Nắng mưa thất thường vẫn không ngăn được con gái tỏa hương nhờ những bước thần thánh sau

Quên đi 8 vị trí "vàng'’ trong tiết trời này?

Thông thường, sẽ có đến 8 vị trí trên cơ thể được cho là lưu giữ mùi hương lâu nhất mà mọi người hay áp dụng. Nhưng trong tiết trời ẩm ương thế này, nàng không cần phải xịt hết cả 8 điểm đâu. Chỉ cần nhớ rõ những vùng ưu tiên nhất đó là tóc, cổ tay, khuỷu tay, sau tai và gáy.

Lưu ý, không nên dùng nước hoa nhiều dầu cho vị trí sau tai. Nếu muốn dùng nước hoa trên tóc, hãy xịt vào lược và chải đầu thay vì xịt trực tiếp lên tóc, bởi chất cồn có trong nước hoa sẽ làm tóc bạn bị khô đấy.

Thời điểm xịt nước hoa và nhiều điều nên "khắc cốt ghi tâm"?

Nhiều người hay cố gắng xịt nước hoa lên người khi đang đổ mồ hôi để mong ‘’át'’ đi thật nhanh mùi cơ thể. Đây là một sai lầm. Bởi lúc này, việc xịt nước hoa không khác gì "đổ dầu vào lửa’’, khiến mùi cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn. Chưa kể, nước hoa khi tiếp xúc với mồ hôi sẽ dễ gây dị ứng cho làn da của bạn nữa đó.

Vậy nên, tốt nhất là xịt nước hoa sau khi tắm xong, cơ thể lúc này khô ráo, sạch sẽ thì mùi hương sẽ phát huy tối đa công dụng.

Có chăng nên dùng 1 chai nước hoa cho 4 mùa?

Không phải lúc nào nàng cũng có thể sử dụng nước hoa mùa đông cho… mùa hè với suy nghĩ ‘’hương mát lạnh mùa đông sẽ át đi sự nóng nực của mùa hè’’ đâu nhé. Rất đơn giản để có một chai nước hoa phù hợp cho mùa hè. Hãy chọn những loại có hương thơm dịu nhẹ từ cây cỏ, trái cây, thảo mộc… không chỉ thích hợp với tiết trời thời điểm ấy mà còn giúp mang đến cho nàng cảm giác sảng khoái, phấn khởi. Khi tiết trời vào thu đông, thì nên ưu tiên chọn nước hoa có hương thơm nồng nàn, ấm áp là chuẩn nhé!

Đầu tư 1 chai nước hoa "xịn'’ chính hãng, tại sao không?

Đầu tư hẳn cho mình ít nhất một chai nước hoa xịn, bởi hiệu quả mà nó mang lại vô cùng xứng đáng. Nước hoa xịn sẽ lưu mùi lâu hơn, không gây hại đến da và hương thơm thêm độc đáo và ấn tượng. Nàng có thể trải nghiệm các dòng nước hoa chính hãng có hương thơm từ phương Đông (hương trầm hương,...) - đây là hương thơm có lịch sử lâu dài nhất trong ngành nước hoa, không chỉ mang đến mùi hương sang trọng, nền nã mà còn quyến rũ và dịu nhẹ hết nấc.

Và đây là một số dòng nước hoa chính hãng đến từ Hoarient - chuỗi cửa hàng nước hoa cao cấp tại Việt Nam với khát khao truyền tải vẻ đẹp và tinh hoa văn hóa phương Đông đến người tiêu dùng Việt

Nước Hoa Garden Of The Muse - tươi mát suốt 4 mùa: Ngay từ cái tên, nàng đã có thể cảm nhận được sự tươi mát, dễ chịu của một khu vườn đến từ Garden Of The Muse. Set vial 5 ống 2ml với 5 hương hoa lãng mạn, đó chính là Rose (hương hoa hồng), Jasmine (hương nhài), Tuberose (hương huệ), Lily of the valley (hoa lan chuông) và Garden in the rain - mùi hương của hương sen thanh khiết sau cơn mưa. Set vial nước hoa Garden of The Muse mang đến cho nàng nhiều sự lựa chọn về mùi hương cho các dịp đặc biệt khác nhau. Bên cạnh đó, sản phảm có thiết kế nhỏ gọn, giúp nàng dễ dàng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, giá ưu đãi dùng thử chỉ 249K.

Miss Saigon The Essence: Với combo 3 hương thơm chiết xuất từ trái cây và thảo mộc như cam, gừng, lê, anh đào cực đặc biệt: Aurora - mùi hương của những sớm mai Sài Gòn trong vắt; Oriental Pearl đại diện cho đêm Sài Gòn đầy duyên dáng, quyến rũ và The Lover - mùi hương ngọt ngào và đầy nữ tính như cô gái Sài Gòn đang yêu. Bộ 3 "chân ái" này sẽ là trợ thủ đắc lực giúp nàng thanh lịch hết nấc bất kể thời tiết "mưa nắng thất thường". Giá ưu đãi tại Shopee chỉ 419K.

Notes of Mekong The Delta: Vị ngọt lịm của vải thiều cùng hương hoa ngọt ngào, nồng ấm của hổ phách, tất cả hòa quyện tinh tế trong dòng nước hoa này. Trong những chiều mưa nhè nhẹ với tiết trời se se lạnh, nàng có thể nghĩ ngay đến dòng sản phẩm này. Xem chi tiết về sản phẩm tại đây.

