Muốn tóc nhuộm óng ả, bồng bềnh và giữ màu đẹp thật lâu trong mùa hè, bạn chỉ cần làm dăm điều đơn giản mà thôi

1. Sử dụng sản phẩm chống nắng cho tóc

Không chỉ mỗi làn da mà mái tóc của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của tia cực tím. Nếu bạn thấy tóc có hiện tượng cháy nắng vàng hoe, khô giòn dễ gãy ngay cả khi không can thiệp hóa chất thì thủ phạm không gì khác chính là ánh nắng mặt trời. Tóc không can thiệp hóa chất đã vậy, tóc đã nhuộm màu lại càng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ ánh nắng mặt trời hơn: khô xơ, dễ gãy rụng, màu nhuộm kém bền... Do đó, đừng ngại đầu tư một chai xả khô với khả năng chống tia UVA/UVB. Trước khi ra khỏi nhà, bạn chỉ việc thoa chút ít sản phẩm này lên tóc, vừa suôn mượt tóc lại vừa bảo vệ tóc khỏi tia cực tím một cách hiệu quả, bảo toàn mái tóc bóng mượt khỏe mạnh.

Sản phẩm gợi ý:

Sun Bum Revitalizing 3 In 1 Leave In Treatment (350.000 VNĐ); Drybar Hot Toddy Heat & UV Protectant (600.000 VNĐ); Clarins Sunscreen Care Oil Spray Broad Spectrum SPF 30 (835.000 VNĐ).

2. Thoa chút dầu lên tóc trước khi xuống bể bơi



Các loại dầu tự nhiên như dầu dừa, dầu olive không chỉ có khả năng dưỡng ẩm cho tóc khô xơ mà còn giúp bảo vệ tóc khỏi tác hại của hóa chất trong nước bể bơi. Khi được thoa đều lên tóc, các loại dầu này sẽ tạo một lớp màng ngăn cách giữa tóc và hóa chất chlorine có trong nước bể bơi, giảm thiểu khả năng gây khô tóc. Bạn hãy đổ chút dầu dừa hoặc dầu olive tùy sở thích vào lòng bàn tay rồi thoa đều lên toàn bộ mái tóc, cố gắng để dầu bao phủ từ gốc đến ngọn tóc. Chỉ cần thêm một thao tác đơn giản này, bạn sẽ không phải lo tóc khô xơ dù đi bơi nhiều nữa. Nếu không kịp chuẩn bị dầu dưỡng, bạn có thể thay thế bằng dầu xả.

3. Làm ướt tóc trước và sau khi xuống biển



Trước khi tắm biển hoặc xuống bể bơi, bạn luôn được yêu cầu tắm trắng phải không? Vậy thì đừng chỉ tắm tráng riêng cho người mà hãy xả ướt cả tóc nữa. Bước "đơn giản như đan rổ" này tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại là tuyệt chiêu giúp tóc ngấm ít nước biển hơn cũng như ngấm ít chlorine trong nước bể bơi hơn, nhờ vậy mà tóc sẽ ít bị khô hơn. Sau khi tắm biển, bơi lội xong xuôi, bạn hãy lặp lại bước xả tóc với nước sạch một lần nữa. Bước này giúp cuốn trôi nước muối, chlorine bám trên tóc, rút ngắn tối đa thời gian chúng lưu trú trên tóc, nhờ đó giảm thiểu hư tổn có thể có.

4. Gội đầu ngay sau khi bơi lội, tắm biển xong



Muối biển, hóa chất trong nước bể bơi lưu lại trên tóc càng lâu bao nhiêu sẽ càng gây hại cho tóc bấy nhiêu. Không chỉ làm tóc bị khô xơ, đây còn là một trong những nguyên nhân khiến màu nhuộm của bạn nhanh xỉn màu, nhanh trôi. Vậy nên để duy trì phong độ cho mái tóc, bạn hãy cố gắng gội đầu ngay sau khi bơi lội, tắm biển. Lưu ý gội thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn muối biển cũng như hóa chất nước bể bơi khỏi tóc.

Theo Glamour