Ngày đầu năm mới, Hoàng Oanh đã thừa nhận mang thai sau 1 tháng kết hôn?

Mới đây, MC Hoàng Oanh đã thay đổi ảnh đại diện trên trang cá nhân thành hình 2 vợ chồng lãng mạn bên trời Tây để đón năm mới.

Đây là hình ảnh trong chuyến trăng mật lần 2 của Hoàng Oanh và ông xã Jack tại châu Âu. Người đẹp hạnh phúc chia sẻ: "We came from different worlds, but you took my hands & said: "Never let it alone". Ok, connected. Thank you for a wonderful year together. And more ahead" (Tạm dịch: Chúng ta đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng anh đã nắm lấy tay em và nói sẽ không bao giờ để em cô đơn. Ok, vậy là kết nối. Cảm ơn anh vì một năm tuyệt vời bên nhau. Và hơn thế nữa).

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là khi kết thúc lời chia sẻ của mình, Hoàng Oanh đã sử dụng biểu tượng gia đình 4 người thay vì biểu tượng đôi nam nữ. Điều này khiến nhiều người cho rằng cô đang ngầm thừa nhận gia đình nhỏ của mình sẽ đón thêm thành viên mới trong tương lai gần.

Trước đó, Hoàng Oanh được cho là đã mang thai khi làm đám cưới và liên tục bị soi những khoảnh khắc vòng 2 quá cỡ. Dù nữ MC khéo léo che bụng bằng trang phục rộng nhưng điều này càng "tố cáo" tin đồn mang thai là thật.