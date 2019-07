Nghi án "nữ YouTuber bị bạo hành nghiêm trọng, phải lén cầu cứu trên chính video Mukbang của mình" đang lan truyền khắp mạng xã hội

Các video mukbang trong những năm gần đây đã nổi lên thành một trào lưu cực kỳ thịnh hành.

Dành cho những ai chưa biết, mukbang là dạng video với nội dung là vừa ăn vừa trò chuyện với người xem, và phải quay sao cho rõ khung cảnh bữa ăn của mình một cách thật hấp dẫn. Chỉ vậy thôi mà giờ mukbang thu hút được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng không chỉ ở Hàn Quốc nơi khai sinh ra nó, mà còn trên phạm vi toàn thế giới.

Kate Yup là một trong những nữ "mukbanger" khá có tiếng trong cộng đồng. Tham gia YouTube từ năm 2018, Kate Yup chuyên đăng tải các video mukbang về những món hải sản "siêu to khổng lồ" - như cua hoàng đế, tôm hùm, bạch tuộc. Hiện tại, channel của cô có hơn 160.000 người theo dõi, các video đạt từ 600.000 đến 1 triệu lượt xem.

Một hình ảnh trong video của Kate Yup

Những con số trên không nhỏ, nhưng cũng không quá ấn tượng. Vậy mà hiện tại cái tên Kate Yup đang xuất hiện trên rất nhiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nguyên do bắt nguồn từ một video cô đăng tải vào ngày 21/6 vừa qua.

Nội dung video cũng không quá mới mẻ, chỉ là một bữa ăn siêu to khổng lồ thường thấy của cô với cá ngừ, tôm hùm, bạch tuộc, cua hoàng đế... Tuy nhiên, thứ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao lại nằm ở những chi tiết được cho là cực kỳ bất thường, mà chỉ có các "Conan internet" mới nhìn được ra.

Theo cộng đồng mạng thì chi tiết bất thường đầu tiên nằm ở phút 5:38, Kate Yup đã có một động tác tay hết sức kỳ quặc. Cô bấm, gõ liên tục vào bát nước chấm trước mặt. Nó không đơn giản là thói quen, mà dường như theo quy luật nào đó.

Một số người tinh ý cho rằng đây là mã Morse, với nội dung được dịch ra là "I NEED HELP" (Tôi cần giúp đỡ).

Tiếp theo là phút thứ 17:37, đoạn sub video của cô có đoạn "The meat is So delicioOouS, soft and tender" (Tạm dịch: thịt cá rất ngon, mềm và mướt). Nhưng ở cụm "So delicioOouS" có một vài chữ cái được viết hoa, và cư dân mạng cho rằng đó là để nhấn mạnh dấu SOS - nghĩa là cấp cứu khẩn cấp.

Một số ý kiến khác lại xoáy vào phút 20:03, khi cái bát nước chấm đột nhiên chuyển động, và Kate Yup có vẻ khựng lại một chút. "Phải chăng có ai đó ở cạnh cô, và cô đang bị bắt ép làm video mà bản thân không muốn?" - cư dân mạng tỏ ra nghi ngờ.

Chưa hết đâu! Cộng đồng mạng đang chỉ ra rằng tần suất ra video của Kate Yup ngày càng nhỏ giọt - trước là 1 tháng 4 video, xuống 1 video/tháng, và gần nhất là cách đến 2 tháng. Cùng với việc Kate Yup xuất hiện đầu video với một vài vết bầm trên mặt và cánh tay, nhiều người đang lo sợ rằng nữ YouTuber đang gặp rắc rối, có thể là bị bạo hành và đang phải ngầm đưa ra tín hiệu cầu cứu cho cư dân mạng.

Các vết bầm của nữ Mukbanger

Ý kiến trái chiều

Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng đây chỉ là những tin đồn vô căn cứ, bởi có rất nhiều lý do để cơ thể bị bầm tím mà không nhất thiết phải là bị bạo hành.

Các động tác trong video có thể chỉ là hành động trùng hợp. Hơn nữa theo một người dùng trên diễn đàn Reddit, thì đây có vẻ cũng không phải là mã Morse, thậm chí chẳng có gì giống với cách mã Morse đang hoạt động.

Còn việc in hoa thông điệp, có thể chỉ là cách để trang trí và thể hiện cảm xúc (vì các video của Kate Yup không nói chuyện), nhưng tình cờ trùng với chữ "SOS" thôi.

Hơn nữa, giả sử Kate Yup đang bị bạo hành và bắt làm video trái với ý muốn, thì liệu cô có được tự tay chỉnh sửa video này? Vậy nên không loại trừ khả năng tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng để câu view.

Cũng cần biết rằng tất cả các thông tin trên chỉ là suy đoán. Hiện tại, chúng ta chưa có thêm thông tin về Kate Yup, ngoại trừ việc cô là một YouTuber đến từ Mỹ. Vậy nên lúc này hãy tiếp nhận video như một hình thức giải trí, chưa có gì phải lo lắng cả.

Các thông tin chi tiết về sự việc này sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian tới.