Nếu làm được 9 việc này trong cuộc sống, chuyện ốm đau với bạn sẽ là xa vời

Dưới đây là 9 thói quen tốt mà bạn nên duy trì trong cuộc sống hàng ngày.

1. Tập tạ

Tập với máy chạy bộ, máy đạp xe là cách tuyệt vời để tăng cường sức khoẻ tim mạch. Nhưng thường xuyên tập tạ còn mang lại thậm chí nhiều lợi ích hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, các bài tập rèn sức mạnh giúp tăng sức khoẻ gân và dây chằng; tăng cơ, đốt mỡ cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống. Nếu cảm thấy ngại ngùng, hãy rủ một người bạn cùng tập. Nghiên cứu trên tờ American College of Sports Medicine tiết lộ, tập với bạn giúp một người tập nhiều hơn trung bình 34 phút so với tập một mình.

2. Dùng chai nước bằng nhựa

Đảm bảo cơ thể đủ nước sẽ giúp da sáng và tránh tình trạng mệt mỏi. Nhưng nỗ lực uống 8 cốc nước/ngày theo khuyến nghị không còn tốt nữa nếu bạn uống từ một chai nước nhựa. Nhiều loại chai nhựa chứa Bisphenol A, hay BPA, làm tăng nguy cơ béo phì và giảm khả năng sinh sản ở cả nam lẫn nữ.

Một nghiên cứu trên tạp chí Clinical and Experimental Reproductive Medicine chứng minh rằng, hoá chất công nghiệp gây dậy thì sớm ở nữ, giảm tinh trùng, gây béo phì và tăng tỷ lệ mắc các bệnh ung thư cơ quan sinh sản.

Trong khi đó, một nghiên cứu của Harvard cho thấy, những người trưởng thành có mức độ BPA cao nhất trong nước tiểu, sở hữu vòng eo lớn đặc biệt và nguy cơ béo phì cao hơn hẳn. Chọn một bình đựng nước bằng thép không gỉ, không nhựa, có thể tái sử dụng sẽ là lựa chọn an toàn hơn.

3. Ăn chậm một chút

Ngay cả khi thiếu thời gian, việc vội vã ăn cho xong bữa không giúp bạn no bụng. Một nghiên cứu trên tạp chí Journal of the American Dietetic Association chỉ ra rằng, những người dành thời gian ăn uống tiêu thụ ít hơn 66 calo/bữa so với những người ăn thật nhanh. Họ cũng cảm thấy no lâu hơn sau đó.

Do não mất 20 phút để nhận ra cơ thể dã no, đảm bảo rằng bạn dành ra thời gian thích hợp và ăn một cách tỉnh trí. Như vậy, bạn mới tránh được việc ăn quá nhiều và tăng cân không đáng có.

4. Không ăn bữa tối theo kiểu buffet

Một bữa tối buffet có thể gây thích thú nhưng về lâu dài, chúng không hề có lợi cho sức khoẻ của bạn. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Obesity, khi thực phẩm được bày lên bàn dưới dạng buffet, người tham dự có xu hướng ăn nhiều hơn 35% so với bữa ăn thông thường.

5. Không ăn bữa sáng quá nhiều chất xơ

Ăn một lượng lớn chất xơ vào buổi sáng sẽ khiến bạn bị đầy hơi – theo chuyên gia dinh dưỡng Lisa DeFazio. "Đúng là chất xơ quan trọng nhưng đừng lạm dụng. Một lượng lớn chất xơ trong một khẩu phần ăn có thể khiến bạn bị đầy hơi và chướng bụng sau đó. Hãy đảm bảo uống thật nhiều nước khi ăn chất xơ để giúp việc tiêu hoá dễ dàng hơn. Nếu không, chúng sẽ bị tắc nghẽn".

6. Hạn chế ăn đồ ăn thừa

Trữ những lát pizza thừa trong tủ lạnh và bạn không phải lo lắng cho bữa ăn kế tiếp? Đừng làm như vậy! Chuyên gia dinh dưỡng DeFazio khẳng định: "Hãy nghĩ về việc bạn sẽ cảm thấy thế nào.

Chất béo và muối từ pizza và đường từ bánh ngọt là công thức mang lại sự đầy hơi, mệt mỏi, đường huyết lên xuống thất thường". Thay vào đó, hãy dành ra vài giờ để chuẩn bị đồ ăn cho các ngày trong tuần vào 2 ngày cuối tuần. Sức khoẻ của bạn sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc này.

7. Không uống cà phê ngay sau khi ngủ dậy

Nhiều người trong số chúng ta có thói quen nhâm nhi một ly cà phê ngay sau khi thức giấc. Dù chúng giúp tăng cường trao đổi chất, giúp bạn tỉnh táo hơn và sẵn sàng cho một ngày mới, hãy xem xét việc thay thế cà phê buổi sáng bằng 2 ly nước. Nghiên cứu trên tờ The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism cho thấy, những người uống khoảng 17 ounce nước (510ml) giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 30%.

Bạn có thể đợi tới sau 9 giờ sáng để uống ly cà phê yêu thích của mình. Bởi vì hàm lượng cortisol sẽ tăng một cách tự nhiên vào buổi sáng sau khi bạn thức giấc, đạt đỉnh trong khoảng 8-9 giờ, uống cà phê trước giờ này có thể làm tăng mức stress của bạn. Những tác dụng tưởng tốt của cà phê khi đó sẽ trở thành có hại.

8. Không uống nước ngọt dành cho người ăn kiêng

Chỉ bởi vì nước ngọt có ga dành cho người ăn kiêng không chứa đường không đồng nghĩa với việc bạn có thể uống chúng một cách thoải mái. Các nhà nghiên cứu ở San Antonio khám phá ra rằng, người cao tuổi uống 2 hoặc nhiều hơn 2 lon soda ăn kiêng mỗi ngày có vòng eo tăng nhanh hơn 5 lần so với người không uống.

Đó là do lượng chất ngọt tổng hợp mà nhà sản xuất cho vào loại đồ uống này. Bài bình luận trên tờ Canadian Medical Association Journal chỉ ra rằng, những chất tạo ngọt không dinh dưỡng như aspartame, sucralose và stevioside có thể liên quan tới việc tăng cân và nguy cơ tim mạch – trao đổi chất nếu hấp thụ thường xuyên.

9. Nên ăn chất béo tốt cho sức khoẻ

Tất nhiên là chất béo trong chế độ ăn có nhiều calo hơn carbohydrate và protein tính theo đơn vị mỗi gam. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên loại bỏ hoàn toàn chất béo chỉ để giảm vài cm vòng eo hay ít ki-lô cân nặng. Chất béo tốt cho sức khoẻ như trái bơ, cá hồi, cá trích, các loại hạt, quả hạch giúp cơ thể hấp thu nhiều vitamin quan trọng như A, D, E, K; giúp no lâu; giảm nguy cơ tim mạch. Chỉ cần đảm bảo bạn không ăn chất béo chuyển hoá và chất béo bão hoà.

