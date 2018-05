Nếu chán áo phông trắng trơn hay in chữ, Zara H&M còn đủ kiểu áo in hình nổi bật mà giá chưa quá 500 ngàn đồng

Các tín đồ thời trang chắc hẳn đều đồng ý rằng áo T-shirt trắng chính là món đồ cơ bản mà các nàng không thể bỏ qua, đặc biệt là trong mùa hè này. Bạn có thể kết hợp nó với hầu hết các món đồ khác từ váy midi, váy bút chì cho đến quần jeans và các kiểu áo khoác khác nhau, thậm chí là mặc trong váy hai dây để có bộ cánh kín đáo và trẻ trung hơn. Luôn có vô vàn những cách mix&match thú vị từ chiếc áo phông đơn giản của các nàng.

Hè này khi mà những chiếc áo phông trắng trơn, rồi áo in chữ hay in chữ viết mảnh mai mềm mại đã trở nên quá quen thuộc thì các nàng có thể tạo thêm nét chấm phá độc lạ cho những thiết kế áo phông trắng của mình bằng cách lựa chọn những hình in nổi bật. Nghe thì có vẻ là "trẻ trâu" nổi loạn thế nhưng kiểu áo phông thú vị này cũng có khá nhiều hình in hợp với phong cách các nàng công sở. Nếu chưa biết kiếm tìm ở đâu, các nàng có thể ngó nghiêng tại Zara, H&M hay Mango, luôn có rất nhiều những thiết kế áo in hình siêu độc dành cho các nàng mà mức giá lại chẳng quá 500 ngàn. Thử tìm xem nhé!

Zara



Thiết kế áo phông đầu tiên của Zara tuy là áo in hình nhưng vẫn nhẹ nhàng, đơn giản. Một gợi ý mà hầu như nàng công sở nào cũng yêu thích ngay từ lần đầu ngắm nhìn. Thiết kế được bán với giá 499 ngàn đồng.

Cứ tưởng áo phông in hình là nghịch ngợm, phá cách, nhưng vẫn có những mẫu áo hợp cả phong cách công sở chỉn chu, tinh tế của các nàng. Nếu sợ mẫu áo nổi bật quá mức, các nàng có thể kết hợp cùng một thiết kế quần âu đứng dáng là được. Mẫu áo này của Zara có giá 399 ngàn đồng.

Cũng với mức giá 399 ngàn đồng, các nàng có thêm lựa chọn áo phông khác nhẹ nhàng hơn với hình in thú vị này.

Với một thiết kế áo phông in hình nổi bật, đến công sở thì diện đồ tiết chế với quần âu còn muốn dạo phố thật thời thượng sang chảnh thì quần jeans, shorts hay chân váy sẽ giúp các nàng nhanh chóng hoàn thiện set đồ theo cách mà mình muốn. Thiết kế này có giá 399 ngàn đồng.

So với những kiểu áo ở trên, thì mẫu áo này nổi bật hơn cả nhờ hình in to bản cùng sắc màu sặc sỡ. Cảm hứng mùa hè đầy nhiệt huyết hiện hữu trên mẫu áo này của Zara. Thiết kế có giá khoảng 399 ngàn đồng.

Để nói về mẫu hình thú vị, hay ho in trên nền trắng tinh khôi cơ bản của áo phông thì các nàng sẽ ấn tượng ngay với chiếc áo phông in hình cô gái có giá 399 ngàn đồng này. Vẫn giữ cách mix quen thuộc, áo phông in hình tốt nhất nên mặc cùng một item đơn giản như vậy sẽ hỗ trợ nhau để cùng tạo nên những set đồ hợp cả công sở lẫn dạo phố.

H&M

Nhẹ nhàng nền nã mà xinh xắn hơn những thiết kế ở trên, mẫu áo phông của H&M như dành riêng cho các nàng thích điệu, áo phông trắng in hình hoa cỏ mềm mại, phần cổ tròn rộng cùng chất vải mỏng mềm mại tạo cảm giác thoải mái mát lành tối đa cho người mặc trong hè này. Thiết kế có giá rất nhẹ nhàng chỉ 280 ngàn đồng.

Hòa cùng nắng vàng biển xanh cùng những chuyến du lịch hè, mẫu áo này chính là lựa chọn không gì hợp lý và phong cách hơn cho bạn. Thiết kế đúng chuẩn mùa du lịch này có giá 280 ngàn đồng.

Thiên về phong cách cổ điển vintage, mẫu áo phông không quá nổi bật, phá cách mà vẫn chất lừ nhờ hình in lấy cảm hứng chất lừ từ phong cách của tín đồ sành mốt nhất những năm 90. Thêm một thiết kế có giá chỉ 280 ngàn đồng cho các nàng lựa chọn.

Mango

Với mức giá 499 ngàn đồng, các nàng công sở có thể sở hữu ngay mẫu áo in hình này của Mango.

Hình in hay họa tiết hoa quả vùng nhiệt đới đang là một trong những chủ đề hot của thời trang hè 2018 này. Mẫu áo phông của Mango cập nhật ngay xu hướng này với hình in trái cây nổi bật. Chẳng cần nhiều, chỉ cần một hình in nổi bật trên nền vải trắng như thế này thôi cũng đủ gây ấn tượng với biết bao tín đồ sành mốt. Thiết kế có giá 399 ngàn đồng.

Vẫn là hình in hoa quả nhưng mẫu áo này lại thu hút hơn cả với hình in chanh vàng nổi bật tươi rói trên nền trắng của áo. Là một kiểu hình in hơi khó kết hợp nên các nàng chú ý chọn đồ xuyệt tông vừa vui mắt lại tinh tế mỗi khi diện thiết kế này. Giá của chiếc áo là 499 ngàn đồng.