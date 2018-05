Muôn vàn cách tái chế đồ dùng độc đáo, hay ho từ chai nhựa bỏ đi

20. Nếu nhà bạn thường xuyên sử dụng những chiếc can nhựa lớn với cùng một kích cỡ, bạn có thể đặt thêm một chiếc kệ mở để vừa vặn nhét những can nhựa này theo chiều nằm ngang. Cắt đi một mặt của chiếc can, và bạn đã có những ngăn kéo chứa đồ tuyệt vời.