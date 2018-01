Nghề đồng nát giúp Quan Độ thành làng tỷ phú nhưng cũng lắm đau thương

Chiều 3-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tiến, SN 1964 ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư trú tại Phố Mới, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh vì có hành vi "Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Ông Tiến là chủ "kho" đạn xảy ra vụ nổ khiến 2 cháu bé tử vong.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ làm căn nhà cấp 4 gồm 5 gian của gia đình ông Tiến bị đổ sập hoàn toàn, tạo hố sâu có kính thước 13,5m x 8,5m, sâu 3m; 6 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn gồm 5 nhà cấp 4, 1 nhà trần; trong đó có 4 căn nhà cấp 4 "mất tích" hoàn toàn. Ngoài ra, có khoảng 100 căn nhà dân tại khu vực lân cận bị ảnh hưởng, hư hỏng (vỡ cửa kính, nứt tường, trần nhà,…).

Bước đầu, ông Nguyễn Văn Tiến chủ nhà xảy ra vụ nổ khai nhận: Khoảng tháng 12-2016 có thu mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5 về để tháo dỡ phế liệu; số đầu đạn trên được tập kết tại khu vực sân vườn nhà ông Tiến và xảy ra vụ nổ.