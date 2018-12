Nếu bỗng nhiên thấy sưng hoặc nổi cục ở cổ và tai, đừng bao giờ bỏ qua những khả năng này

Những cục u trên cổ hoặc phía sau tai là một vấn đề khá phổ biến. Trong hầu hết trường hợp, chúng ta thường không chú ý nhiều hay lo lắng đến chúng bởi chúng thường là do mụn trứng cá hoặc các khối u mỡ và không thực sự nguy hiểm.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn được chủ quan bởi cũng có trường hợp, mụn hay cục u ở cổ và tai có thể báo hiệu nguy hiểm, thậm chí cả các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đe dọa tính mạng.



Dưới đây là một số vấn đề cần chú ý khi bạn thấy bỗng nhiên xuất hiện cục u ở cổ và tai.

1. Các cục u có thể là tế bào ung thư

Theo nhóm biên tập nội dung y tế của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khối u trên cổ về phía sau có thể do ung thư mũi họng (NPC) lây lan đến các hạch bạch huyết ở cổ. Những cục u này thường không đau, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua. Các triệu chứng khác của NPC có thể bao gồm: Thính lực kém, tắc nghẽn mũi và chảy máu cam, mờ mắt, đau mặt hoặc tê và đau đầu...

Những cục u sau tai cũng có thể có liên quan với một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư da, hoặc là do các khối u lành tính. Trong cả 2 trường hợp u lành tính và ác tính đều có thể không đau, phát triển về kích thước theo thời gian hoặc vẫn giữ nguyên. Ngay cả khi bạn không có triệu chứng nào ngoại trừ những cục u trên cổ, hãy lên lịch khám bác sĩ để loại trừ những trường hợp nghiêm trọng.

2. Nếu thấy các cục u, hệ thống bạch huyết của bạn có thể đang gặp vấn đề

Khi hệ bạch huyết bị vỡ, các hạch bạch huyết sẽ bị phình to và sưng lên. Tình trạng này được gọi là bệnh hạch bạch huyết. Hệ thống bạch huyết của chúng ta bao gồm các mạch bạch huyết và hàng trăm hạch bạch huyết có nhiệm vụ lọc vi khuẩn và các độc tố khác khỏi cơ thể bằng cách giữ lại và phá hủy chúng.

Theo tiến sĩ Shashi Sahai, tại khoa Nhi khoa Carman và Ann Adams, Bệnh viện Nhi đồng Michigan, Trường Y khoa Đại học bang Wayne, Detroit, bệnh hạch bạch huyết có thể làm cho các hạch bạch huyết ở các bộ phận khác nhau của cơ thể bao gồm cổ, vùng xung quanh tai và dưới cánh tay trở nên lớn hơn. Nếu bạn nhận thấy rằng bất kỳ hạch bạch huyết nào bị phình to và sưng lên, tốt hơn là nên đi khám bác sĩ cho dù các hạch bị sưng xuất hiện ở bất cứ vị trí nào.

Các hạch bạch huyết sưng lên ở cổ, dưới cánh tay, hoặc ở háng có thể là triệu chứng thường gặp của u lympho Hodgkin, loại ung thư bắt đầu trong các tế bào bạch cầu hoặc tế bào lympho. Các triệu chứng khác của bệnh có thể bao gồm: Đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân, sốt và ho dai dẳng. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp sưng hạch bạch huyết có thể do nhiễm trùng, nhưng tốt hơn là không bỏ qua triệu chứng này và nên được kiểm tra càng sớm càng tốt.

3. Sưng ở cổ có thể do cơ thể bạn đang bị nhiễm trùng

Nhiễm virus và vi khuẩn thường gây sưng và nổi cục u quanh cổ và tai. Các bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất gây ra các khối u ở phía sau tai bao gồm bệnh truyền nhiễm mononucleosis, viêm họng, thủy đậu và sởi.

Trong một số trường hợp, mụn hoặc cục u sưng ở sau tai có thể do viêm vú gây ra. Viêm vú là một nhiễm trùng của xương mastoid, được tìm thấy phía sau tai. Viêm vú phát triển nếu nhiễm trùng tai không được điều trị dẫn đến nhiễm trùng nghiêm trọng hơn, được gọi là viêm vú. Những khối u này có thể có sự phát triển của u nang đầy mủ, được nhìn thấy dưới dạng cục u sau tai.

4. Kiểm tra xem cục u của bạn có phải do u nang bã nhờn không

Cục u ở vành tai và cổ có thể do u nang bã nhờn gây ra. Những u nang này hình thành do các tuyến bã nhờn bị tổn thương hoặc bị ngăn chặn việc sản xuất dầu. Những chấn thương như vết trầy xước, vết thương hoặc mụn trứng cá cũng có thể làm cho các tuyến bã nhờn bị suy yếu hoặc gián đoạn việc lưu thông, do đó dẫn đến hình thành các khối u.

Các bác sĩ thường chẩn đoán u nang trong quá trình khám bằng mắt, nhưng trong một số trường hợp, có thể cần phải tiến hành xét nghiệm thêm mới kết luận được.