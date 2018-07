Năm lần bảy lượt bị “cắm sừng” nhưng vợ chàng cầu thủ “lắm tài nhiều tật” Rooney vẫn chọn ở lại thay vì ly hôn: Nguyên nhân là bởi...

Người hâm mộ bóng đá có lẽ từ lâu đã chẳng còn xa lạ với Rooney - chàng cầu thủ nổi tiếng người Anh. Không chỉ theo dõi sự nghiệp trên sân cỏ, người hâm mộ cũng rất quan tâm đời tư của Rooney. Ngoài đời, anh đã có vợ tên Coleen và 4 con. Chỉ có điều, chàng cầu thủ không phải một ông chồng mẫu mực cho lắm khi liên tục dính bê bối "bóc bánh trả tiền", tình một đêm...

Vợ chồng Rooney vốn là thanh mai trúc mã. Họ đã quen và ở bên nhau gần 20 năm tính đến thời điểm hiện tại. Coleen vốn là em gái cậu bạn chí cốt cùng sở thích đá bóng với Roneey. Trong một lần đến nhà bạn chơi, chàng cầu thủ người Anh đã gặp người phụ nữ định mệnh của mình. Năm đó Coleen chỉ mới 12 tuổi.

"Tôi bật cười khi nhìn thấy vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng của Rooney. Nhưng đó chỉ là giây phút ban đầu. Sau khi thân với tôi, Rooney nói không ngừng nghỉ, nói suốt ngày", Coleen kể lại về những ngày thơ ấu.

Rooney ngay sau đó đã hạ quyết tâm phải cưa đổ Coleen. Anh từng có những hành động điên rồ giống như những chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu khác, ví dụ như đứng trước cửa nhà Coleen gào lên: "Hãy cho chúng cháu được hẹn hò!". Và đến năm Coleen 16 tuổi, hai người chính thức thành đôi.

Nếu như Rooney thời trẻ là một cậu trai nóng nảy, cục cằn, thô lỗ, ngổ ngáo trên sân cỏ thì trong tình yêu, anh lãng mạn, sến sẩm hơn cả người yêu. Chàng cầu thủ từng viết thơ tình, truyện ngắn tặng Coleen. Anh từng bày tỏ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi biết Coleen cũng trân trọng, thích đọc những gì anh gửi tặng.

Lần rạn nứt tình cảm đầu tiên giữa Rooney và Coleen là vào năm 2002. Năm đó, danh thủ 18 tuổi bị phát hiện vào... nhà thổ tìm của lạ. Ai cũng tưởng tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ tuổi đến đây là chấm hết, nhưng Coleen quyết định tha thứ cho người yêu. Cô thú nhận thẳng thắn rằng suốt 1 năm yêu nhau, cả hai chưa từng có mối quan hệ "người lớn". Cùng lúc đó, cô hiểu Rooney đang ở độ tuổi sung sức và đầy khao khát, tò mò.

"Tôi tha thứ cho Rooney vì dù luôn có nhiều ham muốn hừng hực trong người, anh chưa từng ép buộc tôi phải chiều theo nếu tôi không muốn. Tôi trân trọng anh vì điều đó", cô nói. Thật khó ngờ khi chủ nhân của câu nói đầy trưởng thành đó lại là cô gái chỉ mới 17 tuổi.

Chỉ có điều, sau lần đó, Rooney vẫn tiếp tục tái phạm thay vì rút ra bài học. Năm 2004, nhiều nguồn tin tiết lộ rằng Rooney đã lần lượt quan hệ tình dục với gái mại dâm là Charlotte Glover và sau đó là một người phụ nữ đáng tuổi mẹ anh (48 tuổi) sống tại thành phố Liverpool. Sau đó, Rooney đã phải công khai xin lỗi người hâm mộ và báo giới. Tháng 9 năm 2010, báo chí tiếp tục rộ lên thông tin Rooney đã có quan hệ tình dục với cô gái bán hoa Jenny Thompson nhiều lần kể cả khi vợ đang mang bầu. Cuối năm 2017 vừa qua, Rooney tiếp tục dính bê bối uống rượu lái xe và chở "gái hư".

Bị "cắm sừng" không chỉ một lần, rất nhiều người ủng hộ Coleen đệ đơn ly hôn với Rooney. Nhưng kết quả là lần nào cô cũng chọn tha thứ cho chồng dù cũng có những biểu hiện bày tỏ sự tức giận, tổn thương như khóc lóc, bỏ về nhà bố mẹ đẻ, không thèm cùng chồng đi chung,...

Một số ý kiến cho rằng Coleen không bỏ Rooney bởi anh quá giàu có, trong khi đó cô lại không làm ra nhiều của cải nhưng muốn tiêu tiền, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Họ cho rằng chỉ có 80 triệu bảng Anh (số liệu năm 2017) của Rooney mới đủ sức khiến một người phụ nữ bị "cắm sừng" năm lần bảy lượt vẫn tiếp tục tha thứ cho người đàn ông khiến mình đau khổ.

Tuy nhiên, tháng 9 năm 2017, ngay sau vụ bê bối say rượu và lái xe chở gái lạ, một người bạn thân của Rooney chia sẻ với tờ The Mirror rằng: "Cô ấy yêu anh ấy. Nhưng hơn thế nữa là cô ấy cực kỳ yêu gia đình. Phần lớn thời gian, anh ấy là một người chồng tốt, một người cha tốt. Ly hôn không phải điều cô ấy muốn nghĩ tới. Vài năm trước, Rooney cũng từng say xỉn và họ đã cãi vã một trận ra trò. Anh ấy còn thách thức vợ ly hôn, nhưng Coleen thừa nhận cô sẽ không bao giờ làm điều đó".

Bản tính trăng hoa có lẽ đã ăn vào máu Rooney và khó có chuyện anh sẽ thay đổi. Có rất nhiều người cảm thấy bực bội, bất bình thay cho Coleen. Trong tương lai, dự rằng chàng cầu thủ sẽ còn tiếp tục khiến vợ xấu hổ, đau lòng bởi những thói hư tật xấu của mình. Tuy nhiên cho đến tận lúc này, Coleen vẫn chọn ở lại. Lý do có thể vì tình yêu, vì con cái hay vì an toàn tài chính Rooney mang lại. Thế nhưng dù vì điều gì thì đó cũng là lựa chọn của riêng Coleen, không ai có thể phán xét hay thay cô quyết định.

Về phần Rooney, anh quả là một người đàn ông "lắm tài nhiều tật". Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh là cầu thủ bóng đá giàu có, nổi tiếng khắp thế giới. Với điều kiện như thế, Rooney muốn cưới ai chẳng được. Thế nhưng gần 2 chục năm qua, chẳng phải Rooney vẫn chỉ chọn gắn bó cuộc đời với mối tình đầu của mình là Coleen hay sao? Bấy nhiêu đó đủ chứng minh rằng với Rooney, Coleen là người vô cùng đặc biệt và quan trọng hơn hẳn so với những người phụ nữ "qua đường" khác.

Theo Mirror, Celebsnow