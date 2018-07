Nghỉ dưỡng cuối tuần: Đâu là xu thế thời thượng?

Những năm trở lại đây, người thành đạt hay giàu có trong xã hội, dù nhà cao cửa rộng tới đâu cũng không đủ thỏa mãn nhu cầu tận hưởng và nghỉ dưỡng, bởi môi trường sống nội đô đang ngày một “khó thở”. Giờ đây, xu hướng dịch chuyển đang ngày một ưa chuộng, và cứ mỗi dịp cuối tuần, người thành phố lại đổ xô ra ngoại ô tìm về với thiên nhiên.

Từ khi làn sóng dịch chuyển gia tăng, những khu du lịch ven ngoại thành như Khoang Xanh, Ao Vua, Thiên Sơn Suối Ngà... luôn trong tình trạng quá tải, hạng mục dịch vụ và cơ sở vật chất nghèo nàn và đang xuống cấp trầm trọng, chất lượng dịch vụ và tiện ích thực không tương xứng với nhu cầu và theo kịp với xu hướng nghỉ dưỡng.

Theo Tổng cục Thống kê, với khoảng 105 ngày cuối tuần/năm và thời gian di chuyển khoảng 90’ cả đi lẫn về, mỗi năm người dân Hà Nội có nhu cầu đi nghỉ khoảng 20-30 lần/ năm. Với con số này, phải cần tối thiểu 50.000 phòng nghỉ/năm mới đáp ứng được nhu cầu của nghỉ dưỡng của riêng người Hà thành.

Với xu hướng tận hưởng cuộc sống và mong muốn tìm tới một không gian thứ hai như vậy thì nghỉ dưỡng ven đô đang là một trào lưu thời thượng. Dù không còn mới mẻ nhưng để tìm được những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp và chất lượng thì hiện đang không có quá nhiều lựa chọn.

Nhu cầu cao, thị trường còn bỏ ngỏ, thanh khoản tốt, sở hữu linh hoạt và là khoản đầu tư mang giá trị bền vững đang khiến nghỉ dưỡng ven đô thực sự là một mỏ vàng tiềm năng mà cả 2 nhà cùng đều chọn làm đích đến: nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng và nhà đầu tư.

Đánh giá về mặt tiềm năng thì những vùng ngoại ô như Vĩnh Phúc, Hòa Bình... với lợi thế chỉ cách Hà Nội một giờ di chuyển cùng bầu không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp đang dần được chú tâm và trở thành sự lựa chọn ưu tiên để các nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng định vị.

Second Home – Mô hình nghỉ dưỡng lý tưởng

Điểm hấp dẫn của bất động sản nghỉ dưỡng là mang đầy đủ giá trị sống của một ngôi nhà - nơi có đầy đủ những yếu tố về tiện nghi không gian sống nhưng lại mang đến một trải nghiệm về phong cách nghỉ dưỡng mà chỉ có thể tìm thấy ở “ngôi nhà thứ hai” này.

Khác biệt lớn nhất của Second home so với bất kì một sản phẩm bất động sản khác là sự linh hoạt trong mục đích sử dụng, là sự hội tụ cả giá trị tinh thần và giá trị đầu tư bởi khả năng sinh lời kép, mang đến một dòng tiền bền vững đáng kể cho chủ sở hữu. Và chính lợi thế khác biệt này đã khiến second home hứa hẹn trở thành một “điểm sáng” cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại thị trường Việt Nam.

Sở hữu ngồi nhà thứ hai đang trở thành xu thế.

Ở Hòa Bình, xét về mặt quy mô và định hướng phát triển gần đây có khu biệt thự Ivory Villas and Resort là một ví dụ tiêu biểu. Dự án hội tụ đủ những yếu tố làm nên một khu biệt thự nghỉ dưỡng hoàn hảo: vị trí thuận lợi ngay mặt đường quốc lộ 6 gần sân golf Phoenix, tiện nghi nghỉ dưỡng đẳng cấp, các biệt thự được kiến tạo ôm lấy những chân núi với cảnh quan thiên nhiên xanh mát hùng vĩ... Chỉ mất 1 tiếng lái xe, bạn và người thân có thể đắm mình vào miền xanh tươi mát, tận hưởng một không gian thực sự thư giãn nhưng cũng đủ đầy tiện nghi, sang trọng, với tiện ích mang đẳng cấp 5*.

Ở Ivory Villas & Resorts, giai đoạn 1 đã hoàn tất với 100% biệt thự có chủ và chuẩn bị đi vào bàn giao. Và để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, Chủ đầu tư đã chính thức lựa chọn đơn vị quản lý dịch vụ chuyên nghiệp HG Hospitality như một cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Trao đổi với đại diện Chủ đầu tư, được biết xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao về phong cách nghỉ dưỡng và tận hưởng của nhóm khách hàng cao cấp, đơn vị này chuẩn bị giới thiệu ra thị trường dòng biệt thự VIP hạng sang Ivory Grand Villas với diện tích lên tới 1000m2 đi cùng với những tiện ích đẳng cấp tại mỗi căn biệt thự như hầm rượu thượng hạng, bể bơi riêng; đặc biệt là dịch vụ conceirge thời thượng với chuỗi dịch vụ tiện ích đặc quyền như dịch vụ spa & massage, dịch vụ dọn phòng, dịch vụ đặt tiệc, dịch vụ phục vụ đồ ăn tại phòng, dịch vụ đưa đón xe hơi hạng sang, … nhằm mang đến một phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp và trải nghiệm thực sự khác biệt cho nhóm khách hàng thượng lưu này.

Có vẻ như, tất cả những yếu tố trên đang làm nên sức hút đáng đầu tư của Ivory Villas and Resort. Và với bước tiến đột phá về phát triển sản phẩm biệt thự cao cấp cùng không gian nghỉ dưỡng sáng tạo và đẳng cấp, khu nghỉ dưỡng ven đô Ivory Villas & Resort đang được đánh giá là mô hình “Second home” hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là mô hình kiểu mẫu cho thị trường nghỉ dưỡng ven đô Hòa Bình, vừa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng của khách hàng, lại có giá trị sinh lời như một sản phẩm đầu tư hấp dẫn, đem lại thu nhập bền vững và ổn định.

Ivory Villas & Resort – Khu nghỉ dưỡng sinh thái kiểu mẫu bậc nhất Hoà Bình