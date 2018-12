Nạp tiền vào ví GrabPay by Moca sử dụng thẻ BIDV, nhận ngay 3 chuyến Grab miễn phí

Nhằm tối ưu trải nghiệm thanh toán của khách hàng, Grab đã triển khai phương thức thanh toán GrabPay by Moca trên ứng dụng Grab, mang đến cho người dùng nhiều tính năng và tiện ích hiện đại. Với phương thức thanh toán GrabPay by Moca, khách hàng sẽ không cần phải dùng tiền mặt để chi trả cho các dịch vụ kết nối di chuyển và giao nhận hàng hóa của Grab.

Hiện ví điện tử GrabPay by Moca đã hỗ trợ liên kết với tài khoản thẻ ATM (thẻ ghi nợ nội địa) của 8 trong số những ngân hàng lớn nhất Việt Nam và 1 ngân hàng số. Trong đó, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được xem là một trong những đối tác chiến lược của phương thức thanh toán này.

Được biết, BIDV hiện là một trong những ngân hàng có quy mô lớn đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng này sở hữu hệ thống rộng khắp cả nước với 1.000 chi nhánh, phòng giao dịch tại 63 tỉnh thành cùng hơn 56.000 điểm kết nối ATM/POS và nền tảng 11 triệu khách hàng là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... Vừa qua tại diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2018 (Vietnam Retail Banking Forum 2018) do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu Quốc tế IDG đồng tổ chức, ngân hàng BIDV đã được vinh danh "Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất" 3 năm liên tiếp.

Thông qua hợp tác giữa GrabPay by Moca và Grab, khách hàng sở hữu thẻ ATM (thẻ ghi nợ quốc tế) phát hành bởi ngân hàng BIDV có thể kích hoạt Ví GrabPay by Moca để thanh toán cho dịch vụ vận chuyển và giao hàng của Grab. Đồng thời, khách hàng BIDV có thể tận hưởng ưu đãi 3 chuyến Grab trị giá 30.000đ/chuyến khi nạp tiền vào ví GrabPay by Moca lần đầu tiên với số tiền từ 100.000 đồng trở lên. Ưu đãi này áp dụng cho 1 lần nạp.

Ngân hàng BIDV đồng hành cùng GrabPay by Moca

Hòa chung xu hướng tiêu dùng thời 4.0

Trước sự phát triển không ngừng của công nghệ, xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Trong đó, việc thanh toán tiêu dùng không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. GrabPay by Moca được xem là một trong những giải pháp để khách hàng của cả Grab và BIDV hòa chung vào xu hướng tiêu dùng 4.0, thỏa thích tận hưởng những tiện ích của thời đại công nghệ số.

Khi thanh toán bằng ví GrabPay by Moca, khách hàng bạn sẽ thường xuyên nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, từ đó có thể tiết kiệm một phần chi phí không nhỏ so với phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Đồng thời, khách hàng cũng có thể dẹp bỏ nỗi lo mang theo quá nhiều tiền mặt hay phải tốn công lục tìm tiền lẻ khi cần thanh toán. Nhờ phương thức bảo mật thông tin và phát hiện gian lận hiện đại của GrabPay by Moca, khách hàng có thể an tâm thực hiện các giao dịch.

Đặc biệt, vừa qua, khách hàng có thể chuyển tiền nhanh cho bạn bè, người thân thông qua ví GrabPay by Moca một cách dễ dàng và hoàn toàn không tốn phí.

Cách thức kích hoạt Ví GrabPay by Moca ● Bước 1: Ấn "Kích hoạt" ● Bước 2: Ấn "Tiếp tục" ● Bước 3: Kiểm tra số điện thoại dùng để liên kết ví và ấn "Xác nhận" ● Bước 4: Điền thông tin thẻ ATM của bạn ● Bước 5: Kích hoạt thành công! Bạn có thể tiếp tục sử dụng số dư GrabPay Credits hiện tại, nạp tiền vào ví và sử dụng các chức khác của ví. Tìm hiểu thêm về GrabPay by Moca và các kích hoạt ví tại đây: https://grb.to/GioiThieuGPM