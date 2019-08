Ngô Cẩn Ngôn quay cảnh hôn môi mà nhảy hẳn lên người Hoàng Cảnh Du với tư thế nhạy cảm

Sau thành công của Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn từ ngôi sao trẻ chẳng mấy người biết tới bỗng chốc trở nên nổi tiếng và đắt show phim ảnh. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của Diên Hi công lược cũng làm Ngô Cẩn Ngôn không ít lần lao đao. Như lần đóng vai nữ chính Hạo Lan trong Hạo Lan truyện là 1 điển hình. Cô nàng liên tục bị chê diễn dở, làm lố, không đột phá so với thời còn là Ngụy Anh Lạc ở Diên Hi công lược.

Dẫu vậy, trong năm 2019 này, Ngô Cẩn Ngôn vẫn bận rộn với 2 dự án phim mới. Ngoài dự án Hạnh phúc vẫn sẽ đến gõ cửa đóng với Nhiếp Viễn, Ngô Cẩn Ngôn còn tất bật trên trường quay cùng Thanh xuân sáng thế kỷ. Trong loạt ảnh hậu trường hậu trường được ekip sản xuất tiết lộ, Ngô Cẩn Ngôn gây bất ngờ khi ôm hôn bạn diễn Hoàng Cảnh Du đắm đuối.

Hoàng Cảnh Du.

Ngô Cẩn Ngôn.

Trong cảnh quay thực hiện nơi công cộng, Ngô Cẩn Ngôn nhảy hẳn lên người Hoàng Cảnh Du. Không chỉ ghì chặt nhau, 2 người còn đứng với tư thế khá "nhạy cảm".

Cảnh ôm hôn cuồng nhiệt của cặp đôi.

Thanh xuân sáng thế kỷ lấy bối cảnh hiện đại, nội dung kể về cuộc sống của nhân vật Tiền Hy Tây (Ngô Cẩn Ngôn) và Đoạn Nhiên (Hoàng Cảnh Du). Vì một vài nguyên nhân, ngay từ khi còn bé Tiền Hy Tây đã được gửi đến ở cùng gia đình Đoạn Nhiên. Từ đó trở đi, 2 người luôn quất quýt không rời, trở thành đôi bạn thanh mai trúc mã trong mắt nhiều người.

Hình ảnh Ngô Cẩn Ngôn ở trường quay "Thanh xuân sáng thế kỷ" trong ngày khai máy.

Đến khi lớn lên, Đoạn Nhiên và Tiền Hy Tây cùng làm việc tại một cơ quan, Đoạn Nhiên là sếp của Hy Tây. Với bản tính cao ngạo, quyết liệt, Đoạn Nhiên vướng vào khá nhiều rắc rối. Những tranh chấp khốc liệt nơi công sở lại càng làm anh trở nên mệt mỏi hơn. Đúng lúc này, Tiền Hy Tây lại xuất hiện như 1 cứu tinh, giúp Đoạn Nhiên thay đổi cục diện khó khăn. Về sau, 2 người viết tiếp câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn. Dẫu vậy, để đến được với nhau, 2 người cũng phải nắm tay đi qua nhiều sóng gió. Để có được hạnh phúc, với Đoạn Nhiên - Tiền Hy Tây là điều không dễ dàng.

Thanh xuân sáng thế kỷ hiện tại vẫn đang ghi hình tại Trung Quốc. Phim dự kiến khởi chiếu vào đầu năm 2020.