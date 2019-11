Nếu không muốn nuôi dạy 1 đứa trẻ yếu đuối, cha mẹ tuyệt đối không nói với con 5 câu này!

Những điều cha mẹ làm và nói có thể có tác động lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của con trẻ. Để nuôi dạy một đứa trẻ kiên cường, bản lĩnh, điều quan trọng là phải xác định sự cân bằng giữa việc hỗ trợ con bạn và chỉ đơn giản là giải quyết tất cả các vấn đề của con bạn. Tránh 5 cụm từ này để xây dựng khả năng phục hồi trong một chút của bạn.



1. Con ổn mà!

Thay vào đó, hãy thử: Cha/mẹ biết con buồn nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi!

Câu nói "Con ổn mà" thoạt nghe thì giống như có tác dụng tốt để xoa dịu cơn tức giận của con bạn. Thế nhưng, theo Motherly, câu khẳng định chắc nịch này cũng có thể khiến con bạn cảm thấy buồn bã, thất vọng vì cha mẹ phớt lờ cảm xúc của mình. Thay vào đó, hãy thử bằng 1 câu nói khác cho thấy bạn thấu hiểu cảm xúc và sẵn sàng cùng con vượt qua.

2. Cha/mẹ sẽ sửa nó cho con

Thay vào đó, hãy thử: Con có cần cha/mẹ giúp đỡ để giải quyết vấn đề này không?

Cho phép con bạn trải qua những tình huống khó khăn sẽ dạy trẻ tự lập, dần quen với cách tìm và giải quyết vấn đề của mình. Tất nhiên, có những lúc bạn sẽ phải can thiệp nhưng hãy biết ranh giới giữa việc giải quyết giúp con và định hướng cho con. Nếu đứa trẻ ấy vật lộn với việc buộc dây giày của mình, hãy hướng dẫn con cách làm, sau đó khuyến khích con làm cái khác.

3. Điều này quá khó đối với con!

Thay vào đó, hãy thử: Cha/mẹ nghĩ con có thể thử làm việc khác.

Đôi khi trẻ muốn thử làm những việc mà chúng chưa đủ khả năng, có thể vì chúng đã thấy cha mẹ hoặc người khác từng làm trước đây. Thay vì nói "Điều này quá khó đối với con/ điều này quá sức của con" khiến chúng nhụt chí, cha mẹ có thể đánh lạc sự chú ý của trẻ bằng 1 lời đề nghị khác, hướng vào những hoạt động phù hợp với khả năng, độ tuổi của con hơn.

4. Con bỏ đi!

Thay vào đó, hãy thử: Con cần nghỉ ngơi trước đã.

Khi con đã rất cố gắng mà vẫn không làm được, nhiều cha mẹ sẽ thuyết phục: "Thôi, con bỏ đi". Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các cha mẹ là đừng bao giờ nói câu đó. Nhẹ nhàng nhắc con trẻ nghỉ ngơi 1 chút trước khi tiếp tục giải quyết vấn đề của mình. Thử lại sau những lần thất bại để dạy con bài học không bỏ cuộc.

5. Hãy cẩn thận!

Thay vào đó, hãy hành động, đứng gần con hơn

Một trong những lý do cha mẹ nên ngừng nói "Hãy cẩn thận" với những đứa trẻ bởi có thể khiến chúng cảm thấy không an toàn. Nếu bạn nghĩ rằng con của mình có thể bị ngã, gặp nguy hiểm thì hãy đứng gần trẻ hơn. Chẳng hạn khi trẻ leo lên cầu trượt trong khu vui chơi, cha mẹ hãy đứng gần để con có thể nhờ sự giúp đỡ của bạn. Điều này cũng sẽ khuyến khích khả năng xác định tình huống không an toàn cho trẻ.

Theo Smartparenting