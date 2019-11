Nghi vấn "phù thủy phòng the" Nhung Lady lợi dụng mác UNESCO để thổi phồng tên tuổi?

"Phù thủy" phòng the Nhung Lady - cái tên khá quen thuộc và xuất hiện ở rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Từ website, các fanpage, diễn đàn dành cho phụ nữ, "thương hiệu" Nhung Lady đều được hội chị em phát cuồng.

Trên facebook chính chủ, Nhung Nguyễn với dòng giới thiệu là "chuyên gia tâm lý - kỹ thuật tình dục học (phù thủy phòng the)". Theo thông tin chia sẻ, người phụ nữ 30 tuổi này là Giám đốc một trung tâm tư vấn hạnh phúc cho phụ nữ và hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Nhung Nguyễn tổ chức rất nhiều khóa học về kỹ năng phòng the và nhận được sự tương tác khá tốt trên group "Nghệ thuật phòng the đỉnh cao – Nhung Lady" cùng nhiều fanpage khác.

Không thể phủ nhận những kiến thức phòng the mới mẻ và khá táo bạo mà cô chia sẻ cho các chị em phụ nữ nhằm cải thiện quan hệ vợ chồng, đời sống hôn nhân. Nhưng mới đây Nhung Lady đang bị nghi vấn nhập nhằng trong danh xưng để khuếch trương tên tuổi. Cụ thể, trên ảnh bìa của fanpage chính thức "NhungLady - Phù Thuỷ Phòng The" cô có để thông tin "Nhung Lady - Phù thủy phòng the, chuyên gia tâm lý - kỹ thuật tình dục học duy nhất được UNESCO bảo trợ".

Không cần nói chắc nhiều người cũng biết UNESCO là tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc, viết tắt UNESCO (tiếng Anh: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) là một trong những tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hiệp Quốc, hoạt động với mục đích "thắt chặt sự hợp tác giữa các quốc gia về giáo dục, khoa học và văn hóa để đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo" (trích Công ước thành lập UNESCO). Thế nên, việc một chuyên gia phòng the được UNESCO bào trợ quả thật là hoang đường.

Hình ảnh các chia sẻ của Nhung Lady

Học phí các khóa học không hề thấp

Việc chỉ để tên UNESCO của Nhung Lady trên ảnh bìa fanpage có vẻ đã định hướng sai cách nhìn của người dùng mạng.



Thông tin các khóa học được đăng tải trên nhóm "Nghệ thuật phòng the đỉnh cao - Nhung Lady"

Được biết Nhung Lady đã có 8 năm hôn nhân với một gia đình hạnh phúc viên mãn. Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của chuyện chăn gối trong mối quan hệ vợ chồng, Nhung đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tìm tòi nghiên cứu những bí mật khó nói này với hàng ngàn chị em phụ nữ khác.

Cô hoạt động rất sôi nổi trên các diễn đàn, fanpage và kênh youtube riêng. Bên cạnh đó Nhung thường tổ chức các khóa học về kỹ năng phòng the cho chị em phụ nữ. Các khóa học luôn luôn có chương trình giảm giá đi kèm, chi phí dao động từ 900 nghìn đến hơn 3 triệu. Thậm chí, cô nàng này còn kinh doanh khá nhiều sản phẩm hay ho cho phụ nữ như: nến ma thuật (nến mát xa), Nữ Hoàng Moran (dung dịch vệ sinh)... và được đông đảo chị em đón nhận.

Dù cho mục đích của chuyên gia phòng the này có là gì nhưng cách tạo dựng thương hiệu mập mờ thế kia là đã đủ mất điểm và lòng tin của những người theo dõi Nhung lâu năm rồi.

Hiện chúng tôi đang liên hệ với Nhung Lady để làm rõ vấn đề này.