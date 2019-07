Nếu trẻ sơ sinh có 5 đặc điểm này, chứng tỏ bé có thể là một thiên tài nhỏ trong tương lai

1. Tò mò

Nếu não của trẻ phát triển tốt, trẻ sẽ càng sớm biểu hiện sự hiếu kỳ mạnh mẽ. Ví dụ, sau khi bé thức dậy, nếu bé không khóc và quan sát môi trường xung quanh, tự mình chơi đùa, đứa trẻ như vậy rất thông minh, đại não phát triển tương đối tốt, thể hiện khả năng thích nghi với môi trường rất mạnh. Bé đang dùng phương thức của chính mình để khám phá thế giới kỳ lạ bên ngoài bụng mẹ, điều này thể hiện bé sẽ thông minh hơn trong tương lai.

2. Thích cười

Việc làm đầu tiên khi bé đến với thế giới bên ngoài chính là khóc, trẻ khóc vì xa lạ với mọi thứ, không có cảm giác ăn toàn. Nếu đại não của trẻ phát triển tốt, khả năng thích nghi với môi trường xa lạ tương đối mạnh, trẻ có thể khống chế được dây thần kinh của mặt và đại não để điều tiết các cử động của mình. Hơn nữa trẻ có khả năng ghi nhớ nhất định, đối với người hoặc đồ vật quen thuộc trẻ sẽ đáp lại bằng một nụ cười.

3. Trọng lượng phù hợp

Cân nặng lý tưởng của trẻ khi mới sinh ra là từ 3-4kg (Ảnh minh họa),

Một em bé sinh ra đủ tháng, thể trọng thường khoảng 3-4kg. Nếu trẻ sinh ra thấp hơn so với trọng lượng này, có thể là trẻ sinh non, thiếu tháng, thể chất tương đối kém, sự phát triển não bộ không tốt bằng trẻ sinh đủ tháng. Nếu trọng lượng vượt quá tiêu chuẩn cho phép, cũng không phải là điều tốt, chất béo quá mức cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đại não. Do đó, trẻ sơ sinh có cân nặng bình thường sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn.

4. Khả năng di chuyển của bé mạnh mẽ

Nhìn chung nếu não của bé phát triển tốt, do đó khả năng kiểm soát cơ thể và năng lực bắt chước của bé sẽ tốt hơn. Nếu trẻ ở trong tháng sinh đầu tiên, có thể làm được rất nhiều thứ như ngẩng đầu, cười… điều này chứng tỏ não của trẻ thực sự tốt, cộng thêm việc cha mẹ nuôi dưỡng tốt, rất có thể trẻ sẽ trở thành thiên tài nhỏ trong tương lai.

5. Thuận tay trái

Chẳng bố mẹ nào mong muốn con mình sẽ thuận tay trái cả vì đó là điều rất… khác bình thường. Nhưng mẹ đừng quá lo lắng bởi các nghiên cứu khẳng định những người người thuận tay trái thường có tài năng thiên bẩm.

Em bé thuận tay trái có khả năng "tư duy phân kỳ", tức chứa đựng cảm hứng sáng tạo vô cùng dồi dào, con có trí tưởng tượng vô cùng phong phú nên khả năng thành công trong lĩnh vực nghệ thuật là khá cao.

Nguồn: Sohu