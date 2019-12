"Ngọc nữ Bolero" Tố My đáp trả khi bị chê chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình

Sau 1 năm miệt mài với nhiều hoạt động, Tố My quyết định đón năm mới trên chính quê nhà Đà Nẵng với đêm nhạc đặc biệt cùng em gái Tố Ny vào ngày 1/1/2020 tới đây. Người đẹp cũng có dịp trải lòng với những khán giả thân thương, đặc biệt là trước những ý kiến cho rằng mình nổi tiếng nhờ ngoại hình chứ không phải bằng giọng hát.

Năm 2019 có thể xem là một năm nhiều thành công, đánh dấu sự trưởng thành của Tố My khi cô gây ấn tượng với vai trò là giám khảo Thần tượng Bolero, ra mắt dự án Friday With Bolero với 25 tập, đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube và nhận được nút Bạc chỉ sau thời gian ngắn.

"Thời gian qua, ngoài tình yêu thương của khán giả, Tố My cũng nhận được nhiều ý kiến cho rằng mình nổi tiếng là nhờ ngoại hình chứ không phải giọng hát. Vì thế, Tố My chỉ mong những bạn chê mình, anti mình có thể một lần đến nghe Tố My hát live. Tố My sẵn lòng chứng minh cho các bạn thấy mình nhờ ngoại hình hay giọng hát" - Tố My nói.

Trong đêm nhạc sắp tới tại Đà Nẵng, Tố My cùng em gái Tố Ny và các học trò Thử tài siêu nhí sẽ mang đến những ca khúc đặc biệt nhất để đón chào năm mới. Theo tiết lộ của "ngọc nữ", cô và em gái sẽ song ca bài Mộng chiều xuân để gửi tặng khán giả trong dịp đầu năm đồng thời kể những câu chuyện xuân qua những bài hát xuân. Bên cạnh đó, Tố My cũng sẽ thể hiện lại những ca khúc nổi bật trong dự án Friday With Bolero.

Vừa qua, Tố My cũng lọt vào top 3 danh sách đề cử Mai Vàng ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc dân ca với ca khúc Thương con chốt sang sông. Đây là một trong những sản phẩm được yêu thích nhất trong dự án Friday With Bolero của Tố My với hàng ngàn bản cover trên mạng. "Ngọc nữ Bolero" mong rằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình trong dòng nhạc Bolero và dân ca sẽ được đông đảo khán giả ghi nhận để bản thân có thêm nhiều động lực cống hiến hơn nữa.