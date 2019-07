MV "Hãy Trao Cho Anh" có lượt xem sau 24h đầu đứng thứ 2 sau PSY, Sơn Tùng M-TP được báo Mỹ gọi là "hiện tượng Châu Á"

MV Hãy Trao Cho Anh đang là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất sau khi chính thức được Sơn Tùng M-TP "thả xích" vào 20g00 ngày 1/7. Sản phẩm mang màu sắc Latin lần này một lần nữa giúp nam ca sĩ dẫn đầu Vpop ở mọi hạng mục, phá vỡ các kỷ lục cũ của anh, thậm chí còn cạnh tranh với sản phẩm của nhiều nghệ sĩ quốc tế đình đám.

Tròn 24 giờ kể từ khi MV Hãy trao cho anh ra mắt, số lượt xem MV được công bố là 26 triệu (tính theo thời gian thực tế). Thành tích này vượt qua kỉ lục cũ mà Chạy ngay đi làm được (22 triệu views). Như vậy, MV Hãy Trao Cho Anh trở thành "MV Vpop có lượt view cao nhất trong 24h đầu". Con số này tạm thời dẫn trước một số MV đình đám thế giới gần đây như You Need To Calm Down - Taylor Swift (khoảng 20 triệu) hay Never Really Over - Katy Perry (khoảng 15 triệu)...

Xét trong khu vực châu Á, cột mốc 26 triệu view này giúp Sơn Tùng M-TP trở thành nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem sau 24h đầu đứng thứ 2. Thành tích này chỉ đứng sau hit Gentllemen của PSY với 36 triệu view.

Về top trending, MV "Hãy Trao Cho Anh" của Sơn Tùng M-TP sau 24h đã phủ sóng 10 quốc gia. Riêng tại YouTube Việt Nam, "Hãy trao cho anh" chỉ mất 6 tiếng để vươn đến top 1 trending.

Bên cạnh đó, đây cũng là MV đạt 1 triệu likes nhanh nhất lịch sử Vpop (2 tiếng 49 phút), đồng thời là MV được xem lúc công chiếu đứng thứ 3 thế giới với trên 635.000 lượt xem, chỉ xếp sau Kill This Love - BlackPink và Thank u, next của Ariana Grande.



Trong ngày 2/7, trang The Source - một tạp chí chuyên về Hip Hop có tiếng của Mỹ đã có bài đăng về màn trở lại của anh cùng sự hợp tác với rapper huyền thoại Snoop Dogg. Tạp chí này đã gọi Sơn Tùng M-TP là "hiện tượng Châu Á" và viết: "Vào mùa hè năm 2019 khó quên, hiện tượng Châu Á Sơn Tùng M-TP đã phát hành single bùng nổ mang tên "Hãy Trao Cho Anh" với sự góp giọng của Snoop Dogg - rapper tiên phong đến từ California. Những hình ảnh quyến rũ (của MV) đã gây ấn tượng, khiến sản phẩm thu về hơn 12 triệu view Youtube chỉ trong vòng 12 giờ, qua đó lọt top 10 MV thịnh hành trên nền tảng chia sẻ video lớn nhất các công cụ tìm kiếm (blogosphere)".



Thông tin về Sơn Tùng M-TP và "Hãy Trao Cho Anh" xuất hiện trên tạp chí The Source khiến người hâm mộ không khỏi tự hào, điều này thể hiện danh tiếng của nam ca sĩ đã vươn ra ngoài thị trường nội địa.