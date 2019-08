Mỹ nam phim “Chị đẹp” Jung Hae In tiết lộ cơ duyên thành sao nhờ đi... mua kem

Tập mới nhất của Happy Together 4 đã lên sóng tối 15/8 với khách mời là nam diễn viên đình đám Jung Hae In. Trong tập phát sóng này, "gà cưng" FNC Entertainment đã chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ khi được tình cờ phát hiện và thi tuyển vào công ty.

Jung Hae In tiết lộ, anh được nhân viên của FNC Entertainment phát hiện khi đang đứng mua kem ở một cửa hàng tiện lợi. Người này nhận thấy anh có tiềm năng cùng khuôn mặt khá điển trai nên đã gợi ý đi casting. Họ không quên đưa danh thiếp và xin số điện thoại. Dù đã từ chối nhưng họ vẫn tiếp tục nài nỉ. Cuối cùng, anh đành đưa số điện thoại của mình cho họ để có thể thoải mái về nhà. Điều bất ngờ là chỉ một vài ngày sau anh lại tò mò với công việc này nên quyết định sẽ nộp đơn ứng tuyển: "Vào thời điểm đó, tôi học khá tệ. Tôi nghĩ chỉ cần một công việc gì đó để hướng tới, vì vậy tôi đã thuyết phục bố mẹ cho phép tôi theo đuổi nghề diễn viên".

Jung Hae In cho biết, anh quyết định rẽ hướng sang nghề diễn xuất sau lần gặp "định mệnh" với nhân viên của FNC Entertainment: "Ban đầu, tôi dự định nộp đơn vào một trường đại học chuyên về nghiên cứu công nghệ sinh học nhưng cuối cùng lại nộp đơn học diễn xuất với quyết tâm sẽ học hành chăm chỉ hơn. Tuy nhiên, tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi đến lớp vì các bạn khác đã chuẩn bị cho sự nghiệp diễn xuất của họ từ khi học cấp hai, cấp ba. Sau đó, tôi nhận ra rằng để được thành công trừ khi tôi phải làm việc chăm chỉ hơn những người khác".

Jung Hae In sinh ngày 1/4/1988. Khác với nhiều đồng nghiệp, anh nhập quân ngũ khi mới 21 tuổi. Phải đến 6 năm sau khi xuất ngũ, Jung Hae In mới đi theo nghiệp diễn xuất. Tuy vào nghề khá trễ nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã có bước nhảy vọt trong diễn xuất nhờ vào vai diễn Seo Joon Hee trong phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi, đóng cặp cùng với Son Ye Jin. Từ mỹ nam chuyên trị vai phụ, giờ đây Jung Hae In đã là cái tên đình đám của màn ảnh xứ Hàn.