Ngộ độc khí CO trong khi dự thánh lễ mừng Chúa Giáng sinh tại Pháp

Đội ứng phó tình huống khẩn cấp đã được điều đến nhà thờ tại tỉnh Oise sau khi một số người cho biết có triệu chứng đau đầu trong khi dự nghi lễ tôn giáo này. Những người trong nhà thờ đã được sơ tán tới một trung tâm cộng đồng gần đó. 72 người đã được điều trị tại đây, trong đó 19 người được chuyển đến những bệnh viện lân cận và 2 người có dấu hiệu nghiêm trọng hơn chuyển đến các cơ sở chuyên khoa.

Giới chức địa phương cho biết nồng độ khí CO đo được bên trong nhà thờ lên tới 350 ppm tại thời điểm đó. Nhà chức trách đã chỉ thị tạm thời đóng cửa nhà thờ trên.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc nói trên. Tuy nhiên, các nhà điều tra nghi ngờ khí CO xuất phát từ lò sưởi chạy bằng khí đốt.

Khí CO là khí không màu, không mùi và là sản phẩm của quá trình đốt cháy các nhiên liệu như than đá, gỗ, dầu, than củi hay khí thiên nhiên. Theo Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ, nạn nhân có nguy cơ chóng mặt, bất tỉnh, thậm chí tử vong nếu tiếp xúc lâu với khí CO ở nồng độ trên 150 – 200 ppm.