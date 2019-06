Nam thanh niên bịa chuyện trừ tà, giải vong để đưa người phụ nữ vào nhà nghỉ ép quan hệ

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 2001, trú xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi "Cưỡng dâm".

Trước đó, ngày 10/6, Công an phường Trung Liệt (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp nhận đơn tố giác của bị hại là chị H. (SN 1993) về việc bị đối tượng Nguyễn Văn Cường có hành vi hiếp dâm tại nhà nghỉ ở phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).

Qua điều tra, công an xác định vào ngày 7/6, Cường và T. (em trai chị H.) chơi điện tử tại phố Yên Lãng. Sau đó Công an phường Trung Liệt kiểm tra hành chính thì cả hai không có giấy tờ tùy thân nên bị đưa về trụ sở để làm việc.

Tại Công an phường, Cường biết T. có chị gái là chị H., chủ tiệm cắt tóc gội đầu. Khi Công an phường cho Cường về trước thì đối tượng này đã đến cửa hàng cắt tóc thông báo cho chị H. việc T. bị Công an phường giữ lại, bảo chị H. đến đưa em trai về.

Sau khi chị H. đến đón T. về thì Cường đã về cửa hàng tóc của chị này ăn cơm cùng mọi người.

Trong quá trình ăn cơm, Cường kể về câu chuyện cuộc đời của mình rất lâm li bi đát, rằng bố mẹ bỏ nhau, sống lang thang khổ sở...

Cũng tại quán này, Cường biết chị H. đã từng phá thai nên đã bịa ra câu chuyện trừ tà, giải vong, làm cho chị này tin tưởng.

Khi tạo được lòng tin, Cường đưa ra câu chuyện về giải vong để rủ chị H. vào nhà nghỉ vào tối 7/6.

Do tin tưởng về việc Cường nói có vong và lo sợ việc mình có vong theo thật nên đã làm theo những yêu cầu của Cường. Một lúc sau, Cường đã có hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục với chị H., khi chị này không đồng ý.

Sau khi sự việc xảy ra, đến ngày 10/6 chị H. đến Công an phường Trung Liệt trình báo sự việc cùng chồng, dẫn theo cả Cường.

Tại cơ quan Công an, Cường thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Được biết, chị H. đã lập gia đình và có 1 người con.