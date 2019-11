Nếu mỹ phẩm bạn đang dùng có 1 trong 7 thành phần sau thì da nổi mụn chỉ là chuyện sớm chiều

Thành phần cuối cùng mà da nhạy cảm, dễ lên mụn đều nên né là D & C Red, một chất tạo màu cho mỹ phẩm như phấn má. D & C Red thường đi kèm một con số. Trong đó, D & C #19 bị cấm không sử dụng, một số loại như D & C Red 3, 30, 36, 40, 27 vẫn còn tồn tại trên thị thường. Bạn rất nên lưu ý đến D & C 27 và 40 vì đây là hai chất có khả năng gây mụn cao và được cho vào "black-list" với những nàng da mụn.