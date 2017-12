Năm 2017 sắp qua, 2018 đã lấp ló ngoài cửa, 12 tháng rồi bạn đã làm được những gì?

aFamily.vn>Đời sống

09:00:00

Ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2017 sắp qua đi, nhường chỗ cho tờ lịch đầu tiên thơm mùi giấy mới. Hà Nội mưa lạnh lây rây, phảng phất hơi ẩm và mùi hương nôn nao giống những ngày giáp Tết cổ truyền đến lạ. Phố phường thưa vắng hơn mọi ngày, vì người ta phần về quê nghỉ lễ, phần thì đoàn tụ bên nhau ấm áp ăn mừng tổng kết cuối năm. Nhà ai cũng ấm áp ánh đèn, rộn rã tiếng cười nói, đó đây văng vẳng tiếng nhạc năm mới, đi ngoài đường tầm này chỉ nóng ruột chạy thật nhanh về với bố mẹ, gia đình, người thân.



Để làm gì ư? Để cùng nhau ôn lại những điều vui vẻ, hạnh phúc, những thành công đạt được, và những điều hối tiếc, đen đủi đã qua đi trong năm. Người thì rạng rỡ vì 12 tháng trôi mau với bao sự tốt lành, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, nhưng không ít người buồn nhiều hơn vui vì... có mỗi chuyện kiếm người yêu ra mắt phụ huynh cũng chẳng đạt ước nguyện!

Dù là ai, đang làm gì, ở bất cứ đâu, hãy ngồi xuống 1 phút bình tâm, nhìn lại xem 2017 bạn đã làm được gì nhé. Rượu cũ bình mới, ngày cuối năm nào chúng ta cũng tự mình "tua" lại công việc này, nhưng chẳng năm nào giống năm nào, kiểu gì chẳng có vài điều khiến bạn mỉm cười viên mãn.

"Hot girl vườn đào" Nguyễn Hoàng Kiều Trinh

2017 là thời điểm cái tên Kiều Trinh hot không kém người trong showbiz, vì cô vô tình xuất hiện trong bức ảnh được hãng thông tấn Reuters chọn làm hình ảnh ấn tượng đại diện cho Việt Nam hồi cuối năm 2016. Cô gái nhỏ nhắn có nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, mặc áo dài đỏ truyền thống khoe sắc giữa vườn đào Nhật Tân đã ghi dấu trong ký ức nhiều người, đem lại niềm tự hào dân tộc cho hàng triệu trái tim Việt. Và đó cũng là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô gái Sài Gòn sinh năm 1993.

Nhìn lại năm 2017 đầy may mắn đã qua, cô nàng hồi hộp chia sẻ: "Phải nói năm qua là một chặng đường dài, em đã có được rất nhiều cơ hội hợp tác, làm việc cùng với các đạo diễn nổi tiếng, đến các nhà sản xuất và những anh chị diễn viên gạo cội. Nhờ đó mà các vai diễn của em đã hoàn thành. Còn tiếc nuối thì phải nói đến những dự án mà em chưa có cơ hội tham gia, em mong rằng 2018 sẽ có được cơ hội làm việc cùng với các nhà làm phim khác, cũng như tham gia được nhiều dự án nữa, mang hình ảnh của mình đến gần với công chúng hơn".

Hot girl "phố núi" Phan Ngọc Quyên

Hẳn nhiều người nhận ra Ngọc Quyên - cô gái có làn da trắng sứ cùng nụ cười tươi tắn hơn cả mùa thu tỏa nắng, bởi hồi đầu năm 2017, cô từng vướng phải nghi án tình cảm với một đại gia nổi tiếng. Song, với sự khéo léo của mình, cô đã vượt qua tất cả để xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân trẻ không nổi nhờ scandal.

Đi qua nhiều sóng gió khó khăn, Quyên tự thấy mọi thứ khá ổn: "Mình đã làm được khá nhiều điều mơ ước suốt nhiều năm qua, đầu tiên là mở được một tiệm cafe nho nhỏ, và 1 cửa hàng mỹ phẩm đúng dịp cuối năm. Đó là nhưng điều mà mình tâm huyết trong suốt hơn 1 năm, tuy chưa hoàn hảo nhưng đối với mình nó là những đứa con tinh thần thoả mãn đam mê, mang lại nguồn thu nhập chính.

Mình chỉ tiếc nuối là 1 năm trôi qua thật sự quá nhanh, chưa kịp làm hết việc mà mình yêu thích. Nhưng thành quả hiện tại cũng là 1 sự an ủi lớn, mang lại nhiều hy vọng cho tương lai".

Đỗ Mỹ Linh

Giờ này năm ngoái, cô nàng cựu SV báo chí còn chưa biết ngày cuối cùng của năm 2017 sẽ chào đón cô ở nước Mỹ xa xôi đầy tuyết trắng. Đi du học là giấc mơ cháy bỏng của Mỹ Linh, trước đó, cô gái có cái tên giống Hoa hậu Việt Nam 2016 vẫn sống rất vô tư, chỉ hơi băn khoăn về việc sau này mình sẽ làm công việc gì.

Đến khi nhận được học bổng sang Mỹ, Linh đã không thể tin vào mắt mình, từ đó đến nay, chớp mắt một cái cô đã ở đất nước cờ hoa được vài tháng, đón năm mới đầu tiên xa nhà đến nửa vòng Trái Đất.

"Điều đáng nhớ nhất về con số 2017 chính là việc em thực hiện được giấc mơ du học sau nhiều năm ấp ủ. Còn đáng tiếc hơn cả, chắc là việc em không lên plan xin học bổng sớm hơn".

Lê Ngọc Diệp



Sinh ra và lớn lên trong gia đình nề nếp, có truyền thống trong ngành Y dược nhiều đời, Ngọc Diệp mới 30 tuổi nhưng đã thể hiện mình là người phụ nữ tài năng khi tạo dựng được sự nghiệp riêng. Ban ngày, chị là bà chủ một spa đông y ở Hà Nội, nhưng khi về nhà, sau cánh cửa nhỏ, chị là một người vợ, người mẹ hiền lành và chăm lo cho gia đình, có đủ hạnh phúc vẹn tròn mà bao phụ nữ mơ ước.

Ngày cuối cùng của năm trôi qua không có nắng, nhưng Diệp cười rất tươi khi nhìn lại 12 tháng đã ở sau lưng, chỉ toàn may mắn và không có điều gì hối tiếc: "2017 là năm có nhiều niềm vui và cũng có nhiều thử thách mới trong công việc. Thành công nhất chính là tái sinh lại spa, được làm việc cùng với những người bạn vô cùng tài giỏi và có tâm, nghiên cứu ra nhiều sản phẩm mới".



Như Sơn

Năm 2017 là bước ngoặt khá lớn trong cuộc đời chàng trai Hà thành 27 tuổi. Sơn đã từng có quãng thời gian khá chênh vênh, chới với như bao người trẻ khác ở ngưỡng 27, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn, đam mê khám phá vẫn còn, luôn hướng mình về phía trước.

"Năm qua đối với tôi là bước tiến triển mới, dám nghĩ dám làm. Giá như tôi quyết định chọn công việc hiện tại sớm hơn. Tôi không hối tiếc khi từ bỏ vị trí phiên dịch viên tiếng Hàn để trở thành người chăm sóc sắc đẹp. Năm 2018, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để mang lại nhiều điều ý nghĩa cho chị em phụ nữ".



Hot boy "hội trưởng hội đẹp trai nhưng ế" Lê Thành Hưng

Hồi cuối năm 2017, Hưng bỗng nổi đình đám vì một phút "lỡ lầm" nghịch dại, anh chàng đăng bức ảnh khá hài hước selfie bằng chân khoe bụng 6 múi của mình lên mạng để mua vui. Ngờ đâu, những người bạn lầy lội của Hưng đã bê nó đi khắp nơi, biến chàng "hot boy không ai biết" trở thành biểu tượng đại diện cho... hội FA.

Nhìn bề ngoài nam tính mạnh mẽ, không ai nghĩ được rằng, Hưng lại có những tâm sự khá ướt át, trong buổi sáng cuối năm được trở về ngôi nhà ấm cúng với bố mẹ: "Khi những vòng kim thời gian khép lại trọn vẹn một năm là lúc tôi ngồi nhìn lại chặng đường đã qua của mình. Giữa thời khắc giao mùa, việc nhìn ngẫm lại những việc đã xảy ra và những điều sắp tới khiến tôi có cảm giác hồi hộp và háo hức lạ kỳ.

Tôi đã làm được gì, chưa làm được gì và định hướng xem cần phải làm gì trong một năm mới đến? Những chuyện không may đến từ quá khứ là thứ được loại bỏ đầu tiên trong hành trình đón chờ năm mới của tôi. Chẳng ai muốn rước thêm phiền muộn vào mình cả. Có nhiều thành tựu mới, cũng có ít những lần tôi thất bại. Chúng ta dễ dàng mỉm cười với thành công nhưng luôn chạy trốn những lần bị vấp ngã. Không sao cả. Tương lai là để tiến về phía trước. Tôi tin rằng, khi ngồi nhìn lại, cùng viết và gạch đi những điều không hay, chúng ta sẽ có nhiều hơn niềm tin và sự mạnh mẽ để đón chờ những điều tươi mới nhất!".

Huế Jesse

Cô gái xinh đẹp này là "nữ chính" trong status ngôn tình gây bão ầm ĩ hồi đầu năm 2017, do bạn trai của Huế viết, chia sẻ quan điểm thích chăm sóc, quan tâm, sẵn sàng trở thành thợ may áo, stylist bất đắc dĩ cho người yêu. Hồi ấy, hàng chục nghìn cô gái ngưỡng mộ Huế vô cùng, bởi là phái đẹp ai mà chẳng thích có bạn trai tâm lý, chiều chuộng mọi sở thích nữ tính như vậy.

Tuy nhiên, đáng tiếc là chuyện tình đẹp của Huế không dài lâu. Cô gái nhỏ lặng lẽ chuyển sang kinh doanh sau nhiều biến cố, may mắn sao, cuối năm qua Huế đã vực lại được tất cả.

"2017 là 1 năm bươn chải, thử thách quá nhiều với mình. Đầu năm có thể nói là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, làm ăn không thuận lợi, nhưng với suy nghĩ luôn muốn thử sức, em vẫn quyết tâm làm lại. Thất bại nhiều, vấp ngã nhiều, bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng tất cả đổi lại cho mình sự trưởng thành, kinh nghiệm, và khoản thu nhập đều khoảng 35-40 triệu/ tháng, đền đáp lại hết mồ hôi nước mắt đã qua. Em cũng tiết kiệm được 1 khoản vốn để đầu năm 2018 mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, phải kể đến việc em có thêm bạn trai tâm lý, luôn hiểu và ủng hộ mọi chuyện mình làm".

Hoa Trần

Từng là cựu thạc sĩ du học ở Anh, Hoa đã có mọi thứ trong tay mà bao cô gái mong ước: ngoại hình xinh đẹp, học hành đỗ đạt, có công việc ổn định ở ngân hàng, cuộc sống yên ổn, chỉ chờ thành gia lập thất. Thế nhưng, với tư tưởng hiện đại và cá tính mạnh mẽ, một ngày đẹp trời Hoa quyết định gỡ chiếc bàn giấy ra khỏi lịch trình hàng ngày, cặm cụi mở chiếc spa nhỏ xinh trên căn gác hẹp giữa phố Lý Nam Đế.

Để theo đuổi được đam mê và rực rỡ như hiện tại, phải nói Hoa đã đánh đổi rất nhiều thứ, nhận về không ít bài học nhơ đời. "2017 là một năm nên đặt tên là "thử thách sấp mặt", với riêng mình. Bước ngoặt đầu tiên là take over lại spa. Tưởng chừng sập tiệm, phá sản đến nơi rồi, có những ngày mình bế tắc thực sự, mà không hiểu bằng cách kỳ diệu nào đó vẫn vực lại ngon lành cành đào, thời điểm này thì huy hoàng lung linh, hứa hẹn năm sau thành công hơn rất nhiều. Đúng là mình rất may mắn.

Bên cạnh đó thì chuyện tình cảm năm qua rất hạnh phúc, khi bạn trai luôn ở bên và hậu thuẫn hết mình. Sẽ nhớ trọn đời màn cầu hôn siêu ngạc nhiên và ấm áp của anh ý, và 2018 mình sẽ theo chàng về dinh".

Đỗ Thúy Vân

Là một bà mẹ trẻ giản dị chân phương như bao mẹ bỉm khác, Vân cũng có lúc buồn phiền này kia, ưu tư những chuyện đậm màu thiên tính nữ, song 4 mùa qua đi, cô cũng nhẹ nhàng ngồi tổng kết lại năm dài với đủ thứ lo toan.

"Nhìn lại năm 2017, bản thân vẫn chưa đạt được ước muốn là tự mở cửa hàng của riêng mình, có vui hơn năm trước một chút là kinh tế ổn định hơn. Điều khiến mình hài lòng nhất là có một gia đình nhỏ hạnh phúc, ông xã chăm chỉ chịu khó, yêu chiều vợ con và cô công chúa 3 tuổi xinh xắn, đáng yêu".



Còn bạn, giao thừa 2018 sắp đến rồi, còn điều gì chưa kịp nói ra, việc gì có thể làm được ngay, như một chiếc ôm thật chặt dành cho những người mình yêu mến, hãy làm đi, đừng chần chừ nữa!