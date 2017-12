Năm 2017 chị em “vỡ mộng” khi hàng loạt "soái ca" bỗng chốc sụp đổ hình tượng vì scandal ngoại tình, phụ bạc vợ con

aFamily.vn>Hậu trường

Tháng 8/2016, Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu quyết định ly hôn, kết thúc mối tình đẹp 11 năm. Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất ở cặp đôi chính là sự văn minh hậu chia tay của cặp đôi. Dù không còn là vợ chồng nhưng Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu vẫn xem nhau như những người bạn, đồng nghiệp thân thiết.

(Ảnh: Internet)

Nhưng đến cuối tháng 5 vừa qua, khi Lâm Vinh Hải công khai chuyện tình cảm với người mẫu Linh Chi và bị vợ cũ tố ngoại tình trước khi ly hôn, người ta mới vỡ lẽ mọi chuyện không hề đẹp như vẻ ngoài hào nhoáng của nó. Tuy giữ thái độ im lặng trước lùm xùm nhưng Lâm Vinh Hải lại tự mình đập tan hình tượng “soái ca” ngời ngời trong mắt công chúng với bình luận: “Đúng rồi em. Vì anh quá tin tưởng vợ cũ anh nên mới như vậy và nếu đoán được anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi”, phản pháo lại chỉ trích của cư dân mạng.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Dù sau đó Lý Phương Châu công khai hẹn hò tình mới và cũng vướng nghi vấn ngoại tình tương tự nhưng vẫn không thể phủ nhận thái độ hành xử thiếu văn minh phía trên của Lâm Vinh Hải. Sự thật chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhưng cách hành xử của quán quân So you think you can dance khiến anh mất điểm không ít trong mắt người hâm mộ.

Chồng của nữ ca sĩ Thu Thủy

Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, làng giải trí xôn xao khi Thu Thủy lên tiếng xác nhận tin đồn đã chia tay chồng sau 17 năm gắn bó. Theo lời kể của Thu Thủy, cô và chồng gặp nhau khi cô chỉ mới 18 tuổi và ở bên nhau từ dạo ấy. Thời điểm ấy, cả hai dính với nhau như hình với bóng, anh hộ tống cô ở hầu hết mọi sự kiện hay các buổi biểu diễn. Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi khiến người ta càng tin vào cái kết viên mãn. Và đúng anh chính là người dắt tay Thu Thủy tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

(Ảnh: Internet)

Nhưng đời không như là mơ, hạnh phúc không thể hình thành nhờ sự cố gắng của 1 phía. 3 năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ không biết bao nhiêu lần đứng trên bờ vực tan vỡ. Vì thương chồng con, Thu Thủy hết mực níu kéo nhưng rồi nữ ca sĩ cũng phải đầu hàng số phận khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát và bản thân cô cũng xác định không thể giữ được trái tim của chồng. Sau 17 năm bên nhau, Thu Thủy cuối cùng cũng có can đảm quyết định chia tay và xem đây là cơ hội được tận hưởng cảm giác “độc thân” như chính cô chia sẻ. Càng thương cho số phận của Thu Thủy, người ta lại càng giận chồng cô. Anh không chỉ không làm tròn bổn phận của một người chồng mà còn từ chối ở bên cạnh yêu thương chính con ruột của mình.

(Ảnh: Internet)

Bình Minh

Sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng tổ ấm hạnh phúc với vợ và 2 cô con gái, Bình Minh từng là chàng nam thần hiếm có khó tìm của showbiz Việt. Nhưng tất cả chỉ tồn tại trong quá khứ sau loạt ảnh tình tứ của anh và Trương Quỳnh Anh bất ngờ bị lan truyền trên khắp các trang mạng hồi đầu tháng 12 vừa qua.

(Ảnh: Internet)

(Ảnh: Internet)

Dù phía Bình Minh khẳng định đây chỉ là loạt ảnh hậu trường của bộ phim Thề không gục ngã, cũng như gia đình Tim và Trương Quỳnh Anh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng dư luận vẫn không khỏi đặt nghi vấn ngoại tình. Trước đó, Tim từng hoài nghi tình cảm của Trương Quỳnh Anh trên sóng truyền hình. Chưa hết, còn có tin đồn anh và Bình Minh xảy ra xô xát tại thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam. Dù chưa biết thực hư của sự việc nhưng scandal này cũng làm ảnh hưởng không ít đến hình tượng soái ca của Bình Minh và đóng góp vào cuộc hôn nhân vốn lùm xùm của Tim và Trương Quỳnh Anh một câu chuyện thị phi khiến dân mạng lắc đầu ngán ngẩm.

(Ảnh: Internet)

Sau nhiều lùm xùm, người ta không còn biết nên tin vào những hình ảnh hạnh phúc như thế này của 2 cặp đôi nữa hay không.

Hữu Vi

Trước khi chính thức gia nhập làng giải trí, Hữu Vi từng là hot boy Hà thành được các tạp chí thời trang săn đón nhờ vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn. Năm 2012 đánh dấu bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp của chàng người mẫu khi anh xuất sắc đạt được danh hiệu Á Vương 3 của Mister Global 2014. Sau đó, Hữu Vi nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh, sánh đôi với các nữ ca sĩ Bảo Anh, Sĩ Thanh, Hương Tràm trong MV ca nhạc.

(Ảnh: Internet)

Những thành công bước đầu ấy giúp Hữu Vi được tin tưởng trao đảm nhận vai trò host The Face 2017. Thế nhưng, ngay tại buổi họp báo ra mắt chương trình, anh đã “mất điểm” trầm trọng bởi lối ăn mặc luộm thuộm cộng với cách ứng xử thiếu tế nhị khi ngồi lên bàn trả lời câu hỏi của phóng viên trước mặt khách mời đến từ Thái Lan là đàn chị Lukkade. Scandal này khiến Hữu Vi nhận về không ít “gạch đá” từ cư dân mạng.

(Ảnh: Internet)

Hành động thiếu tế nhị của Hữu Vi tại họp báo The Face 2017 bị "ném đá" tơi tả.

Trong suốt quá trình diễn ra The Face 2017, Hữu Vi cũng bị chê bai tơi tả từ phong cách thời trang khó hiểu, gương mặt bóng dầu lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi đến lối dẫn dắt chương trình kém duyên và nói năng lòng vòng trên sóng truyền hình.

(Ảnh: Internet)

Gương mặt bóng dầu và phong cách thời trang của Hữu Vi trong The Face 2017 khiến khán giả ngao ngán.

Chưa hết, Hữu Vi còn khiến mọi người “nóng mặt” khi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm trên Instagram cá nhân. Dù lên tiếng khẳng định tài khoản bị giả mạo nhưng lời giải thích của nam người mẫu không đủ sức thuyết phục. Hàng loạt “phốt” xấu trong thời gian qua làm ảnh hưởng không ít đến hình ảnh lung linh xưa kia của Hữu Vi.

