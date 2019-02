Năm mới, điểm danh những mỹ nhân tuổi Hợi của showbiz Việt: Mỗi người một vẻ nhưng đều chung 1 điểm “không mấy vui” này

Dù mỗi người hoạt động trong mỗi lĩnh vực, nhưng những mỹ nhân sinh năm 1995 này đều có chung một điểm là xinh đẹp, tài năng. Và một điểm chung không mấy tự hào đó là… khá nhiều thị phi khi bước chân vào showbiz. Năm Hợi, cùng điểm danh những quý cô tuổi Hợi của showbiz Việt nhé!



Á hậu Huyền My

Đăng quang Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014, Á hậu Huyền My nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả vì gương mặt xinh xắn, phúc hậu. Thậm chí, vào thời điểm đó, công chúng còn khẳng định nhan sắc Huyền My trội hơn 1 bậc so với Kỳ Duyên khi đứng cạnh nhau trong lúc đăng quang.

Huyền My từng được xem là "con cưng" của công chúng.

Dù ai hơn, ai kém vẫn là tranh luận không hồi kết của công chúng, nhưng Huyền My vẫn dần chứng minh được sức hút của mình, được công chúng yêu quý với hình tượng trong sạch. Tuy nhiên, không hiểu vì sao "tai bay vạ gió" vẫn ập đến với nàng Á hậu.

Huyền My từng bị nghi là người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc Trà Ngọc Hằng và hôn phu. Trước những ồn ào này, Huyền My đã lên tiếng phản hồi trên trang fanpage cá nhân của mình: "Để vừa lòng một người đã khó, để vừa lòng nhiều người còn khó hơn rất nhiều. Vì mỗi người một cách nhận, mỗi người có một cách nghĩ, mỗi người một tiêu chuẩn… khác nhau...".

Và khiến khán giả quay lưng phải kể tới khi cô tham gia cuộc thi Miss Grand International 2017. Vốn là "con cưng" của công chúng, cô bỗng bị ghẻ lạnh sau khi lọt vào top 10 đấu trường quốc tế. Huyền My bỗng trở thành "một người ăn thua", "đứa trẻ được nuông chiều" và "mặc trang phục bị tố sao chép".

4fe1a9345cdfb081e9ce32_Zing_1 image002

5455_22519155_1568374259852231_7321434778765443443_n -0739201 Sau cuộc thi Miss Grand International 2017, Huyền My bị khán giả "quay lưng".

Nhưng những lùm xùm cũng qua đi, Huyền My hiện tại đang đảm nhiệm vị trí biên tập viên tại Đài truyền hình Việt Nam, "tiếp bước" các đàn chị á hậu như Thuỵ Vân, Tú Anh...



Hương Tràm

Bước chân vào showbiz với danh hiệu "Quán quân Giọng hát Việt - The Voice" từ năm 17 tuổi, người đẹp xứ Nghệ là một trong những quý cô tuổi Hợi thành công nhất.

huongtram Voice (2)

Tuy nhiên, Hương Tràm từng trượt dài trong những scandal không đáng có. Đầu tiên, Hương Tràm bị tố vô ơn với HLV Thu Minh. Cụ thể, từng là học trò được Thu Minh dẫn dắt, truyền đạt kinh nghiệm khi tham gia The Voice, thế nhưng khi đạt giải Cống hiến, nữ ca sĩ cảm ơn rất nhiều người mà quên đi người thầy của mình. Tới khi được nhắc, cô mới gửi lời cảm ơn muộn màng tới Thu Minh. Dù có viết 1 bức tâm thư dài, Hương Tràm vẫn không nhận được sự cảm thông từ công chúng mà bị ném đá nhiều hơn.



Những lùm xùm liên quan tới trang phục phản cảm, chuyện tình ái và phẫu thuật thẩm mỹ cũng khiến hình ảnh của quán quân The Voice 2013 bị ảnh hưởng nặng nề.

Tuy nhiên, vài năm gần đây, Hương Tràm có nhiều bản hit như "Ngốc", "Ngại ngùng", "Cho em gần anh thêm chút nữa" và gần nhất là "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ". Cô còn làm giám khảo chương trình Giọng hát Việt nhí 2017.

1 3

Scandal rồi cũng dần lắng xuống, Hương Tràm dần trưởng thành và chính chắn hơn, cô dùng chính khả năng, nỗ lực của mình, từng bước hoàn thiện bản thân. Tới nay, Hương Tràm đã khẳng định được tên tuổi khi trở thành một trong những ca sĩ trẻ hàng đầu Vbiz.

7 6 5

Angela Phương Trinh



Tham gia diễn xuất từ khi còn rất nhỏ, Angela Phương Trinh đã góp mặt trong hàng trăm tác phẩm điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ. "Bà mẹ nhí" từng được công chúng yêu mến với lối diễn xuất tự nhiên, có hồn.

a1 a2

Tuy nhiên, hệ quả của việc nổi tiếng sớm là cô đã trượt dài trong những scandal. Những bê bối liên quan tới ăn mặc, phát ngôn, chuyện tiền tình của Angela Phương Trinh từng gây xôn xao cộng đồng mạng tới mức cứ nhắc tới cô, ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu. Cô nàng sinh năm 1995 như gái hư chính hiệu và được gọi với cái tên "Nữ hoàng scandal của làng showbiz".



a4 a5

Tuy nhiên, thời gian trở lại đây, Angela Phương Trinh dường như đã qua tuổi nổi loạn, cô nàng vẫn trung thành với phong cách sexy – gợi cảm nhưng "ngoan" hơn nhiều. Công chúng cũng dần có thiện cảm lại với nữ diễn viên xinh đẹp này.



a8 a9

a10 a6

Hoàng Yến Chibi



Xét về độ xinh đẹp, Hoàng Yến Chibi chẳng kém bất cứ mỹ nhân cùng tuổi nào. Nhưng xét về độ thị phi, cô nàng đích thị là người đẹp "sạch" nhất. Cô nàng là sao nữ giữ được đúng lứa tuổi nhất so với các mỹ nhân cùng sinh năm 1995. Lựa chọn theo đuổi phong cách dễ thương, ngọt ngào, Hoàng Yến chiếm trọn tình cảm của khán giả, đặc biệt là các khán giả trẻ.

yen 4 yen 8 yen 9 yen1

Từng là một hotgirl đình đám, gây sốt với bản hit "Ngây ngô" và giành giả Á quân "Học viện Ngôi sao" nhưng tên tuổi Hoàng Yến Chibi vẫn không bật lên được cho tới khi vào TP.HCM xây dựng sự nghiệp.



yen 3 yen 6

Theo đuổi con đường ca hát nhưng Hoàng Yến gây ấn tượng mạnh với vai nữ chính Hiểu Phương trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ". Có thể nói, đây là điểm sáng lớn nhất trong sự nghiệp giải trí của cô nàng.



yen 10 yen 5

Tuy nhiên, Hoàng Yến vẫn có những lùm xùm liên quan chuyện đời tư. Nhiều antifan tố cô nàng sống giả tạo, có mối quan hệ tình cảm phức tạp. Nhiều bằng chứng được đưa ra nhưng Hoàng Yến Chibi đều im lặng cho mọi thứ qua đi.



Hoà Minzy

Được biết đến với vai trò ca sĩ nhưng cái tên Hoà Minzy khiến khán giả nhớ nhiều hơn là "bạn gái Công Phượng". Suốt một thời gian dài, cô nàng liên tục "cố tình" để lộ ra những bằng chứng mười mươi chuyện yêu đương của mình. Sau cùng, chuyện tình ái cũng không đi đến đâu, sự nghiệp của nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh vẫn rất nhạt nhòa.

q8 q7

Mãi cho tới thời gian gần đây, tên tuổi cô được phủ sóng rộng rãi hơn khi kết hợp cùng Đức Phúc, Erik tạo nên "Gia đình hoa dâm bụt" đầy hài hước. Tính cách lầy lội, trí thông minh, xử lý nhanh lẹ khiến Hòa Minzy được nhiều người yêu mến. Đặc biệt, trong năm qua cô cũng có những thành công nhất định trong sự nghiệp như MV ca nhạc "Rời bỏ", "Chấp nhận",... được công chúng quan tâm.



Sự thay đổi phong cách cũng khiến Hòa Minzy nâng tầm nhan sắc đáng kể. Tuy thế, Hoà Minzy vẫn liên tục bị bủa vây bởi những scandal do chính tính cách "khó hiểu" của mình gây ra.

q3 q6

Đầu tiên phải kể tới là lùm xùm liên quan tới BTS - một nhóm nhạc Hàn. Cụ thể, cô nàng vô tư khoe ảnh hậu trường lễ trao giải Soribada nhờ tấm thẻ chỉ dành cho nhân viên chương trình mà theo cô tiết lộ là mượn được từ một người quen. Hành động lạm dụng mối quan hệ, vào khu vực riêng tư của nghệ sĩ và nhân viên của Hòa Minzy bị đánh giá là sai trái.



Nhiều đại diện từng làm việc với nghệ sĩ Hàn Quốc nhấn mạnh rằng việc làm của Hòa Minzy thuộc điều cấm kỵ ở thị trường giải trí nước này. Thậm chí, nếu công ty giải trí phát hiện có thể sẽ xét cô vào danh sách đen.



Mới đây nhất, cô nàng khiến ai nấy tá hỏa khi đốp chat với fan, cho rằng lời khuyên nhủ của người hâm mộ là "dạy bảo".

q5 q4

Sau những scandal khó hiểu như thế, tới thời điểm này Hòa Minzy dường như tự mình "Rời bỏ" người hâm mộ và khó lòng được yêu mến lại như xưa.