Bolero trong dự án này và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

"My muốn nhắn nhủ với các bạn rằng nếu yêu nghề và muốn theo nghề này, các bạn hãy nắm bắt tất cả mọi cơ hội, hãy cố gắng mọi lúc mọi nơi, hãy hết mình với công việc mà các bạn yêu quý, rồi sẽ đến một ngày Tổ nghiệp sẽ chứng cho lòng thành các bạn, rồi một ngày các bạn sẽ có rất nhiều người yêu thương" - Tố My chia sẻ.

"Để có được sự yêu thương của mọi người như ngày hôm nay, My đã vượt qua nhiều sự trở ngại và khó khăn. Thế nhưng khi mà các bạn yêu nghề thật sự các bạn sẽ ko sợ khó khăn, các bạn sẽ tìm khó khăn để vượt qua nó và My luôn luôn hết mình hỗ trợ các bạn khi các bạn cần".

Ngoài các học trò của Tố My, đêm nhạc còn có sự tham gia của "chàng khiếm thị triệu view" Xuân Hòa. Hai chị em từng có duyên gặp nhau và từ đó Tố My luôn trăn trở làm thế nào để giúp đỡ Xuân Hòa, một nghệ sĩ đa tài nhưng không được may mắn như mọi người.

"My biết Xuân Hòa phải bôn ba khắp nơi, đem tiếng hát của mình để mưu sinh, lo cho 3 con nhỏ và vợ mình. Một người đàn ông đầy tình thương và trách nhiệm. Vì thế, My hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp Hòa. Trong thời gian tới, My và Hòa sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn nữa để phục vụ khán giả" - Tố My nói thêm.

Trong đêm nhạc, Tố My đã tặng cho Xuân Hòa một số tiền để chăm lo quần áo sách vở cho 3 con nhỏ bước vào năm học mới. Các khán giả tại phòng trà cũng thương và ủng hộ Xuân Hòa rất nhiều.