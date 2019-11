Bạn trai tin đồn đang cặp kè với MC Thu Hoài: Ngoại hình cực bảnh, ảnh chơi golf siêu ngầu và thân thế cũng chẳng vừa đâu

Thu Hoài không chỉ là gương mặt nghệ sĩ quen thuộc với khán giả truyền hình mà còn là một mẩu trong nhóm bạn thân toàn người nổi tiếng như Phanh Lee và Huyền Lizzie. Cô nàng luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài ngọt ngào, quyến rũ và vô cùng sắc sảo. Tuy nhiên, cho đến hiện tại Thu Hoài chưa từng công khai chuyện tình cảm của bản thân.

Thu Hoài rất xinh đẹp và tài năng.

Tuy nhiên, có lẽ Thu Hoài đã thay đổi ý định khi vừa mới khoe một đoạn story vô cùng tình tứ của mình cùng một chàng trai. Hai người đang thân mật đan tay với lời nói vô cùng mật ngọt từ phía nữ chính: "Someday, someone will walk into your life and make you realize why it never work out with anyone else". (Tạm dịch: Rồi một ngày, sẽ có ai đó bước vào cuộc đời bạn và khiến bạn nhận ra nếu không phải là người ấy mà là một ai khác, cuộc đời sẽ chẳng đẹp đến thế).

Dòng story của Thu Hoài khiến dân tình không khỏi nghi ngờ.

Và ngay lập tức, dân tình đã tìm ra danh tính của chàng trai may mắn này. Theo đó, người này có tên là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam có ngoại hình vô cùng bảnh bao. Hoàng Nam từng có thời gian du học tại Mỹ và hiện đang là giám đốc điều hành một học viện golf lớn tại Hà Nội.

Bạn trai tin đồn của Thu Hoài là đây sao?

Trước đó, Hoàng Nam cũng từng đăng clip Thu Hoài đi tập golf trên Facebook mình. Đáng chú ý là ở phần comment, nhiều bạn bè thân thiết của anh chàng đã vào trêu rằng Hoàng Nam đang khoe khéo người yêu. Đáp lại, anh chàng hoàn toàn không phủ nhận.

Thu Hoài dạo này cũng hay đi chơi golf lắm, lẽ nào thông tin trên là thật?

Dạo qua một vòng Instagram của Hoàng Nam thì thấy anh chàng này cũng không công khai quá nhiều hình ảnh liên quan đến cuộc sống đời tư. Rất nhiều trong số các tấm hình là những khoảnh khắc anh chàng trên sân golf. Ngoài ra, cũng có lúc Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh "tổng tài" với phong cách diện suit lịch lãm và ngồi trên xe ô tô hạng sang.

Hoàng Nam toàn ảnh chơi golf cực chất.