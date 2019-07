Nếu muốn con giàu có và tử tế như Bill Gates, phụ huynh nên làm những điều sau

Tỷ phú Bill Gates là một trong những huyền thoại của thế giới hiện đại. Ông có được thành công như ngày nay một phần rất lớn đến từ sự bảo ban, chỉ dạy của cha mẹ. Nếu muốn con bạn có tương lai xán lạn hay chí ít trở thành người tử tế như Bill Gates, bạn có thể tham khảo các bí quyết nuôi dạy của cha mẹ Bill Gates, ông William Gates Sr. và vợ quá cố Mary.

Tỷ phú Bill Gates ngày 1/1/1990. Ảnh: Getty Images

1. Họ không giới hạn sự độc lập của con

Khi còn nhỏ, Bill Gates là người khao khát sự độc lập, cha mẹ của ông trao cho ông sự tự do, được làm những gì ông muốn. Ở tuổi 13, Gates không ở nhà nhiều và thậm chí còn ngủ đêm ở Đại học Washington để nghiên cứu công nghệ.

Tuy nhiên, Gates trẻ tuổi cũng gặp vấn đề về thái độ. Theo tiểu sử gia Walter Isaacson, mẹ của ông từng gặp khó khăn khi bảo con trai vào bàn ăn tối. Khi mẹ hỏi “con đang nghĩ gì thế”, Gates hét lại “Con đang nghĩ, mẹ chưa nghĩ bao giờ à”. Không lâu sau đó, cha mẹ Gates gửi ông đến gặp chuyên gia tâm lý.

Sau vài lần tư vấn với nhà trị liệu, lời khuyên họ nhận được đơn giản là cho Gates “tự do trong khuôn khổ”. Trong cuốn sách “Showing Up For Life”, ông Williams nói rằng Gates luôn kiên định về một số thứ và gia đình không nên ép theo hướng khác vì như thế chỉ lãng phí thời gian.

Gates cũng nhắc tới trải nghiệm này. Chuyên gia tâm lý thuyết phục ông rằng không công bằng nếu thách thức cha mẹ mình và như thế ông không chứng tỏ được điều gì cả. “Năm 14 tuổi, tôi vượt qua được và bố mẹ cũng rất ủng hộ tôi”.

2. Họ không cho phép con từ bỏ những thứ không giỏi

Gates giỏi rất nhiều thứ nhưng cha mẹ ông luôn thúc đẩy ông làm những thứ ông không giỏi, chẳng hạn bơi lội, đá bóng. Họ còn khuyến khích ông học nhạc.

Việc ép con làm gì đó mà chúng không giỏi nghe có vẻ phản khoa học nhưng cha mẹ Gates lại nhìn nó theo hướng khác: đó là thử những điều mới mẻ cho phép con trai họ phát triển tư duy và học được tầm quan trọng của thất bại.



Trong cuộc phỏng vấn với Fortune, Gates thừa nhận ông không biết vì sao cha mẹ lại làm thế. “Tôi cho rằng đúng là vô nghĩa nhưng cuối cùng nó dẫn tôi tới các cơ hội lãnh đạo và cho thấy rằng tôi không không giỏi rất nhiều thứ, thay vì chỉ gắn bó với những thứ mà tôi thoải mái”.

3. Họ không ép con phải đạt kỳ vọng của bản thân

Cha mẹ Gates không mong con mình trở thành tỷ phú mà đơn giản chỉ cần con học xong đại học. Cha của ông nói trên Wall Street Journal: “Kỳ vọng của Mary và tôi giống với các bậc phụ huynh có con học đại học khác: đó là một tấm bằng”.

Vì vậy, họ vô cùng lo lắng khi Gates nói về kế hoạch bỏ học Harvard. Cha của ông cho rằng khó ủng hộ quyết định này nhưng sau cùng cũng đồng ý. “Khi ấy, tôi không có nhiều tác động đến các quyết định. Gates có ý tưởng riêng về thứ nó muốn để đạt được mục đích. Nó dường như biết nó đang làm gì”.

Ngay sau khi bỏ học, Gates chuyển tới Seattle với Paul Allen và đồng sáng lập Microsoft.

4. Họ không bỏ qua tầm quan trọng của cộng đồng

Cha mẹ của Gates tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cộng đồng. Họ đảm bảo con của mình cũng thế. Ngay từ ban đầu, mẹ của ông đã xem “cho đi là nhận lại” là giá trị quan trọng trong gia đình. Những giá trị này đóng góp rất lớn cho các nỗ lực thiện nguyện của Gates ngày nay.

Trong cuốn sách “How to Raise Successful People” (Cách nuôi dạy người thành công), tác giả Esther Wojcicki viết một trong những sai lầm lớn nhất mà phụ huynh gặp phải là không dạy con về tầm quan trọng của sự tử tế. Ngày càng nhiều trẻ em chỉ nghĩ đến bản thân. Khi có vấn đề, một ai đó hay một nhóm nào đó sẽ hỗ trợ và giải quyết. Đó là cách chúng ta tồn tại trong cuộc sống. Nên định hình quan điểm đó cho trẻ sớm nhất có thể.