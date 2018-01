Nghệ An: Xe hoa bất ngờ lao xuống vệ đường, cô dâu chú rể may mắn thoát nạn

aFamily.vn>Xã hội

16:28:36

Mới đây, mạng xã hội đăng tải những hình ảnh của chiếc xe hoa đón dâu đang lưu thông thì bất ngờ lao xuống vực ở Đô Lương, Nghệ An. Dù cô dâu may mắn an toàn nhưng ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng và hốt hoảng khi gặp phải sự cố hy hữu.

Dòng trạng thái kèm hình ảnh sau ít phút đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Hình ảnh cho thấy, chiếc xe ô tô con bị lật nghiêng xuống vực, phải nhờ tới sự trợ giúp của rất nhiều người. Cô dâu sau đó cũng được một thanh niên trong đoàn đưa ra khỏi ô tô an toàn. Sự cố hy hữu này khiến nhiều người trong đoàn đón dâu không khỏi bất ngờ. Mặc dù đây cũng có thể xem như một sự kiện đáng nhớ trong ngày cưới của cặp đôi này.

Cô dâu nhanh chóng được đưa ra khỏi xe.

Rất đông người dân và người trong đoàn đưa dâu cùng giúp sức đẩy chiếc xe gặp sự cố lên đường.

Cô dâu và người thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Những hình ảnh này sau khi được đăng tải đã thu hút được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Không ít người tỏ ra lo lắng cho cô dâu, chú rể khi không may gặp sự cố.

Bạn H.L viết: "Ôi trời, may mắn quá, may mắn là mọi người đều bình an, nhưng sao chạy xe đường rộng mà bất cẩn vậy, lo quá. Tài xế phải chú ý hơn để ngày vui của đôi bạn trẻ không gặp sự cố đáng tiếc nhé".

"Cô dâu chú rể và gia đình nên vui. Ngày trọng đại của cuộc đời của anh chị vẫn được trọn vẹn dù hú hồn xảy tai nạn. Chúc anh chị hạnh phúc", tài khoản T.T bình luận.



Ngoài ra, cũng có những bình luận trách móc tài xế, vì một phút bất cẩn để xảy ra sự cố đáng tiếc: "Tài xế có uống rượu không vậy? Phải chú ý hơn chứ đi như thế này nguy hiểm quá. May mà người an toàn", bạn M.K viết.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận khá hài hước về sự cố hy hữu của cặp đôi này: "Như thế này mới là thề non hẹn biển, sống chết có nhau. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhé. Chúc tài xế vững tay lái hơn", bạn H.G bình luận.