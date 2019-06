Nghe tiếng đứa trẻ khóc ré lên trong xe ô tô, người đàn ông vội vàng báo cảnh sát, chỉ ít phút nữa thôi là bà mẹ ân hận cả đời

Theo Daily mail, khoảng 4h06' chiều ngày 22/6, một người đàn ông đi ngang quang bãi đậu xe ở Common Hill, Saffron Walden, hạt Essex (Anh) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ nhưng không rõ phát ra từ đâu. Anh lần theo âm thanh và phát hoảng khi nhìn thấy một đứa trẻ đang gào thét trong một chiếc xe hơi đóng kín tất cả các cửa. Lính cứu hỏa lập tức được gọi đến hiện trường, họ đã phải đập vỡ cửa sổ ghế lái và đưa cậu bé ra khỏi chiếc xe.

Bé trai chỉ mới khoảng 18 tháng tuổi đã được giải thoát vào khoảng 4h30'. Lính cứu hỏa đã trèo vào chiếc xe và giải cứu đứa trẻ, sau khi đập vỡ cửa sổ ở ghế lái.



Bé trai được lính cứu hỏa đưa ra khỏi xe.

Thời gian trên vé đỗ xe cho thấy cậu bé nhiều khả năng đã bị bỏ rơi bên trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Một đám đông đã tụ tập xung quanh để theo dõi chiến dịch giải cứu, sau khi một thông báo được đưa ra tại sự kiện vui chơi gia đình gần đó, yêu cầu phụ huynh của bé trai quay lại xe.



Nhân chứng tên Cheryl Thomas, 42 tuổi, nói: "Thật không thể tin được. Tất cả chúng tôi đang tận hưởng một ngày nghỉ và đột nhiên họ thông báo có một đứa trẻ bị bỏ rơi trong một chiếc xe hơi đóng chặt cửa. Mọi người tụ tập rất đông quanh bãi đậu xe để xem các nhân viên y tế và lính cứu hỏa gắng sức cứu đứa trẻ. Mọi người đang tìm kiếm phụ huynh nhưng mãi không thấy ai xuất hiện. 10 phút sau vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ cậu bé. Trời thì nắng nóng như vậy, ngồi ở ngoài còn muốn bùng cháy, vậy mà đứa trẻ bị nhốt trong xe như vậy. Điều đó khiến tôi rớt nước mắt khi nghĩ về những gì cậu bé đã phải trải qua".

Cảnh giải cứu đứa trẻ ra khỏi chiếc xe hơi.

Bé trai khóc nấc lên và tỏ ra rất hoảng loạn khi được lính cứu hỏa đưa ra khỏi chiếc xe. Một phụ nữ, được cho là mẹ của đứa bé, cuối cùng cũng xuất hiện với một đứa trẻ lớn hơn.

Đứa bé được trao cho mẹ, và cả gia đình được chở đến bệnh viện St John để kiểm tra y tế.



Mẹ bé trai cuối cùng cũng quay lại đón con.

Chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, nhân chứng tên Jodie Saxby, nói: "Sau nửa giờ tôi nghĩ có gì đó không ổn với phụ huynh đó".



Còn nhân chứng Jackie Waughman nói thêm: "Không hiểu cô ấy đã nghĩ gì? Bạn không để một con chó trong xe, nói gì đến một đứa trẻ. Họ phải đập vỡ cửa kính xe, cô ấy nhốt con mình ở đó rất lâu. Khi cô ấy quay lại, cô ấy có vẻ lo lắng hơn về chiếc xe của mình. Tôi mong rằng cô ấy không bao giờ lặp lại điều này một lần nữa".

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiệt độ ngoài trời là 25 độ C, vậy nên người ta ước tính nhiệt độ trong xe có thể lên đến hơn 40 độ C.

Theo tổ chức An toàn Trẻ em châu Âu, nhiệt độ xe có thể tăng từ 10 đến 15 độ C cứ sau 15 phút, kể cả mở cửa sổ cũng không làm giảm nhiệt đáng kể. Hiện tượng sốc nhiệt có thể xảy ra chỉ trong vài phút, và hầu hết nạn nhân sẽ tử vong chỉ sau 2 giờ đồng hồ. Khi thân nhiệt người vượt quá mức 40 độ C, các nội tạng sẽ gặp nguy hiểm. Trẻ em dễ bị tổn thương hơn vì cơ thể chúng tăng nhiệt nhanh hơn người lớn. Nếu nhiệt độ bên ngoài chỉ 22 độ C thì nhiệt độ bên trong một chiếc xe ô tô có thể đạt tới 47 độ C trong vòng 1 giờ.

Sở Cảnh sát Saffron Walden cho biết: "Chúng tôi từng giải cứu động vật bị nhốt trong xe hơi khi chủ đi mua sắm, nhưng chưa bao giờ giải cứu một đứa trẻ".

(Nguồn: Daily mail)