Mỹ: Những tấm ảnh "rùng mình" trong công viên minh oan cho 5 người đàn ông phải ngồi tù 13 năm vì nghi án hiếp dâm

Dưới đây là những tài liệu chưa từng được công bố, bao gồm dữ liệu điều tra của cảnh sát, ảnh hiện trường, bằng chứng then chốt trong vụ án tấn công và hiếp dâm một phụ nữ 28 tuổi tại công viên trung tâm New York, 29 năm về trước. Vụ án oan sai này đã khiến 5 người đàn ông vô tội phải chịu án tù 13 năm ròng.

Toàn bộ tài liệu đã được công bố vào thứ 5, ngày 19 tháng 7 năm 2018 bởi vụ pháp chế thành phố New York. Trong đó, 5 người đàn ông phải ngồi tù oan bao gồm Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana và Kharey Wise. 29 năm trước, họ bị kết án cưỡng hiếp thô bạo và đánh đập Trisha Meili, một nhân viên ngân hàng 28 tuổi khi cô đang đi tập thể dục trong công viên, ngày 19 tháng 4 năm 1989.

Chiếc áo len dính máu nằm trong những bức ảnh lần đầu được công bố về vụ án oan gây chấn động nước Mỹ.

Tất và đế giày của nạn nhân được tìm thấy tại hiện trường.

5 người đàn ông khi đó mới chỉ là một nhóm thiếu niên (đều ở độ tuổi 14 đến 16), sau hàng giờ điều tra, họ đã thú nhận tội ác man rợ của mình. Nhóm thiếu niên này sau đó đã rút lại lời tự thú và cho rằng mình đã bị cảnh sát ép cung. Tuy nhiên, lời khai ban đầu vẫn được họ thú nhậ tại toà. Đến năm 1990, họ bị kết án 13 năm tù.

Nạn nhân, cô Trisha Meili, vẫn hoàn toàn không nhớ gì về vụ tấn công sau khi bị trói, bịt miệng, cưỡng bức và đánh đập đến gần chết. Khi nạn nhân được tìm thấy, cô đã bị mất 75% máu kèm theo xương sọ bị tổn thương nghiêm trọng. Meili rơi vào tình trạng hôn mê suốt 12 ngày và chịu tổn thương não bộ vĩnh viễn.

Sau 13 năm ngồi tù, 5 thiếu niên nọ cuối cùng cũng được giải oan. Năm 2002, Matias Reyes, một kẻ hiếp dâm hàng loạt đang thụ án tù do giết người, tự thú rằng chính hắn là người duy nhất gây ra vụ án năm 1989 tại công viên trung tâm. Ngay lập tức, một cuộc điều tra toàn diện được tái khởi động để giải oan cho 5 người đàn ông vô tội. Pháp y đã tìm thấy DNA của tên Reyes trên tất của nạn nhân Trisha Meili.

Vết kéo lê người của nạn nhân Meili được tìm thấy tại hiện trường.

Không thể nào lãng phí 13 năm cuộc đời một cách vô ích, 5 người đàn ông bị kết án oan đã khởi kiện cảnh sát và vụ pháp chế thành phố New York vào năm 2003 và thắng lớn với 41 triệu đô la (hơn 800 tỉ đồng) tiền đền bù vào năm 2014. Việc công khai các tài liệu về vụ án cũng là một trong những động thái "chiêu tuyết" của chính quyền New York dành cho 5 người bị tù oan. Các chuyên gia về luật pháp của Mỹ chỉ trích rằng chính quyền chậm trễ trong việc giải oan cho 5 người đàn ông là do những lo ngại vụ việc này sẽ làm xấu đi hình ảnh của cơ quan hành pháp, đồng thời khoản tiền bồi thường 41 triệu đô là quá lớn.

Một báo cáo năm 2002 kết luận rằng lời khai của 5 người đàn ông (khi xảy ra vụ án vẫn còn đang là trẻ vị thành niên) có rất nhiều mâu thuẫn, trong khi những miêu tả của tên sát nhân bệnh hoạn Reyes lại hết sức trùng khớp với hiện trường. Sở cảnh sát New York thì khẳng định rằng 5 người đàn ông có nhiều khả năng đã tấn công nạn nhân Meili, trước khi Reyes xuống tay.

Từ trái qua: Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam, Raymond Santana và Korey Wise, 5 thiếu niên năm xưa bị kết tội tấn công và cưỡng bức nạn nhân Trisha Meili.

Hình ảnh nạn nhân Meili được chụp năm 2005.

Hình ảnh tên sát nhân và cưỡng bức Matias Reyes

5 người đàn ông sau khi được giải oan

Trong nỗ lực giải oan cho 5 người đàn ông, chính quyền thành phố New York đã hứa sẽ công bố 100 nghìn trang tài liệu của vụ án này trong những ngày sắp tới.

Theo Daily Mail