News feed cả Vbiz 2 ngày qua rần rần phủ sóng ly mang đi và túi vải: điều gì đang xảy ra?

Việt Nam hiện đang là nước đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng 10 nước có lượng rác thải nhựa xả ra môi trường cao nhất trên thế giới. Đi đến bất cứ nơi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp những hình ảnh của vỏ bao ni lông, ly nhựa, ống hút nhựa lăn lóc ở ven đường hay đi ra từ những quán cóc nhỏ. Việc sử dụng nhựa "cho tiện" từ lâu đã vô hình trung ăn sâu vào thói quen của người dân. Theo dự báo trong 10 năm tới, nếu không có hành động cụ thể để giảm xả thải, lượng rác thải nhựa đổ ra biển sẽ tăng gấp đôi. Điều này đồng nghĩa với việc các đại dương sẽ chứa nhiều chất thải nhựa hơn là các loài cá.

Với mục tiêu bảo vệ môi trường, xóa bỏ thói quen dùng nhựa bừa bãi, Kenh14.vn đã chính thức phát động chiến dịch "WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa". Đây là một trong những chiến dịch lớn và thu hút sự tham gia của đông đảo của các bạn trẻ trên khắp cả nước. Cuộc chiến được kéo dài trong 30 ngày và mỗi cá nhân tham gia được gọi là những "kẻ trộm nhựa". Tại đây, mỗi kẻ trộm sẽ cùng nhau "hô biến" để xóa bỏ những bãi rác thải, cùng nhau tuyên truyền, "tẩy chay" những thói quen xấu gây nguy hại cho môi trường trước đó.

Hưởng ứng phong trào đầy ý nghĩa này còn có sự tham gia của đông đảo những ngôi sao Vbiz như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoa Hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, Bảo Thanh hay người mẫu Quang Đại... Thay lời nói bằng hành động, các sao Việt đã chứng minh cho khán giả thấy được rằng: "không gì là không thể". Thay đổi thói quen sử dụng ống hút nhựa, hạn chế kẹo cao su hay mua đồ có bao bì hộp giấy thay vì chai/hộp nhựa... là những hành động đơn giản mà mỗi người chúng ta ai cũng có thể thực hiện được.

Cùng xem các sao Vbiz đã trở thành những "bàn tay vàng" trong "WeDo - Cuộc Chiến Trộm Nhựa" như thế nào nhé!

MC Hoàng Oanh: Thử thách dùng túi vải thay vì túi nhựa khi đi mua đồ

MC Hoàng Oanh là một trong những "kẻ trộm nhựa" của chiến dịch: "Nghe cô ấy bảo từ bây giờ cô ấy đi chợ, đi siêu thị, đi mua nước cô ấy đựng bằng cái túi vải này, không nhận túi nhựa nữa. Và nghe cô ấy bảo cô ấy tặng cái túi vải này cho fans của cô ấy nữa. Vào facebook cô ấy chơi đi các bạn!"

Á hậu Hoàng Oang mang túi vải đi làm.

Á hậu - ca sĩ Hà Thu: Luôn mang cốc cá nhân bên mình

"Nay Thu Thu muốn chia sẻ với quý vị "em người yêu" luôn luôn bên cạnh mình nè! Chuyện là Thu thường đi quay hình, đi học cả ngày dài nên uống nước rất nhiều và đặc biệt là mê trà sữaMà cả ngày từ sáng đến tối uống bao nhiêu ly nước thì suy nghĩ mình sẽ thải ra môi trường cũng khá khá các ly nhựa sử dụng 1 lần. Thế là Thu đã đồng hành cùng em người yêu là bình uống nước cá nhân màu trắng hồng xinh xinh này.

Thường thì thu sẽ mang nước ép hay nước trà từ nhà đi, ghiền trà sữa hay coffee thì mang ly này nhờ các bạn nhân viên đựng thay cho ly nhựa sử dụng một lần. À lại còn giữ nhiệt lâu ơi là lâu hihi. Mà cảm giác có một người bạn ý nghĩa như thế này luôn bên cạnh thì cũng thú vị lắm. Mình có thể chọn màu và kiểu dáng để thể hiện cá tính và phong cách cá nhân riêng. Và các bạn trẻ của Thu ơi, với tinh thần của những người trẻ yêu môi trường, hãy cùng Thu sử dụng Bình đựng nước cá nhân thay cho các ly nhựa sử dụng 1 lần nhé." - Á hậu Hà Thu chia sẻ về việc sử dụng ly mang đi để hạn chế thải nhựa mỗi ngày.



Uống nhiều nước và mê trà sữa nhưng Á hậu, ca sĩ Hà Thu chưa bao giờ quên mang theo cốc cá nhân mỗi lần ra ngoài

Jolie Nguyễn: "Tự mang cốc ra tiệm mua nước uống cảm giác ngon hơn hẳn!"



Là một trong những người đẹp tích cực với các hoạt động của "Kẻ trộm nhựa" từ những ngày đầu tiên. Jolie Nguyễn hào hứng đi mua nước bằng ly của mình thay vì sử dụng ly và ống hút nhựa. Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Hôm nay đi làm về đi mua cafe Lỳ đã tự mang ly sắt đi và để tránh sử dụng ly nhựa tại các quán cafe. Say no to ống hút nhựa nữa nhé các bạn chúng ta có rất nhiều lựa chọn như ống hút tre ống hút thủy tinh ống hút sắt. (mọi người có thể mua set ống hút tre từ park hyatt). Ngoài ra, các sản phẩm nhựa thường chứa một chất BPA được chứng minh có khả năng gây ung thư, tác động đến não làm chậm phát triển, gây viêm gan, rối loạn nội tiết và vô sinh.

Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng bắt đầu làn sóng tẩy chay đồ nhựa dùng một lần nói chung và cốc nhựa dùng một lần nói riêng, điển hình như nước Pháp, Mỹ và Canada. Pháp là quốc gia đầu tiên thông qua luật cấm tất cả cốc, chén, dao, muỗng… sử dụng một lần làm bằng nhựa. Luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ năm 2020. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu từ bây giờ? Để bảo vệ môi trường và sức khỏe của bản thân và những người xung quanh."



Clip: Jollie Nguyễn tham gia "Chiến dịch trộm nhựa" bằng cách mang cốc cá nhân ra tiệm mua nước uống

Diễn viên Lan Phương: Mang giỏ ở nhà đi siêu thị

Là một bà mẹ bỉm sữa, Lan Phương thường xuyên phải đi chợ, mua sắm cho những bữa ăn của gia đình. Thay vì xách mang nhiều túi ni lông, Lan Phương chọn một chiếc túi mang đi tiện dụng, có thể dùng đi dùng lại mỗi ngày hạn chế mang nhựa về nhà.

"Mỗi lần đi chợ với chiếc túi yêu thích, chúng ta đã có thể giảm 3-4 chiếc túi ni lông ra môi trường. Vừa dễ, vừa thiết thực, vừa năng động nữa. Tại sao không chứ? Lan Phương chính thức chấp nhận thách thức trở thành Kẻ Trộm Nhựa tham gia WeDo Cuộc Chiến Trộm Nhựa cùng Kenh14. 30 ngày ác liệt nhất của cuộc chiến là #19020challenge - mỗi Kẻ Trộm Nhựa giảm sạch lượng rác nhựa mỗi ngày từ 190gr nhựa về zero" - Lan Phương bày tỏ.

Nàng diễn viên chính "Nàng dâu order" tham gia chiến dịch bằng cách không sử dụng bao ni lông khi mua hàng tại siêu thị

Ngoài ra còn rất nhiều nghệ sĩ cùng mang ly, túi vải để hạn chế sử dụng nhựa - đây là những thử thách đơn giản nhưng góp phần không nhỏ trong quá trình giảm thải nhựa ra môi trường.

Hoa hậu Tiểu Vy dùng ly mang đi thay thế cho ly nhựa.

Á hậu Mâu Thủy mang túi vải đi làm.

Ca sĩ Thanh Duy tham gia cả hai thử thách: sử dụng ly mang đi và túi vải.

Quang Đại dùng túi vải vừa thời trang vừa thân thiện với môi trường.

Ca sĩ Anh Tú

Lip B tham gia "Cuộc chiến trộm nhựa".

Stylist Kelbin Lei, MC Mạnh Khang, nhiếp ảnh gia Dạ Miêu.

Chiếc túi có thể đựng "cả vũ trụ" thay cho túi nhựa, túi ni lông của NTK Lâm Gia Khang