Nằm ngủ ngay sau khi ăn trưa: thói quen dân văn phòng hay mắc phải tiềm ẩn nhiều nguy hại sức khỏe

Dân văn phòng có đặc thù công việc bận rộn nên thường ít thời gian nghỉ trưa. Bởi vậy, họ thường có thói quen tranh thủ ngủ ngay sau khi vừa ăn trưa xong.



Dưới đây là một số vấn đề sức khỏe tai hại mà dân văn phòng có thể gặp phải chỉ vì cứ lặp đi lặp lại thói quen nằm ngủ ngay sau khi ăn trưa hàng ngày.

Đau dạ dày

Sau khi vừa nạp một lượng thức ăn, máu trong cơ thể cần dồn về dạ dày để hỗ trợ tiêu hóa. Nếu bạn ngủ ngay lúc này sẽ khiến các hoạt động bị ngưng trệ, dẫn đến tình trạng máu dồn về dạ dày không đủ. Khi đó, thức ăn không được tiêu hóa hết khiến hoạt động của dạ dày bị ảnh hưởng. Lâu dài, đây cũng chính là nguyên nhân khiến dân văn phòng dễ mắc phải chứng khó tiêu hay đau dạ dày.

Gia tăng mỡ dư thừa

Thói quen này là nguyên nhân chính khiến dân phòng thường xuyên gặp phải các vấn đề cân nặng hay tình trạng mỡ bụng. Do nằm ngay sau khi ăn no làm gia tăng sức ép lên dạ dày. Chúng cũng là nguyên nhân khiến hoạt động tiêu hóa bị cản trở và làm gia tăng chất béo tích tụ, gây dư thừa. Thường xuyên mắc phải thói quen này khiến dân văn phòng dễ có mỡ thừa ở các vị trí như đùi, bắp tay hay bụng dưới.

Ảnh hưởng đến hoạt động của tim

Những cuộc họp liên miên hay thói quen cố làm nốt việc khiến dân văn phòng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, dân văn phòng thường có thói quen nằm ngủ ngay sau khi vừa kết thúc bữa trưa. Tuy nhiên, sau khi vừa ăn no, dạ dày sẽ có xu hướng căng to hơn bình thường. Việc nằm ngay sau khi vừa ăn no sẽ tác động đẩy cơ hoành lên, dẫn đến tình trạng chèn ép và gây cản trở đến hoạt động của tim.

Làm chậm quá trình trao đổi chất

Nằm ngay sau khi vừa dùng bữa là thói quen khiến dân văn phòng dễ gặp phải tình trạng trao đổi chất chậm. Do việc tiêu hóa thức ăn sẽ bị đình trệ khi ngủ ngay khi vừa ăn no. Từ đó, dẫn đến tình trạng quá trình trao đổi chất cũng hoạt động kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân khiến cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ thực phẩm nạp vào. Chúng cũng làm tăng nguy cơ tích tụ những chất gây hại trong cơ thể nếu duy trì thói quen này thường xuyên.

Những lưu ý để thay đổi và cải thiện tình trạng trên:

- Hạn chế thói quen làm cố nốt việc hay việc riêng làm hạn chế thời gian ăn và nghỉ trưa.

- Dùng bữa trưa đủ chất, ưu tiên các loại rau xanh và thực phẩm dễ tiêu hóa.

- Nhai kĩ khi ăn để hỗ trợ quá trình tiêu hóa nhanh hơn.

- Dành thời gian nghỉ ít nhất 15 phút giữa thời gian ăn trưa và ngủ.

- Sau khi ăn, hãy đứng dậy đi lại và vận động nhẹ nhàng để cải thiện hoạt động tiêu hóa.