Với nhiều mục đích, động cơ khác nhau, không chỉ bắt cóc các em nhỏ vô tội, hung thủ còn tàn ác ra tay sát hại các em nhỏ.



Giả vờ chăm sóc rồi "trộm" trẻ sơ sinh trong bệnh viện

Đối tượng này chính là Huỳnh Thị An (30 tuổi, cư trú ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang). Vào ngày 6/12, khi đang chăm sóc đứa cháu bị bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. An đi qua khoa Sản của Bệnh viện thì gặp anh Phan Thanh X. (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đưa vợ đi sinh con.

Đối tượng Huỳnh Thị An.

Đối tượng đã tiếp cận gia đình anh X. bằng cách phụ tiếp chăm sóc con của anh X. sau khi sinh với giá 150.000 đồng/ngày. Đến 14h ngày hôm sau (7/12), lợi dụng lúc gia đình anh X. không có mặt, An đã lén lút bế cháu bé trốn về nhà mình.

Nhận được tin báo, Công an TP Châu Đốc đã truy tìm và giải cứu an toàn cho cháu bé ngay sau đó.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết vì ham muốn có con nhưng biết bản thân khó có khả năng sinh con nên đã "trộm" con của anh X.

Bé trai bị bắt cóc hụt trong đêm tối

Cũng trong tháng 12, vào khoảng 20h ngày 9/12, tại khu vực công viên (đoạn giao đường Tháp Bà và Phạm Văn Đồng, thuộc phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em táo tợn. Vào thời điểm trên, đối tượng bắt cóc (sau đó được xác định là Lê Thành Tâm) điều khiển xe gắn máy mang BKS 79-N1 078.78 đến công viên ở đầu cầu Trần Phú (về hướng Bắc).

Rất đông người dân hỗ trợ vây bắt đối tượng nghi bắt cóc trẻ em ở Nha Trang, Khánh Hòa.

Lúc này, Tâm nhìn thấy một bé trai khoảng 4-5 tuổi đang chơi tại đây. Tâm bế đứa bé đưa lên xe rồi rồ ga chạy. Đúng lúc này, ố mẹ cháu đang ngồi trong công viên phát hiện liền hô hoán và đuổi theo.



Lúc này, nghe tiếng tri hô của cha mẹ cháu bé, người dân đã hỗ trợ tạm giữ đối tượng. Tâm bị một xe taxi chặn đầu khiến đối tượng phải quẳng bé trai xuống đường, bỏ xe máy và chạy. Tuy nhiên, Tâm đã bị người dân vây bắt.

Đối tượng Lê Thành Tâm.

Sau đó, bảo vệ dân phố, quản lý đô thị phường đang làm nhiệm vụ gần đó hỗ trợ đưa đối tượng lên Công an phường Vĩnh Thọ.

Vờ bế bé để chụp ảnh rồi bắt cóc sang Trung Quốc bán

Tháng 4/2017, Giàng A Dơ (SN 1994, ở huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu) cùng một số đối tượng khác đã bắt cóc một cháu bé tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) với mục đích đưa sang Trung Quốc bán.

Đối tượng Giàng A Dơ tham gia bắt cóc trẻ sơ sinh, vượt biên sang Trung Quốc bán đã bị bắt giữ.

Để bắt cóc cháu bé, các đối tượng đã cho người bế cháu bé 500.000 đồng rồi nói là mượn bé để chụp ảnh. Sau khi bế được cháu bé, các đối tượng đã lên xe máy chờ sẵn chở thẳng ra TP Lào Cai.

Dơ và đồng bọn sau đó đưa cháu bé vượt biên sang Trung Quốc bán. Nhưng khi sang tới Trung Quốc, các đối tượng mua trẻ sơ sinh trả giá quá rẻ, không đủ tiền chia nhau nên Dơ đã mang cháu bé quay trở lại Việt Nam.

Sáng 4/4, khi Dơ đưa cháu bé về tới khu vực xã Bản Vược (huyện Bát Xát, Lào Cai) thì bị tổ tuần tra đồn Biên phòng Bát Xát bắt giữ.



Bé trai 6 tuổi bị bắt cóc, sát hại dã man



Không chỉ bắt cóc, một số kẻ thủ ác còn nhẫn tâm sát hại các bé, vừa qua, dư luận không khỏi thương cảm cho vụ việc bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) bị mất tích và bị sát hại một cách dã man.



Ngày 3/7, bé Nghĩa đang chơi trước nhà thì đột nhiên mất tích. Đến sáng ngày 8/7, người dân địa phương phát hiện thi thể cháu Nghĩa tại khu vực Vũng Nổ, thuộc phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, cách nhà nạn nhân gần 2km.

Công an tỉnh Quảng Bình đang tích cực điều tra, truy tìm hung thủ gây ra cái chết của bé Nghĩa.

Được biết qua kết quả khám nghiệm, điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho thấy vụ việc cháu Nghĩa là một vụ giết người nghiêm trọng. Cháu Nghĩa bị sát hại dã man với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Vụ việc đã gây rúng động dư luận, nhiều người không khỏi xót thương và chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Bắt cóc trẻ em - nỗi lo không chỉ riêng ai

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với chúng tôi, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tội phạm bắt cóc trẻ em ngày càng manh động và có nhiều chiêu trò táo tợn. Điều này khiến cho các phụ huynh hết sức lo lắng, sợ hãi. Ngay chính các em nhỏ bị bắt cóc sẽ phải chịu những cú sốc tâm lý khó có thể xóa mờ sau những vụ bắt cóc này.

"Trẻ em là những đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ. Theo đó, Điều 6, Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em ghi nhận: Các quốc gia thành viên thừa nhận rằng mọi trẻ em đều có quyền vốn có là được sống. Các quốc gia thành viên phải bảo đảm đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của trẻ em.

Còn Điều 19 Hiến pháp 2013 quy định: Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật", luật sư Cường cho biết.

Theo quan điểm của luật sư Cường, dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng đã đang tâm sát hại các cháu đều là hành vi mất nhân tính và không thể chấp nhận được, những đối tượng đó đều sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc trước pháp luật.

"Thủ đoạn chung của các đối tượng thường là tiếp cận các khu vực gần nhà nạn nhân, lân la trước cổng các trường học để theo dõi, nắm tình hình, lợi dụng sơ hở để bắt cóc. Ngoài ra, đối tượng còn dùng thủ đoạn tiếp cận với các em nhỏ, tìm cách làm quen rồi lợi dụng bắt cóc nạn nhân…

Để phòng tránh việc kẻ xấu lợi dụng bắt cóc, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các các tầng lớp nhân dân, cơ quan, trường học về thủ đoạn hoạt động của tội phạm bắt cóc trẻ em. Bên cạnh đó, phụ huynh và nhà trường nên có biện pháp quản lí chặt chẽ các cháu, không nên để trẻ một mình, tránh tiếp xúc với người lạ… Đồng thời, dạy các cháu biết cách đối phó để tự bảo vệ mình. Khi phát hiện đối tượng lạ có các hoạt động, biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em, người dân nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an gần nhất", luật sư Cường nhấn mạnh.